In House

Por qué la Argentina se volvió un laboratorio clave para las finanzas digitales en la región

Una plataforma financiera reforzó su operación local con un ejecutivo formado en finanzas y blockchain para ampliar casos de uso diarios. La decisión llega como respuesta a un contexto de adopción cripto elevada y una demanda persistente de alternativas de servicios

Guardar
Ciudad futurista con rascacielos y el Obelisco, personas interactuando con pantallas holográficas de criptomonedas y la bandera argentina en el cielo.
La estrategia detrás de la nueva “superapp” financiera que busca ganar terreno en el Cono Sur (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La superapp financiera no es un concepto del futuro: es lo que los argentinos ya necesitan hoy”, es la afirmación de Matías Alberti, quien acaba de asumir como gerente general de Binance para el mercado nacional y el Cono Sur. El país encabeza la adopción de criptomonedas en la región y la demanda por servicios digitales crece a diario.

En diálogo con Infobae, el ejecutivo analiza los desafíos y oportunidades que deberá afrontar al comandar la operación local de una de las principales plataformas de exchange a nivel mundial.

—¿Qué representa para usted liderar la operación regional de una plataforma global en un mercado como la Argentina?

—Es un honor sumarme a Binance para liderar la estrategia en la Argentina y el Cono Sur. La Argentina es uno de los mercados cripto más dinámicos del mundo: primero en LATAM en tasa de adopción con un 20% de la población, y segundo en volumen regional con US$93.900 millones en transacciones en 2025. Pero también es un mercado donde el acceso a servicios financieros sigue siendo un desafío para mucha gente. Esa es precisamente la oportunidad: Binance nació con una idea simple pero poderosa, aumentar la libertad del dinero, y en la Argentina esa misión es una necesidad concreta. Binance no es solo un exchange de criptomonedas, es una superapp financiera, y la Argentina es donde esa propuesta de valor integral se vuelve más relevante.

—¿De qué manera su recorrido en empresas fintech y cripto aporta a los desafíos actuales de la industria?

—Durante los últimos años tuve la oportunidad de liderar operaciones y estrategia en distintos países de la región: fui country manager de un exchange global en la Argentina, antes Chief Operating Officer y Country Manager en una fintech regional, con operaciones en la Argentina, México y Perú, y Global Head of Operations en otra fintech con foco en LATAM. A eso se suma mi experiencia como cofundador de dos startups de tecnología fintech. Ese recorrido me dio una mirada regional y una cercanía muy concreta con los lanzamientos de mercado y la ejecución regulatoria, que es justamente lo que este rol en Binance requiere.

Hombre de mediana edad con cabello oscuro, bigote, sonriendo, viste camiseta negra con logo dorado de Binance y tiene los brazos cruzados sobre fondo gris
El experto en finanzas Matías Alberti fue elegido por Binance para gerenciar sus operaciones en la Argentina y el Cono Sur (Binance)

—¿Cuáles son los objetivos concretos que se propone para el primer año de gestión?

—Darle al usuario argentino herramientas que funcionen, que sean simples y que le resuelvan el día. Desde pagos del día a día hasta inversiones y transferencias internacionales. Queremos que cada vez más personas puedan pagar, preservar valor, invertir y enviar dinero desde una sola plataforma, de forma simple y accesible. Los stablecoins ya son una realidad cotidiana: representan el 62% del volumen de transacciones cripto en la Argentina. Esa es una realidad que queremos profundizar con la propuesta de Binance Pay.

—¿Cómo se traduce el concepto de “superapp financiera” en la vida cotidiana de quienes utilizan la plataforma?

—Significa expandirnos desde el exchange como único punto de contacto y pensar en todo el ciclo de las finanzas diarias de una persona: pagos, rendimientos, inversiones y transferencias, todo en un mismo lugar. En un mercado como el argentino, con una adopción cripto del 20% pero con barreras reales de acceso a servicios financieros tradicionales, esa integralidad es lo que le da sentido a la propuesta. La superapp financiera no es un concepto del futuro: es lo que los argentinos ya necesitan hoy.

—¿Qué rol juega el equipo regional en el desarrollo de nuevas soluciones?

—Me incorporo al equipo regional que lidera Daniel Acosta, Head of Latin America de Binance. La Argentina y el Cono Sur son mercados extremadamente dinámicos en desarrollo cripto y con usuarios que ya entienden el valor de las herramientas financieras digitales, así que el trabajo conjunto con el equipo regional es clave para sostener ese ritmo. Binance tiene hoy más de 320 millones de usuarios globales y un volumen acumulado de US$34 billones en 2025, y LATAM es una de las regiones de mayor crecimiento dentro de ese mapa.

—¿Cuáles son los pilares de su formación profesional y cómo los aplica en el ecosistema digital?

