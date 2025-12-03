Con Pampita, Gonzalo Heredia y Celeste Cid: el Campo Argentino de Polo encendió su icónico árbol de Navidad

Pampita disfrutó de la experiencia navideña junto al emblemático árbol en una de las noches más esperadas de la temporada (Carolina Herrera)

La previa de la Navidad en la ciudad de Buenos Aires ya tiene un icono indiscutido: el tradicional árbol festivo de Carolina Herrera en el Campo Argentino de Polo. Por tercer año consecutivo, la marca despliega su propuesta -que volvió a iluminar el corazón de Palermo- en un auténtico punto de encuentro para quienes buscan disfrutar de la magia y el espíritu de las fiestas con elegancia y estilo.

La inauguración del árbol reunió a numerosas personalidades del ambiente local. Carolina “Pampita” Ardohain, Gonzalo Heredia, Calu Rivero, Celeste Cid, Gabi Sari, Fran Rizzaro y Junior Pisanu recorrieron el espacio, participaron de una producción especial y se sumaron al lanzamiento de la temporada. El árbol, convertido en tradición infaltable en la agenda porteña, ofrece un entorno deslumbrante que invita a vivir una experiencia completa y sofisticada.

El espíritu navideño de Carolina Herrera brilló junto a celebridades en el Campo Argentino de Polo (Carolina Herrera)

Propuestas abiertas para el público

Quienes visitan el árbol en el Campo Argentino de Polo encuentran mucho más que una decoración navideña. El espacio propone diversas actividades pensadas para toda la familia y para compartir con amigos. En fechas especiales, una programación de shows de jazz en vivo acompaña los partidos emblemáticos del predio, sumando un clima festivo a cada jornada.

Entre las propuestas más celebradas, el sweet bar interactivo invita a los asistentes a tomarse una foto junto al árbol, integrarse a la conversación digital mediante el hashtag de la marca y, tras completar un breve registro, acceder a premios dulces a través de una ruleta especialmente diseñada. Cada visita así se convierte en una oportunidad para crear recuerdos y disfrutar del encanto navideño en un contexto único de la ciudad.

Gonzalo Heredia sumó elegancia y estilo a la inauguración, compartiendo el espíritu festivo junto a invitados y público en Palermo (Carolina Herrera)

Un espacio que ya es tradición

A lo largo de los últimos años, el árbol navideño de Carolina Herrera se afianzó como uno de los atractivos más esperados del calendario porteño. Situado en un entorno emblemático, ambientado con un diseño que desborda sofisticación, el espacio invita a vivir diciembre y enero en familia, con la posibilidad de ser parte de una experiencia que trasciende lo ornamental.

Además, quienes se acercan pueden disfrutar de instalaciones especialmente pensadas para los más chicos, espacios de descanso para adultos y una ambientación sensorial que transporta al visitante al universo invernal de Carolina Herrera. Así, la propuesta logra capturar a un público diverso, consolidando el evento como un verdadero clásico de la temporada.

Calu Rivero aportó su toque personal a la celebración, recorriendo las propuestas y espacios diseñados para vivir una navidad diferente (Carolina Herrera)

Fragancias que acompañan la temporada

La propuesta de Carolina Herrera para esta Navidad incluye la exposición de su icónica colección de fragancias, pensada para quienes buscan marcar huella en cada celebración. Good Girl EDP se destaca dentro de la familia floral oriental. Se inspira en la dualidad de la mujer contemporánea y deja una impronta reconocible gracias a sus notas de almendra, jazmín sambac, nardo y una base de haba tonka y cacao que aporta calidez.

En clave masculina, Bad Boy EDP rinde tributo a quienes desafían las reglas. Su frasco en forma de rayo sintetiza el espíritu valiente y auténtico de los hombres dispuestos a trascender los límites.

Celeste Cid integró el selecto grupo de figuras que celebraron la magia de la Navidad en el Campo Argentino de Polo (Carolina Herrera)

También la línea 212 ocupa un lugar central. 212 VIP ROSÉ capta la esencia de las fiestas más exclusivas con su combinación de champagne rosa y pimienta rosa, en una botella femenina rosa mate concebida para quienes disfrutan de las noches neoyorquinas. Para los más audaces, 212 VIP BLACK fusiona el ámbar aromático y la madera para lograr un perfume vibrante que inspira a aquellos que se distinguen en cualquier celebración.

De esta manera, la propuesta invita a recorrer el universo de las fragancias a través de un recorrido olfativo que permite descubrir en detalle las características de cada perfume. Los visitantes pueden asesorarse con expertos y encontrar la opción perfecta para regalar o regalarse, consolidando así el espacio como un punto de referencia para las celebraciones.