El legado de una generación que cambió para siempre el fútbol argentino

Zanella es sponsor oficial de la selección argentina desde 2022 (Zanella)

El fútbol suele dejar recuerdos que van mucho más allá de los trofeos. Los grandes equipos construyen un vínculo con sus hinchas a partir de los momentos compartidos, la identidad que transmiten y el camino recorrido, incluso cuando una competencia llega a su fin. En ese contexto, las marcas que acompañan esos procesos también buscan formar parte de esa historia desde otro lugar.

Las acciones de reconocimiento y las iniciativas para celebrar un ciclo deportivo se transforman en una forma de agradecer el impacto que un plantel genera dentro y fuera de la cancha. Desde esa perspectiva, Zanella reafirmó su respaldo a la selección argentina, conjunto al que acompaña como sponsor oficial desde 2022.

Tras el segundo puesto alcanzado en la Copa del Mundo 2026, la compañía de motocicletas decidió destacar el recorrido de la Albiceleste con una serie de propuestas pensadas para reunir a los hinchas y rendir homenaje a una generación que quedó entre las más importantes del fútbol nacional.

Un vínculo que comenzó en 2022 y acompañó los principales logros

El respaldo de la empresa comenzó en un momento decisivo para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Desde entonces, la selección argentina atravesó uno de los períodos más exitosos de su historia reciente, con títulos que quedaron grabados en la memoria de millones de personas.

Durante ese recorrido llegaron la Finalissima 2022, la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y la Copa América Estados Unidos 2024, conquistas que consolidaron un ciclo deportivo de alto rendimiento y fortalecieron el vínculo entre el plantel y los aficionados.

Además, la reciente participación en una nueva final mundial volvió a poner de manifiesto el nivel competitivo del equipo. Más allá del resultado, el recorrido realizado reafirmó la vigencia de un grupo que continúa siendo protagonista en los principales torneos internacionales.

Para Zanella, el acompañamiento trasciende la celebración de los campeonatos. La compañía sostiene que estar presente implica compartir cada entrenamiento, cada desafío y cada instancia que forma parte del crecimiento de un plantel que representa valores como el compromiso, el esfuerzo y la perseverancia.

Zanella es sponsor oficial de la selección argentina desde 2022 (Zanella)

El orgullo de formar parte del camino

La compañía destaca que haber acompañado a la selección argentina durante estos años representa un motivo de satisfacción. El vínculo se construyó mientras el equipo alcanzaba hitos que modificaron la historia reciente del deporte nacional.

Desde la marca consideran que el recorrido compartido tiene un significado que excede cualquier resultado puntual. El compromiso demostrado por el plantel y la manera de representar al país fueron aspectos que fortalecieron esa relación institucional.

En ese sentido, su objetivo es seguir vinculada con un equipo que logró convertirse en una referencia para millones de personas dentro y fuera del país. "Desde 2022 compartimos un recorrido increíble junto a esta selección. Nuestro orgullo no depende de un resultado, sino de haber acompañado a un equipo que hizo historia y que representa los valores en los que creemos. Para nosotros, ese camino continúa", afirma Roxana Lopez Horn, gerente de Marketing de Zanella.

Un homenaje que pone el foco en el camino recorrido

La propuesta busca destacar un concepto que suele quedar en segundo plano cuando termina una competencia. Más allá de los títulos obtenidos, el recorrido compartido también forma parte del legado que deja un equipo exitoso.

En ese sentido, la selección argentina logró construir una identidad reconocida tanto por sus logros deportivos como por la manera en que afrontó cada desafío internacional. Esa combinación fortaleció el vínculo con los hinchas y convirtió cada presentación en un acontecimiento de gran convocatoria.

Las acciones anunciadas por Zanella apuntan precisamente a mantener vivo ese sentimiento. Su homenaje busca reflejar el agradecimiento de quienes acompañaron al plantel durante los últimos años.