—Soy contador público egresado de la Universidad Nacional de La Plata y magíster en Finanzas por la Universidad Torcuato Di Tella. También completé estudios de posgrado en Blockchain y Fintech en IEBS, España. Esa combinación entre la formación financiera tradicional y la especialización en blockchain es la que me permite moverme con comodidad entre ambos mundos, que es justamente lo que hoy le pide el mercado a la industria cripto.

—¿Qué lugar ocupa el cumplimiento normativo dentro de la estrategia de Binance en la región?

—Estamos para acompañar a cada argentino en la gestión integral de sus finanzas, con la simplicidad de una app y la seguridad de una infraestructura de nivel mundial. Cumplimiento no es un complemento, es la base: Binance tiene hoy uno de los programas más robustos de la industria, con controles contra lavado de dinero, contra el financiamiento del terrorismo, verificación de identidad y cooperación con autoridades. Pero además de proteger, eso es lo que da legitimidad a todo el ecosistema. Sin reglas claras y sin cumplimiento, no hay confianza; sin confianza, no hay adopción masiva. Vamos a estar donde el usuario nos necesite, y vamos a seguir construyendo para que la libertad del dinero sea algo real, no una promesa.

La seguridad como eje clave en la industria cripto

Cabe destacar que Binance fue incorporada al Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Esto habilita el acceso completo a la plataforma para usuarios locales y permite operar bajo estándares internacionales de seguridad y transparencia.

En ese sentido, el programa de cumplimiento de la compañía incluye controles AML y CFT, procesos de verificación de identidad (KYC/KYB) y una unidad dedicada a delitos financieros.

Temas Relacionados

Binanceplataforma financieracriptomonedasfinanzas digitales

Más Noticias

Cómo acceder a créditos en dólares a tasa cero y financiamiento en pesos al 18%

En la reconocida expo de Palermo, el stand de Banco Nación presenta una variada oferta de financiamiento, con propuestas orientadas al desarrollo regional

Cómo acceder a créditos en dólares a tasa cero y financiamiento en pesos al 18%

Cómo resolver la picada para la semifinal con una receta simple y rendidora

La nueva propuesta de Guía Coto × Infobae invita a preparar bastones de muzzarella con sésamo para sumar sabor al apasionante partido entre la Argentina e Inglaterra

Cómo resolver la picada para la semifinal con una receta simple y rendidora

La emoción de un homenaje que une generaciones de hinchas

Un documental recorre la historia del bombo más famoso del país y su papel en la pasión argentina que vuelve a vibrar durante el Mundial

La emoción de un homenaje que une generaciones de hinchas

La agenda invernal de Mar del Plata combina entretenimiento, deportes y excursiones familiares

La programación local reúne desde parques de aventura y recorridos en bicicleta hasta ferias, música y experiencias pensadas para grandes y chicos en cada jornada

La agenda invernal de Mar del Plata combina entretenimiento, deportes y excursiones familiares

Una nueva generación de SUV híbridos busca transformar la movilidad familiar en la Argentina

El segmento de los vehículos de siete plazas presenta alternativas eficientes y tecnológicas en el país, con el objetivo de ofrecer mayor espacio, autonomía y seguridad

Una nueva generación de SUV híbridos busca transformar la movilidad familiar en la Argentina

ÚLTIMAS NOTICIAS

Lo que “La casa de la pradera” no entendió sobre Estados Unidos

Lo que “La casa de la pradera” no entendió sobre Estados Unidos

Se registraron disturbios en el Obelisco tras la derrota de la Selección: hay al menos detenidos

Desbarataron un búnker de cocaína en el barrio El Mercadito de La Plata: una de las detenidas tenía tobillera electrónica

Javier Milei anunció que decretará feriado nacional el día que los jugadores de la Selección decidan celebrar el subcampeonato con la gente

El Instituto Cervantes felicita a España por el Mundial y define a Argentina como “grande en la derrota”

INFOBAE AMÉRICA

A 13 sube la cifra de los restos identificados de los panameños que murieron durante la invasión de Estados Unidos en 1989

A 13 sube la cifra de los restos identificados de los panameños que murieron durante la invasión de Estados Unidos en 1989

Nicaragua lidera el IVA más alto de Centroamérica mientras la población enfrenta menor bienestar

Guatemala proyecta la llegada de 79,000 salvadoreños por el asueto de agosto

Lo que “La casa de la pradera” no entendió sobre Estados Unidos

PNC identifica a víctimas de emboscada en Guatemala y tenían antecedentes criminales

ETRETENIMIENTO

Sydney Sweeney y Scooter Braun presumen su relación con románticas fotos desde Australia

Sydney Sweeney y Scooter Braun presumen su relación con románticas fotos desde Australia

La ciudad natal de Ozzy Osbourne le rinde homenaje con su primer “Día de Ozzy” tras su fallecimiento

Christopher Atkins asegura que sus excesos le costaron el papel que lanzó a la fama a Kevin Bacon

Timothée Chalamet y Kylie Jenner presumen su amor con un beso en la final del Mundial 2026

El examigo de Will Smith pide que el actor testifique en la demanda millonaria que interpuso contra Jada Pinkett