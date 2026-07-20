Por qué la Argentina se volvió un laboratorio clave para las finanzas digitales en la región

La estrategia detrás de la nueva “superapp” financiera que busca ganar terreno en el Cono Sur (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La superapp financiera no es un concepto del futuro: es lo que los argentinos ya necesitan hoy”, es la afirmación de Matías Alberti, quien acaba de asumir como gerente general de Binance para el mercado nacional y el Cono Sur. El país encabeza la adopción de criptomonedas en la región y la demanda por servicios digitales crece a diario.

En diálogo con Infobae, el ejecutivo analiza los desafíos y oportunidades que deberá afrontar al comandar la operación local de una de las principales plataformas de exchange a nivel mundial.

—¿Qué representa para usted liderar la operación regional de una plataforma global en un mercado como la Argentina?

—Es un honor sumarme a Binance para liderar la estrategia en la Argentina y el Cono Sur. La Argentina es uno de los mercados cripto más dinámicos del mundo: primero en LATAM en tasa de adopción con un 20% de la población, y segundo en volumen regional con US$93.900 millones en transacciones en 2025. Pero también es un mercado donde el acceso a servicios financieros sigue siendo un desafío para mucha gente. Esa es precisamente la oportunidad: Binance nació con una idea simple pero poderosa, aumentar la libertad del dinero, y en la Argentina esa misión es una necesidad concreta. Binance no es solo un exchange de criptomonedas, es una superapp financiera, y la Argentina es donde esa propuesta de valor integral se vuelve más relevante.

—¿De qué manera su recorrido en empresas fintech y cripto aporta a los desafíos actuales de la industria?

—Durante los últimos años tuve la oportunidad de liderar operaciones y estrategia en distintos países de la región: fui country manager de un exchange global en la Argentina, antes Chief Operating Officer y Country Manager en una fintech regional, con operaciones en la Argentina, México y Perú, y Global Head of Operations en otra fintech con foco en LATAM. A eso se suma mi experiencia como cofundador de dos startups de tecnología fintech. Ese recorrido me dio una mirada regional y una cercanía muy concreta con los lanzamientos de mercado y la ejecución regulatoria, que es justamente lo que este rol en Binance requiere.

El experto en finanzas Matías Alberti fue elegido por Binance para gerenciar sus operaciones en la Argentina y el Cono Sur (Binance)

—¿Cuáles son los objetivos concretos que se propone para el primer año de gestión?

—Darle al usuario argentino herramientas que funcionen, que sean simples y que le resuelvan el día. Desde pagos del día a día hasta inversiones y transferencias internacionales. Queremos que cada vez más personas puedan pagar, preservar valor, invertir y enviar dinero desde una sola plataforma, de forma simple y accesible. Los stablecoins ya son una realidad cotidiana: representan el 62% del volumen de transacciones cripto en la Argentina. Esa es una realidad que queremos profundizar con la propuesta de Binance Pay.

—¿Cómo se traduce el concepto de “superapp financiera” en la vida cotidiana de quienes utilizan la plataforma?

—Significa expandirnos desde el exchange como único punto de contacto y pensar en todo el ciclo de las finanzas diarias de una persona: pagos, rendimientos, inversiones y transferencias, todo en un mismo lugar. En un mercado como el argentino, con una adopción cripto del 20% pero con barreras reales de acceso a servicios financieros tradicionales, esa integralidad es lo que le da sentido a la propuesta. La superapp financiera no es un concepto del futuro: es lo que los argentinos ya necesitan hoy.

—¿Qué rol juega el equipo regional en el desarrollo de nuevas soluciones?

—Me incorporo al equipo regional que lidera Daniel Acosta, Head of Latin America de Binance. La Argentina y el Cono Sur son mercados extremadamente dinámicos en desarrollo cripto y con usuarios que ya entienden el valor de las herramientas financieras digitales, así que el trabajo conjunto con el equipo regional es clave para sostener ese ritmo. Binance tiene hoy más de 320 millones de usuarios globales y un volumen acumulado de US$34 billones en 2025, y LATAM es una de las regiones de mayor crecimiento dentro de ese mapa.

—¿Cuáles son los pilares de su formación profesional y cómo los aplica en el ecosistema digital?

—Soy contador público egresado de la Universidad Nacional de La Plata y magíster en Finanzas por la Universidad Torcuato Di Tella. También completé estudios de posgrado en Blockchain y Fintech en IEBS, España. Esa combinación entre la formación financiera tradicional y la especialización en blockchain es la que me permite moverme con comodidad entre ambos mundos, que es justamente lo que hoy le pide el mercado a la industria cripto.

—¿Qué lugar ocupa el cumplimiento normativo dentro de la estrategia de Binance en la región?

—Estamos para acompañar a cada argentino en la gestión integral de sus finanzas, con la simplicidad de una app y la seguridad de una infraestructura de nivel mundial. Cumplimiento no es un complemento, es la base: Binance tiene hoy uno de los programas más robustos de la industria, con controles contra lavado de dinero, contra el financiamiento del terrorismo, verificación de identidad y cooperación con autoridades. Pero además de proteger, eso es lo que da legitimidad a todo el ecosistema. Sin reglas claras y sin cumplimiento, no hay confianza; sin confianza, no hay adopción masiva. Vamos a estar donde el usuario nos necesite, y vamos a seguir construyendo para que la libertad del dinero sea algo real, no una promesa.

La seguridad como eje clave en la industria cripto

Cabe destacar que Binance fue incorporada al Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Esto habilita el acceso completo a la plataforma para usuarios locales y permite operar bajo estándares internacionales de seguridad y transparencia.

En ese sentido, el programa de cumplimiento de la compañía incluye controles AML y CFT, procesos de verificación de identidad (KYC/KYB) y una unidad dedicada a delitos financieros.