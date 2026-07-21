Accesible, innovadora y dinámica: una propuesta de salud integral que crece en la Argentina

Premedic ofrece atención médica virtual las 24 horas, facilitando consultas a través de su plataforma digital (Premedic)

Optar por una prepaga en la Argentina exige alternativas confiables, beneficios concretos y acceso sencillo a prestaciones de calidad. En un contexto donde las expectativas cambian y la tecnología transforma la atención, encontrar propuestas que realmente acompañen la rutina marca la diferencia.

La prioridad pasa por la innovación, el servicio y la facilidad de acceso a la atención, siempre con un precio accesible. En esa línea, Premedic, una empresa nacional fundada en 2004 ofrece planes económicos con beneficios pensados para acompañar la vida diaria de los afiliados.

Esta compañía se destaca por ser la primera prepaga del país en ofrecer un asistente de salud con inteligencia artificial. La herramienta, llamada Médico IA, funciona las 24 horas. Permite resolver consultas médicas generales, consultar síntomas, entender resultados de estudios y recibir recomendaciones rápidas.

El chat, disponible en la aplicación móvil de Premedic, tiene respaldo profesional y monitoreo constante. Si se detecta una urgencia, un médico se comunica directamente con la persona: el sistema deriva al afiliado a una videollamada médica dentro de la plataforma “Llamando al Doctor”, también en la app.

Los afiliados de Premedic cuentan con más de 5.000 opciones entre clínicas, sanatorios y centros médicos (Premedic)

Una propuesta digital que amplía el acceso a la salud

La herramienta está disponible en todos los planes, sin costo adicional. De esta manera, los afiliados acceden a atención médica virtual desde el celular, las 24 horas, los 365 días del año. Las especialidades incluyen clínica médica, pediatría, ginecología y obstetricia.

La oferta digital se completa con Premedic Bienestar, una aplicación que brinda asesoramiento virtual en más de 15 especialidades. Incluye consultas ilimitadas con psicólogos, nutricionistas, entrenadores y contadores, entre otros. Este beneficio también está incluido en todos los segmentos y las consultas se resuelven a la brevedad.

Con Premedic, las familias acceden a beneficios para la salud de sus mascotas sin costo adicional (Premedic)

Las mascotas también cuentan con cobertura

Dentro de su propuesta integral, Premedic suma el cuidado de las mascotas sin costo extra. “Amar Mascotas” permite la atención veterinaria a domicilio para afiliados en el Área Metropolitana de Buenos Aires y consultas virtuales para el resto del país.

El servicio está incluido en todos los planes. Desde la app, se puede pedir atención, así como vacunación, videollamada, seguimiento, historia clínica digital y descuentos en servicios adicionales.

La cobertura de Premedic abarca óptica, odontología y atención médica integral en diferentes regiones del país (Premedic)

Centros médicos propios y atención odontológica

El modelo de atención de Premedic se apoya en los Premedic Medical Center (PMC). En estos centros, los afiliados acceden a consultas, turnos y estudios de manera ágil. Se evitan las esperas del sistema de salud tradicional. Además, el PMC Virtual permite atención por videollamada, con posibilidad de seguimiento con el mismo profesional.

En los PMC de Recoleta (CABA) y Ballester (PBA), los afiliados encuentran un servicio de óptica. Pueden gestionar anteojos con orden médica y retirar los lentes en solo 48 horas, con aranceles preferenciales.

A su vez, la atención odontológica está a cargo de Smile Group, la red propia de Premedic. Ofrece odontología general, odontopediatría, ortodoncia, prótesis, implantes, blanqueamientos y carillas dentales. También tienen sucursales en otros puntos de la provincia de Buenos Aires y del interior del país.

Beneficios para la vida cotidiana y amplia cobertura

La mirada integral de Premedic incorpora servicios para el día a día. Incluye “Vacunar en Casa” y “CARE MD” para acceder a inmunizaciones del Calendario Nacional a domicilio, Cardinal Assistance para viajeros, ECCO Emergencias para urgencias y emergencias médicas, y Nume, que permite recibir anticonceptivos en casa.

La cobertura se extiende a través de una red de más de 5.000 clínicas, sanatorios, centros de salud y profesionales médicos en todo el país. Así, esta prepaga busca garantizar acceso y calidad en la atención.

La propuesta de Premedic responde a la necesidad de una prepaga económica, completa y dinámica. Ofrece planes que se adaptan a cada etapa de la vida. También existe la posibilidad de derivar aportes para quienes cuentan con recibo de sueldo.