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Un personaje histórico regresa justo antes de la gran final con una nueva promesa

A casi una década de su salto a la fama, “El Gerente de Noblex” vuelve a escena con una iniciativa que trae un importante beneficio sujeto al resultado de la selección del domingo

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A nueve años de la campaña que lo instaló en la cultura popular, el Gerente de Noblex vuelve a estar a un partido de cumplir su promesa más grande (Noblex)

El fútbol tiene la costumbre de devolver historias que parecían cerradas. En 2017, durante las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia, se lanzó una de las apuestas comerciales más audaces de la publicidad argentina: devolver el dinero a quienes compraran un televisor si la selección no lograba clasificar al torneo más importante del planeta.

La tensión de aquellos últimos partidos, con Argentina al borde de quedar afuera, dio vida a un personaje que el país no olvidó: el Gerente de Noblex, el ejecutivo que esperaba, partido a partido, no tener que cumplir una promesa millonaria.

Finalmente, la selección clasificó. La promoción nunca se activó. Pero el personaje trascendió la campaña: ingresó en la cultura popular e inspiró El Gerente, la película protagonizada por Leonardo Sbaraglia que recreó aquella historia desde la ficción.

La apuesta que volvió en 2022 y tiene su capítulo en 2026

Desde entonces, Noblex siguió construyendo su vínculo con el fútbol. En Qatar volvió a apostar por una promoción mundialista y, para Estados Unidos 2026, decidió recuperar al personaje para escribir un nuevo capítulo de esa historia.

En mayo de 2026 lanzó la campaña “Si pasa lo que todos queremos que pase”, construida sobre uno de los códigos más arraigados en la cultura del hincha argentino: la cábala y esa costumbre de no decir en voz alta aquello que todos desean.

La lógica es simple y, al mismo tiempo, profundamente local: nombrar lo que se desea puede traer mala suerte. Por eso la campaña se construyó sobre esa omisión deliberada.

Bajo ese contexto, quienes compraron un televisor Noblex Black Series Pro de 100 pulgadas accederán a la devolución del doble del valor abonado, mediante un cupón para Tienda Newsan, si ocurre lo que nadie se anima a decir en voz alta, pero todos esperan: que la Argentina vuelva a levantar la Copa del Mundo.

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Quienes compraron un televisor Noblex Black Series Pro de 100 pulgadas pueden recibir el doble del valor abonado si ocurre lo que ningún hincha se atreve a decir en voz alta (Noblex)

A un partido del momento decisivo

Después de un Mundial en el que la Argentina ganó todos sus partidos, solo resta un encuentro. Nueve años después, la historia vuelve a poner al Gerente de Noblex frente a una promesa que, una vez más, depende de la Selección.

La diferencia, esta vez, es sustancial. Hace casi una década, el Gerente buscaba que la promoción no tuviera que activarse. Hoy, ambos deseos apuntan exactamente en la misma dirección.

En 2017 quería que la promoción no se activara porque representaba un enorme compromiso para la compañía. Hoy sigo siendo plenamente consciente de lo que implica cumplir una promesa de esta magnitud, pero también comparto exactamente la misma ilusión que millones de argentinos. El domingo voy a vivir el partido como cualquier otro hincha. Y si me toca cumplir, será porque pasó lo que todos queremos que pase”, afirmó el mítico personaje.

Un hincha, una pasión y muchas promesas por cumplir.

Cuando el ejecutivo y el hincha quieren lo mismo

Lo que comenzó como una estrategia comercial de alto riesgo terminó convirtiéndose en algo mucho más valioso: un personaje propio que fue creciendo junto a algunos de los momentos más importantes del fútbol argentino.

Luego de tantos años, el Gerente de Noblex ya no necesita presentación. El público conoce su historia, entiende qué está en juego cada vez que vuelve a aparecer y reconoce un relato que fue construyendo un vínculo genuino entre la marca y la pasión futbolera.

Por primera vez desde que nació esta icónica figura, ya no existen dos intereses en tensión. El ejecutivo y el hincha quieren exactamente lo mismo. El domingo volverá a mirar el partido como cualquier argentino: con nervios, ilusión y la esperanza de ver a la selección levantar una vez más la Copa del Mundo. Y si llega el momento de cumplir, sabrá que esa será, justamente, la mejor noticia posible.

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