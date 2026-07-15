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Cómo resolver la picada para la semifinal con una receta simple y rendidora

La nueva propuesta de Guía Coto × Infobae invita a preparar bastones de muzzarella con sésamo para sumar sabor al apasionante partido entre la Argentina e Inglaterra

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Receta fácil y rápida para hacer bastones de muzzarella con sésamo espectaculares.

Cada partido del Mundial transforma la casa en un punto de encuentro. La expectativa aparece mucho antes del pitazo inicial. Sobre todo, cuando se trata de una semifinal entre la Argentina e Inglaterra. En este marco, la mesa ocupa un lugar tan importante como la pantalla, con preparaciones pensadas para disfrutar entre familiares y amigos.

Por eso, Guía Coto × Infobae presenta una nueva entrega de su serie especial dedicada a recetas para vivir el certamen futbolero más importante. En esta oportunidad, la propuesta son bastones de muzzarella con sésamo.

Este snack es un bocado de exterior crocante e interior fundido que combina ingredientes simples. Se presenta como un aliado ideal para compartir durante la previa o el entretiempo.

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El corte en bastones simétricos es el primer paso para lograr una fritura pareja y un corazón perfectamente fundido (Flora Producciones)

Un clásico que nunca falla, como Argentina-Inglaterra

La muzzarella ocupa un lugar privilegiado entre las preparaciones para disfrutar con amigos o en familia. Su sabor y textura permiten crear recetas que gustan a grandes y chicos, especialmente durante encuentros donde la conversación, el fútbol y la comida forman parte de un mismo ritual.

El agregado de semillas de sésamo aporta un detalle diferencial. Al tostarse durante la fritura, ofrecen una textura crujiente y un sabor delicado que realza el rebozado, lo que convierte a esta receta en una opción distinta dentro del menú de la previa.

Además, se trata de una preparación accesible, con ingredientes fáciles de conseguir y una elaboración simple. Esa combinación permite resolver una picada casera sin necesidad de dedicar demasiado tiempo a la cocina.

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Una receta simple, con pocos ingredientes, que suma sabor a cada reunión frente al televisor (Flora Producciones)

Los ingredientes necesarios son:

  • Muzzarella
  • Harina
  • Pan rallado
  • Semillas de sésamo
  • Huevos
  • Condimentos (orégano y ajo en polvo)
  • Sal y pimienta
  • Aceite para freír

Para simplificar los preparativos antes del partido, el catálogo digital de Coto permite reunir todos estos ingredientes en un solo pedido y recibirlos directamente en casa.

El paso a paso para que queden perfectos

  1. Cortar la muzzarella en bastones simétricos y colocarlos sobre una placa. Llevar al congelador durante treinta minutos para que mantengan su firmeza al momento de la fritura.
  2. Preparar tres recipientes independientes: uno con harina, otro con los huevos batidos y condimentados con sal, pimienta, orégano y ajo en polvo, y un tercero con una mezcla homogénea de pan rallado y semillas de sésamo.
  3. Pasar cada bastón primero por harina, luego por huevo y, por último, por la mezcla de pan rallado con sésamo. Repetir el recorrido por huevo y pan rallado para obtener un doble rebozado que proteja el queso durante la cocción.
  4. Freír en abundante aceite caliente hasta alcanzar un dorado uniforme. Retirar de inmediato y dejar escurrir sobre papel absorbente antes de servir.
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Los bastones de muzzarella se convirtieron en una opción práctica para acompañar cada partido del Mundial (Flora Producciones)

El secreto para lograr un corazón fundido

El punto más importante de esta preparación comienza antes de la fritura. El tiempo de congelador permite que la muzzarella conserve su forma mientras el exterior alcanza una textura firme y crocante. Ese contraste entre una cobertura dorada y un interior fundido es el sello de la receta.

Otro aspecto clave es el doble rebozado. Esa capa adicional crea una barrera que ayuda a mantener el queso en su interior y aporta una superficie pareja, resistente y muy crujiente. Es un paso simple que modifica por completo el resultado final.

Las semillas de sésamo también cumplen un papel fundamental. Durante la cocción desarrollan un sabor levemente tostado que aporta personalidad a cada bocado y convierte un clásico en una propuesta con un toque gourmet, ideal para sorprender a los invitados.

Como complemento, los bastones pueden servirse con distintas salsas, como tomate, mostaza o una mayonesa condimentada. Esa variedad permite adaptar la receta a distintos gustos sin perder su esencia.

El sabor de compartir una semifinal histórica

El Mundial también representa una oportunidad para compartir momentos alrededor de la mesa. Las camisetas, las cábalas, los pronósticos y los festejos forman parte de una tradición que reúne a familiares y amigos frente a la pantalla, con la comida como protagonista de cada encuentro.

En la previa de una nueva contienda futbolística entre la Argentina e Inglaterra, esta nueva entrega de Guía Coto × Infobae acerca una propuesta práctica para acompañar la semifinal con sabores que invitan a compartir.

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