Día del Amigo: el plan ideal que combina cocina nikkei y beneficios exclusivos

Fabric es la marca creadora del roll de pistacho, una pieza que sorprendió a los amantes del sushi por su creatividad y ejecución (Fabric)

Cada 20 de julio, el Día del Amigo se convierte en una oportunidad para reunirse alrededor de una mesa y disfrutar de un momento especial. Este fin de semana hay propuestas especiales para celebrar la amistad en sus distintos espacios. Cada uno propone una identidad propia, con cartas inspiradas en la cocina asiática y formatos pensados para disfrutar en grupo.

Hay opciones para quienes buscan una cena relajada, una salida que continúe con entretenimiento o una propuesta exclusiva donde cada detalle forme parte del recorrido.Si el plan es sushi: en casa o afuera

Fabric es la elección ideal para quienes buscan celebrar el Día del Amigo con una experiencia gastronómica diferente. De la mano del reconocido chef Fabián Masuda, su propuesta nikkei combina técnica, creatividad y materias primas de excelencia para dar vida a una carta de sushi con piezas innovadoras y sabores que sorprenden en cada bocado. Con locales en CABA, GBA y distintas ciudades del interior, es el lugar perfecto para reunirse alrededor de una buena mesa.

Fabric Dragón Blanco: DJ, espumante y vista al río en la Costanera

Aquellos que buscan sumar onda a la noche y disfrutar de una cocina nikkei premium, Dragón Blanco estará abierto el lunes 20 de julio en el turno de la tarde-noche. El fin de semana previo —18 y 19 de julio—, el local programa DJ en vivo y un ciclo con Chivas, con tragos a precio promocional.

El lunes, la propuesta incluye DJ y un brindis de bienvenida con copa de espumante para festejar la fecha. Además, durante el fin de semana, los clientes con tarjetas Santander Río Black y Platinum acceden a un 35% de descuento.

En un ambiente exclusivo, Fabric Dragón Blanco invita a celebrar frente al río El ambiente de Fabric está pensado para disfrutar encuentros entre amigos alrededor de una misma mesa (Fabric)

Emperador Meiji: el fuego como punto de encuentro

Con locales en Palermo (Honduras 5902) y Olivos (Corrientes 421), este restaurante presenta una alternativa para grupos que buscan algo diferente. “En Japón, compartir el fuego de la mesa es un acto de confianza. Emperador Meiji invita a vivir ese ritual para celebrar la amistad.

Es una invitación a descubrir el primer brasero japonés de Buenos Aires, donde el fuego ocupa un lugar central durante toda la experiencia.

El concepto busca convertir cada comida en un momento para compartir entre amigos, con preparaciones que llegan de manera gradual a la mesa. La carta ofrece porciones pequeñas, ideales para degustar distintas especialidades durante la noche y los grupos tendrán la oportunidad de crear su propio omakase de carnes La propuesta se completa con un vino de cortesía.

Entre las recomendaciones aparecen el Tiradito de Atún Rojo con ponzu trufada, el Usuzukuri de Pesca Blanca con mousse de wasabi y huevas de trucha, además de una selección de nigiris elaborados con productos frescos.

La cocina nikkei combina ingredientes tradicionales con propuestas de autor (Fabric)

Yatai Yatoi: street food asiático y karaoke en una misma salida

Para quienes prefieren una celebración con entretenimiento, Yatai Yatoi combina street food asiático y salas de karaoke dentro de un espacio inspirado en los mercados urbanos del continente. La ambientación, con neones y carteles coloridos, acompaña una experiencia dinámica. El local de Barrio Chino se encuentra en Echeverría 1665, local 601, y el de Palermo, en Costa Rica 5802.

La carta reúne sabores de Japón, China, Corea, Vietnam y Tailandia, con platos creados para compartir. Entre las opciones se destacan el Kinilaw, preparado con pescado, leche de coco y mango; el Bo Xao de udon con bondiola marinada y el Pad Thai de langostinos.

Durante todo julio, el local de Palermo permite reservar la sala de karaoke sin cargo, con nuevos turnos disponibles —a las 12:00, 14:00 y 16:00 horas— por las vacaciones de invierno.

Además, entre el 17 y el 20 de julio, el servicio de delivery a través de Rappi y Pedidos Ya contará con precios especiales: 30% de descuento en el Combo Gong ($54.000) y en el Combo Street ($33.250), y 15% de descuento en el Ramen ($21.675) y en el Ramen Veggie ($20.400). Para quienes van al local entre el 18 y el 19 de julio, hay un 35% de descuento con tarjetas Santander Río Black y Platinum.

El restaurante preparó beneficios especiales para celebrar el Día del Amigo durante el fin de semana (Fabric)

Tigre Morado: una mesa pensada para compartir

La propuesta de este sitio toma como inspiración el tradicional piqueo peruano, donde los platos llegan al centro de la mesa para que todos puedan disfrutar distintas preparaciones. El formato busca acompañar el espíritu del Día del Amigo, con una experiencia orientada al encuentro.

La carta combina recetas peruanas con influencias nikkei y productos frescos. Entre las sugerencias aparecen el Cebiche Ají Ají, el Yakiudon Nikkei con rocoto y el Arroz Meloso con mixtura de mariscos.

Tigre Morado cuenta con locales en Palermo (Honduras 5900), Olivos (Av. Libertador 2405) y Costanera (Av. Costanera Rafael Obligado 6750). Este último, con un deck frente al río que suma un atractivo adicional para quienes eligen celebrar al aire libre.

Mutsuhito: una experiencia exclusiva alrededor del omakase

Para grupos reducidos que buscan una propuesta fuera de lo habitual, este lugar ofrece un formato omakase, donde no existe una carta tradicional. Cada menú surge a partir de la selección diaria de productos frescos y del criterio del itamae, responsable de definir el recorrido gastronómico. Tiene locales en Palermo (Honduras 5902) y Olivos (Corrientes 421).

En Mutsuhito, cada servicio presenta una experiencia distinta, ya que las preparaciones cambian de acuerdo con la disponibilidad de ingredientes y la estacionalidad. Ese carácter exclusivo convierte cada visita en un momento único.

Las reservas se realizan con anticipación debido a la cantidad limitada de lugares disponibles. El ambiente íntimo y la atención personalizada completan una propuesta orientada a quienes desean celebrar el Día del Amigo con una experiencia gastronómica de alto nivel.

La experiencia gastronómica de Mutsuhito busca convertir cada encuentro en un momento para recordar (Fabric)

Ada Buenos Aires: cocina de estación con identidad porteña

Una alternativa para quienes buscan salirse del universo asiático es Ada Buenos Aires, ubicado en Libertad 1198 (esquina Arenales). El restaurante, que lleva un año de actividad, propone una cocina de estación con fermentos y conservas propias, en un espacio amplio con mesa comunitaria y cocina abierta.

Entre los platos recomendados figuran la pesca del día con cremoso de cajú, los gnocchis con ragout de ternera y ricota alimonada y el macrobiótico con arroz yamaní y tahine. El local también ofrece take away y delivery para quienes prefieren celebrar en casa.

En una fecha donde compartir ocupa el lugar principal, estas propuestas ofrecen alternativas para distintos estilos de celebración. Desde el brasero japonés y el street food asiático hasta la cocina peruana, el omakase y la cocina de estación porteña, Emperador Meiji, Yatai Yatoi, Tigre Morado, Mutsuhito, Fabric Dragón Blanco y Ada Buenos Aires presentan opciones que convierten el encuentro entre amigos en una experiencia para recordar.