Los desafíos que marcan el presente y futuro de la minería argentina

La transición hacia modelos productivos más sustentables abrió un nuevo capítulo en el vínculo entre sociedad, empresas y territorios. En ese escenario, la minería ocupa un lugar central por su aporte a la vida cotidiana y su rol estratégico en la matriz energética global. Sin embargo, su desarrollo exige una mirada renovada, con procesos más transparentes, tecnologías limpias y una articulación profunda con las comunidades.

Bajo este eje se estructuró la entrevista a Marcelo Álvarez, vicepresidente de Relaciones Gubernamentales de Barrick Sudamérica, en el tercer episodio de El Poder de la Innovación Humana, el ciclo conducido por Agostina Scioli que visibiliza iniciativas transformadoras en distintos sectores.

La evolución de una industria clave para el país

Durante la conversación, el ejecutivo mencionó que la minería posee un rol esencial para la vida cotidiana, pero que enfrenta nuevas exigencias sociales y ambientales. Hoy, con la innovación tecnológica y la demanda de los inversores para que las cosas se hagan de una manera diferente, existe la oportunidad de generar grandes cambios en este ámbito.

A la vez, dejó en claro que el sector debe superar viejas ideas: “Generar empleo y pagar impuestos ya no alcanza. Ese es un modelo viejo”, puntualizó. Según su punto de vista, la sociedad espera proyectos que colaboren directamente con el desarrollo de las comunidades y el cuidado del entorno.

También consideró, comparando con países como Canadá o Australia, que la Argentina dispone de una ventaja: puede incorporar innovaciones y mejores prácticas desde el inicio, aprovechando la experiencia internacional.

Marcelo Álvarez, de Barrick, analizó los cambios que enfrenta la minería en plena transición energética (Maximiliano Luna)

Desarrollo sustentable y compromiso comunitario

Álvarez puso el foco en la participación comunitaria, considerada fundamental en los proyectos mineros actuales. “Hoy, sin la sociedad, sin un desarrollo local, no hay minería”, resaltó durante la charla.

En este sentido, describió la existencia de un fideicomiso que deriva el 1,5% de las ventas a proyectos de infraestructura y servicios. Así, la compañía busca dejar una huella de progreso que supere la finalización de cada proyecto.

Según detalló, la sustentabilidad también se refleja en decisiones concretas, como ocurre en la mina sanjuanina Veladero, donde se prioriza el talento local. “El 91% de los empleados son de la provincia”, precisó, y aclaró que más de 270 empresas regionales participan como proveedoras de bienes y servicios.

Innovación, recursos y economía circular

Con relación a la gestión del agua, Álvarez explicó que se están realizando mejoras en los canales de riego para reducir las grandes pérdidas por evaporación e infiltración, e introducir sistemas más eficientes. “La idea es que los canales se puedan intubar y después generar riego por goteo para eficientizar la agricultura.

Además, reveló cómo los fondos de la minería se aplican en infraestructura de salud, energía limpia y caminos con impacto directo sobre la calidad de vida y el desarrollo industrial local.

Por otro lado, puso especial énfasis en la economía circular dentro de la minería. “Reciclar neumáticos, plásticos y metales nos permite eliminar pasivos ambientales y generar más industria local”, explicó.

En ese sentido, el entrevistado indicó que el 100% de los neumáticos de los camiones se reciclan en San Juan y se transforman en pisos para canchas sintéticas, mientras que los plásticos sirven como insumo para nuevas empresas de la región.

Marcelo Álvarez, de Barrick, subrayó el valor de los metales críticos para impulsar tecnologías de energías limpias (Maximiliano Luna)

El poder de la innovación humana en la minería

En cuanto a la modernización y la tecnología, Álvarez opinó que la automatización y los avances técnicos necesitan del factor humano. “No es que todo es robótico y ya no necesitamos al ser humano. Necesitamos personas capacitadas para manejar minas a control remoto”, aseguró.

Frente a este panorama, remarcó que las juventudes tienen hoy una ventaja en el desarrollo de habilidades digitales, pero que es imprescindible invertir en capacitación continua para todos los trabajadores del sector.

Además, subrayó la importancia de pensar en el largo plazo: el desafío es garantizar que los beneficios generados trasciendan la actividad extractiva para fortalecer el desarrollo humano y las oportunidades de las futuras generaciones.

En un nuevo capítulo de este ciclo de entrevistas, Barrick Sudamérica aportó ejemplos de cómo la industria puede transformarse en un motor de crecimiento, siempre que esté dispuesta a escuchar a la comunidad y evolucionar de acuerdo con las nuevas demandas sociales y ambientales.