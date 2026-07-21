La increíble coincidencia que reunió a fans de The Beatles con Paul McCartney y Ringo Starr durante un recorrido turístico

Fans de The Beatles viven un encuentro inesperado con Paul McCartney en Liverpool. (REUTERS/Neil Hall)

Los seguidores de The Beatles que realizaron el Magical Mystery Tour por Liverpool tuvieron un encuentro inesperado durante el recorrido del pasado martes, cuando coincidieron con dos integrantes de la legendaria banda británica: Paul McCartney y Ringo Starr.

El tour, cuyo nombre hace referencia al álbum y película de 1967 Magical Mystery Tour, recorre distintos lugares relacionados con la historia del grupo, incluyendo sitios donde crecieron, se conocieron y comenzaron su trayectoria musical los cuatro músicos.

PUBLICIDAD

Durante una de las paradas del recorrido, el autobús turístico coincidió con el vehículo de McCartney en un semáforo en rojo en Hope Street, Liverpool.

El momento llamó la atención de los pasajeros debido a que el músico de 84 años no solo se encontraba en la zona, sino que además estaba realizando una videollamada con su antiguo compañero de banda, Ringo Starr.

PUBLICIDAD

Paul McCartney saludó a los fans mientras estaba en videollamada con Ringo Starr. (Magical Mystery Tour)

De acuerdo con el conductor del autobús, Neil Morton, quien ha estado al frente del recorrido durante dos años, la situación ocurrió de manera inesperada. “Fue surrealista. Me detuve en los semáforos de Hope Street y a quien veo es a Sir Paul con Ringo en FaceTime”, explicó al medio británico BBC.

Según su relato, Paul McCartney mostró el teléfono a los pasajeros del autobús mientras saludaba desde la ventana abierta del automóvil. El músico también sonrió, hizo la señal de paz con la mano y respondió al saludo de los seguidores que se encontraban realizando el recorrido.

PUBLICIDAD

“Los pasajeros no podían creerlo”, comentó Morton sobre la reacción de quienes participaban en el tour.

McCartney se encontraba en Liverpool debido a su participación en una ceremonia del Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA), institución que cofundó, donde presentó un reconocimiento honorífico al actor Stephen Graham.

PUBLICIDAD

Paul McCartney se encontraba en la ciudad debido a su participación en una ceremonia del Liverpool Institute for Performing Arts. (Captura de video)

El centro educativo está dedicado a la formación en artes escénicas y cuenta con vínculos con la comunidad artística de la ciudad.

Cabe recordar que durante una entrevista en el programa Chicken Shop Date, en mayo, Paul McCartney se refirió recientemente a su relación con los integrantes de The Beatles y compartió sus opiniones sobre quién ha sido su miembro favorito en distintas etapas del grupo.

PUBLICIDAD

Consultado sobre su “Beatle favorito”, el músico británico respondió que la elección ha variado con el tiempo dependiendo del contexto de la banda.

En la actualidad, señaló que su preferencia recae en Ringo Starr, el baterista del grupo, quien es el único miembro vivo junto a él. “¿Beatle favorito? Bueno, solo queda uno. Ahora es Ringo”, afirmó durante la conversación.

PUBLICIDAD

Paul McCartney afirmó que Ringo Starr es su Beatle favorito. REUTERS/Neil Hall/File Photo

El cantante, de 83 años, también recordó la dinámica interna del grupo durante sus años de actividad. Explicó que, en aquel periodo, John Lennon era considerado una figura de referencia dentro de la banda, aunque The Beatles no contaban oficialmente con un líder.

“Durante The Beatles, creo que todos admirábamos a John. Era como el líder, aunque no hubiera un líder oficial del grupo. Era muy ingenioso y era importante tenerlo en la banda. Creo que todos habríamos dicho que John era nuestro favorito”, señaló.

PUBLICIDAD

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr formaron The Beatles en la década de 1960, una de las bandas más influyentes en la historia de la música popular. El grupo se separó en 1970, tras una trayectoria marcada por múltiples álbumes de estudio y giras internacionales.

Además, McCartney y Starr mantuvieron recientemente una colaboración musical. El baterista participó en la canción “Home to Us”, incluida en el nuevo álbum de Paul.

PUBLICIDAD

Paul McCartney estrenó su vigésimo álbum, "The Boys of Dungeon Lane". (MPL/Capitol Records via AP)

El cantante señaló que Starr nunca había realizado un dueto con uno de los integrantes de The Beatles, mientras que el propio baterista explicó que la colaboración comenzó con la grabación de la batería y evolucionó hasta convertirse en una nueva pieza conjunta.