In House

Descuentos de hasta 45% y cuotas sin interés en las últimas tendencias en electrodomésticos

Durante el CyberMonday, Naldo presenta promociones exclusivas en productos tecnológicos con planes de financiación. Cuáles son los beneficios en esta temporada

Guardar
Naldo ofrece beneficios exclusivos y
Naldo ofrece beneficios exclusivos y planes de financiamiento durante el CyberMonday (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo digital vive uno de sus momentos más esperados del año. Con la llegada del CyberMonday, las búsquedas online se multiplican y los usuarios se preparan para aprovechar las mejores ofertas del comercio electrónico.

Entre las compañías que se destacan por su propuesta está Naldo: una cadena referente en la venta de electrodomésticos, tecnología y artículos del hogar. La marca se suma al evento con descuentos de hasta el 45% y planes de financiación de hasta 12 cuotas sin interés.

Además, amplía la oferta con promociones exclusivas en más de diez categorías. La propuesta abarca televisores, celulares, notebooks, heladeras, lavarropas, cocinas, climatización, audio y hasta bicicletas.

En Naldo, los Smart TVs alcanzan descuentos del 45% y se pueden financiar en 12 cuotas sin interés. Más de diez marcas conforman esta categoría, con modelos que van desde pantallas de gran formato hasta opciones compactas ideales para espacios pequeños.

SmartTV (Naldo)
SmartTV (Naldo)

Por otra parte, La temporada de calor impulsa la renovación del equipamiento del hogar. En heladeras y freezers, la empresa ofrece una amplia variedad de modelos con rebajas de hasta 45% y planes de pago que llegan a las 18 cuotas sin interés.

Heladeras y freezers (Naldo)
Heladeras y freezers (Naldo)

Los dispositivos móviles mantienen su protagonismo en cada edición del CyberMonday. En Naldo, los smartphones seleccionados cuentan con descuentos del 35% y financiación en 12 cuotas sin interés. El catálogo incluye equipos de las principales marcas, con distintas configuraciones que responden a necesidades de fotografía, rendimiento o batería de larga duración.

Smartphones (Naldo)
Smartphones (Naldo)

Frente a temperaturas cada vez más elevadas, los productos de climatización se vuelven esenciales. En esta categoría, los aires acondicionados y splits alcanzan rebajas de hasta el 35%, mientras que otros artículos llegan al 45% off. Además, la financiación en 12 cuotas sin interés facilita la compra anticipada antes del verano.

Climatización (Naldo)
Climatización (Naldo)

Los lavarropas forman parte de los productos más buscados en esta edición. En Naldo, los descuentos llegan al 40% y las opciones de pago se extienden hasta 18 cuotas sin interés. La oferta abarca modelos automáticos, de carga superior o frontal, pensados para optimizar el consumo de agua y energía.

Lavarropas (Naldo)
Lavarropas (Naldo)

Por su parte, la categoría de cocinas se renueva con rebajas del 40% y una amplia variedad de diseños. Los modelos a gas, eléctricos o combinados ofrecen mayor precisión y eficiencia para quienes buscan modernizar su espacio culinario. La financiación en cuotas sin interés permite acceder a productos de primera línea con condiciones ventajosas.

En tanto, el segmento de PCs y Notebooks concentra una gran parte de la demanda tecnológica. En Naldo, las rebajas alcanzan el 45% y las 12 cuotas sin interés. Los equipos se adaptan tanto a usuarios profesionales como a gamers o estudiantes, con configuraciones que aseguran rendimiento, velocidad y conectividad.

PC y notebooks (Naldo)
PC y notebooks (Naldo)

La música también tiene su espacio en este CyberMonday. En audio, Naldo ofrece barras de sonido, parlantes bluetooth y minicomponentes con hasta 45% off y planes de 18 cuotas. Los consumidores pueden elegir entre opciones portátiles o de alto rendimiento, ideales para disfrutar del entretenimiento en casa.

