La razón por la que Mick Jagger mantiene la política fuera de los conciertos de The Rolling Stones

Mick Jagger explica por qué The Rolling Stones evitan los discursos políticos en sus conciertos. (EUROPA PRESS)

Mick Jagger habló sobre la relación entre la música en vivo y los mensajes políticos, y explicó que su objetivo durante los conciertos de The Rolling Stones es ofrecer al público un espacio para desconectarse de sus preocupaciones cotidianas, más que utilizar el escenario para transmitir discursos o posiciones políticas.

Durante una reciente participación en el pódcast The Interview de The New York Times, el cantante reflexionó sobre su experiencia de más de seis décadas realizando presentaciones en vivo y señaló que cada espectáculo requiere una estrategia distinta dependiendo del lugar y del tipo de audiencia.

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El músico explicó que no es lo mismo actuar en un festival que encabezar una gira propia, ya que en los festivales parte del público puede no estar compuesto exclusivamente por seguidores de la banda.

Según el artista, los asistentes tienen diferentes niveles de conexión con el grupo y eso influye en la forma en que se plantea la actuación.

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Mick Jagger aseguró que planean los conciertos dependiendo el lugar donde se presenten. (AP)

“Depende de dónde estés y de qué tipo de evento sea”, comentó. Añadió que quienes acuden a un festival “no necesariamente vienen a verte” como sus principales seguidores, aunque eso no significa que tengan una postura negativa hacia la banda.

El cantante señaló que, independientemente del tipo de público, existe un elemento común entre los asistentes: la intención de disfrutar del espectáculo y dejar de lado temporalmente sus preocupaciones.

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“Mi trabajo en el mundo de la música en vivo es asegurarme de que las personas que vienen tengan el mejor momento posible y que durante dos horas olviden todos sus problemas y los problemas del mundo”, explicó Jagger.

El famoso comparó la experiencia de un concierto con la de un evento deportivo, donde los espectadores concentran su atención en lo que ocurre en el momento y dejan fuera otros asuntos de su vida diaria.

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Mick Jagger afirmó que los conciertos deben ser un lugar de desconexión de los problemas. REUTERS/Mario Anzuoni

“Es como ir a un evento deportivo. Todo lo demás queda fuera. Solo estás viendo quién va a ganar”, señaló.

A partir de esa perspectiva, Mick Jagger explicó que no busca generar frustración o confrontación entre los asistentes durante una presentación.

“No quieres estar intentando agitarlos y molestarte porque no son demostrativos. Tu trabajo es hacer que se vuelvan más entusiastas. No quieres darles una lección”, indicó.

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Aunque el cantante prefiere mantener los conciertos alejados de los discursos políticos, reconoció que algunos elementos de comentario social sí han aparecido en el proceso creativo de The Rolling Stones, especialmente en su más reciente álbum, Foreign Tongues, publicado el 10 de julio.

Jagger explicó que en algunas canciones combina historias personales con referencias políticas o sociales. Según comentó, suele comenzar con temas relacionados con las relaciones humanas y posteriormente incorpora versos con reflexiones sobre asuntos de actualidad.

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Mick Jagger mezcla su filosofía en los temas de The Rolling Stone. REUTERS/Shannon Stapleton

El músico describió esa estructura como una forma de incluir sus ideas sin convertir las canciones en mensajes completamente centrados en política. “Nadie quiere escuchar una canción completa sobre política o comentarios sociales de ningún tipo”, explicó.

Durante la promoción del álbum, Mick Jagger también habló sobre la canción “Mr Charm” y negó que sus referencias a un “magnate loco” fueran una crítica dirigida específicamente contra Elon Musk, a pesar de que el empresario aparece mencionado en la letra.

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El nuevo disco de The Rolling Stones incluye colaboraciones con artistas como Paul McCartney, Robert Smith de The Cure, Steve Winwood y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, además de una participación póstuma de Charlie Watts.

Paul McCartney forma parte de las colaboraciones del nuevo disco de The Rolling Stone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como parte del lanzamiento, la banda también presentó el pódcast oficial Speaking In Tongues, una serie de seis episodios narrada por Norah Jones que incluye entrevistas con Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y material relacionado con Charlie Watts.

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