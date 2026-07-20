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Vacaciones de invierno: una experiencia invita a descubrir el universo de Toy Story 5 en Buenos Aires

Con una ambientación inspirada en los personajes de Disney y Pixar, Unicenter Shopping presenta una alternativa gratuita para disfrutar en familia durante el receso escolar. Cómo participar de esta actividad

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La propuesta estará disponible del 17 de julio al 2 de agosto con acceso gratuito y reserva previa (Unicenter)

Las vacaciones de invierno representan uno de los momentos más esperados por las familias, que aprovechan el receso escolar para compartir propuestas recreativas y descubrir alternativas de entretenimiento. Durante esas semanas, los centros comerciales amplían su agenda con actividades pensadas para todas las edades.

En ese contexto, Unicenter Shopping presenta una activación gratuita inspirada en Toy Story 5, la nueva película de Disney y Pixar. El reconocido centro comercial del grupo Cencosud, ubicado en la zona norte del Gran Buenos Aires, presenta una propuesta que combina escenografía, tecnología y juegos para que el público se sumerja en una historia que cautiva a grandes y chicos.

Un recorrido que transporta al mundo de Toy Story

El establecimiento, que forma parte del grupo Cencosud, decidió avanzar con una iniciativa inspirada en uno de los éxitos cinematográficos del año. En sus instalaciones, recreó la emblemática casa de Bonnie en escala real para que los visitantes puedan sentirse del tamaño de un juguete. Cada ambiente combina recursos visuales, efectos especiales y distintas estaciones interactivas que acompañan el recorrido.

El objetivo consiste en acercar el universo de la película mediante una experiencia inmersiva capaz de sorprender tanto a chicos como a adultos. Cada espacio propone un desafío diferente para incentivar la participación de toda la familia.

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La activación recrea la casa de Bonnie con escenarios a escala real inspirados en Toy Story 5 (Unicenter)

Juegos interactivos y tecnología para todas las edades

Entre las principales atracciones aparece un photo opportunity con LilyPad, una pantalla interactiva de gran formato que permite tomar selfies y proyectarlas en tiempo real, lo que permite crear un recuerdo especial para cada visitante.

Además, el recorrido incorpora un juego de baile donde los participantes deberán seguir el ritmo de la música hasta definir un ganador. A esa actividad se suma una estación para colorear de manera digital ilustraciones inspiradas en los personajes más populares de la saga.

Por otra parte, la experiencia incluye una dinámica de búsqueda mediante realidad aumentada. Allí, el desafío consiste en encontrar juguetes ocultos dentro de la habitación de Bonnie mientras el público avanza por los distintos escenarios.

La última sala propone un tiro al blanco analógico, una instancia que aporta entretenimiento físico dentro de un circuito que integra herramientas digitales con actividades tradicionales.

Como parte de la presentación oficial, la influencer Stephanie Demner participa de la activación y comparte imágenes del recorrido a través de sus redes sociales, con el fin de acercar la iniciativa a una audiencia aún más amplia.

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Stephanie Demner participó de la presentación de la propuesta y compartió el recorrido en sus redes sociales (Unicenter)

Una propuesta pensada para compartir en familia

“En Cencosud y Unicenter buscamos ofrecer experiencias memorables y por eso esta temporada implementamos una propuesta diferencial, capaz de reunir entretenimiento, innovación y experiencias compartidas. Durante las vacaciones de invierno, Toy Story 5 nos permite acercar a las familias una activación inmersiva, gratuita y de alto impacto visual, pensada para que los chicos vivan la magia de la película en primera persona”, expresaron desde el centro comercial.

La iniciativa forma parte de la programación especial preparada para el receso escolar, una etapa del año en la que crece el interés por actividades recreativas destinadas a todas las generaciones. Este tipo de propuestas amplía las alternativas disponibles para quienes buscan un plan diferente durante el receso.

Cabe destacar que este shopping reúne más de 280 locales, una amplia oferta gastronómica y múltiples espacios de entretenimiento. La incorporación de experiencias temáticas suma un nuevo atractivo para el público que visita el shopping durante la temporada.

Cómo disfrutar de la experiencia de Toy Story 5 en Unicenter

La activación busca transformar una salida familiar en una actividad inmersiva donde la diversión, la tecnología y la imaginación ocupan un lugar central. Con acceso gratuito, el centro comercial ofrece una alternativa para disfrutar las vacaciones de invierno a través de uno de los universos más queridos de Disney y Pixar.

Hasta el 2 de agosto, la experiencia está disponible todos los días de 12 a 20 horas en la Plaza del Sol, ubicada en el primer nivel del shopping. Para participar, es necesario realizar una reserva previa a través del sitio web oficial de Unicenter.

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