Productos de audio (Naldo)
Productos de audio (Naldo)

Bicicletas

Como parte de una tendencia hacia la movilidad sustentable, las bicicletas ganan terreno en las preferencias del público. Con un 20% de descuento y financiación en 12 cuotas, Naldo presenta modelos urbanos, de montaña e infantiles, ideales para trasladarse de forma práctica y saludable.

De esta manera, el Cyber Monday 2025 ofrece a los consumidores la posibilidad de acceder a precios inmejorables y promociones exclusivas en la web de Naldo, el sponsor oficial del fútbol argentino que vuelve a marcar tendencia en cada temporada de descuentos.

Temas Relacionados

NaldoCyberMonday 2025CyberMondayElectrodomésticosHogarDescuentosComercio electrónico

Últimas Noticias

¿Adiós a Brasil? El destino secreto que conquista a los turistas argentinos

Una isla caribeña se destaca por sus playas paradisíacas y despierta el interés de cada vez más viajeros. Todo lo que hay que saber antes de planificar unas vacaciones en este destino

¿Adiós a Brasil? El destino

Verano 2026 en Uruguay: promociones para viajar con hasta el 50% de descuento

El CyberMonday, el evento comercial más esperado del año, permite acceder a importantes descuentos para quienes buscan disfrutar del país vecino al mejor precio

Verano 2026 en Uruguay: promociones

La importancia estratégica de un insumo esencial en la cadena energética argentina

El abastecimiento local y la innovación permitieron optimizar la extracción de hidrocarburos y generar nuevas oportunidades para regiones clave del país. Cuál es el elemento y cómo se logró la integración al proceso productivo nacional

La importancia estratégica de un

Las bebidas isotónicas ganan terreno entre los nuevos hábitos deportivos en la Argentina

La incorporación de productos enfocados en la rehidratación responde al ritmo de las disciplinas y necesidades de quienes eligen la actividad física como parte del día a día

Las bebidas isotónicas ganan terreno

El Autódromo de Buenos Aires fue sede de un evento que mostró las últimas tecnologías en vehículos

Desde deportivos clásicos a motores eléctricos, el encuentro ofreció alternativas para cada perfil de conductor con un despliegue de actividades para disfrutar

El Autódromo de Buenos Aires
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tragedia en José C. Paz:

Tragedia en José C. Paz: una familia destrozada luego de que una camioneta embistiera el auto en el que viajaban

Adorni respondió las críticas de Macri por su designación como jefe de Gabinete: “Es injusto”

Según un economista de EEUU, la reciente fuga de capitales fue la mayor que tuvo la Argentina en más de 20 años

Diego Santilli, el nuevo ministro de Interior: cómo fue el ofrecimiento de Milei, qué dijo Macri y el proyecto bonaerense 2027

Lady Gaga se consolida como referente del glamour: sus looks más impactantes

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky anunció la recepción de

Zelensky anunció la recepción de sistemas de misiles estadounidenses Patriot “para proteger las infraestructuras clave” de Ucrania

Trinidad y Tobago redujo en un 82% los permisos de trabajo para venezolanos en medio de las tensiones con el régimen de Maduro

Violencia en Ecuador: el Ejército decomisó una ametralladora instalada en la terraza de una vivienda en Guayaquil

Estados Unidos y China analizan establecer una línea de comunicación militar para reducir las tensiones bilaterales

Un poderoso terremoto de magnitud 6.3 sacudió el norte de Afganistán

TELESHOW
Las tiernas postales de Alexis

Las tiernas postales de Alexis Mac Allister en sus primeros días como padre de Alaia

Chris Martin de Coldplay sorprendió en vivo al aparecer junto a Tini Stoessel en Tecnópolis

La conmovedora aparición que vivió la viuda de Cacho Castaña: “Él me explicó cómo seguir”

Nicki Nicole, tras su separación de Lamine Yamal, dio un adelanto de su canción con Tan Biónica: “Que se calme este dolor”

El álbum de Florencia Peña durante sus vacaciones en República Dominicana: “Los mejores viajes siempre son juntos”