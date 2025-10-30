Gisela Busaniche presenta el ciclo “La belleza que nos mueve”

Gisela Busaniche recibirá a especialistas y referentes para conversar sobre la belleza en la actualidad (Gonzalo Pepe)

La curiosidad científica, los avances tecnológicos y la búsqueda de bienestar transforman la manera en que las personas se relacionan con su cuerpo, su imagen y su entorno.

En ese escenario cambiante, surgen propuestas que invitan a reflexionar más allá de lo superficial. La belleza que nos mueve, el nuevo ciclo de entrevistas de Infobae, invita a ampliar esta conversación y analizar aquello que inspira los nuevos hábitos de autocuidado.

Conducido por la periodista Gisela Busaniche, el programa presentará a especialistas, profesionales de la salud y figuras públicas para reflexionar sobre los paradigmas del bienestar integral.

Cuatro pilares para abordar la belleza

A lo largo de sus episodios, el ciclo explorará los ejes de longevidad, innovación científica, diversidad y nuevas generaciones. Cada encuentro ofrecerá perspectivas complementarias, experiencias personales y aportes desde distintas disciplinas.

El propósito es trascender los estereotipos y conectar con lo esencial. En lugar de centrarse únicamente en la apariencia, la propuesta invita a considerar la autenticidad como motor del bienestar físico y emocional.

El bienestar físico y mental será un tema a tratar en el ciclo "La belleza que nos mueve" (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un concepto que evoluciona

Durante décadas, los cánones estéticos se vincularon con la idea de perfección. Sin embargo, la realidad actual evidencia un cambio profundo: las personas priorizan sentirse bien antes que parecerlo. La información, la ciencia y la innovación se vuelven aliadas fundamentales de esa transformación cultural.

Frente a este panorama, el programa representa una invitación a combinar aspectos que tradicionalmente se trataban por separado: la salud, la investigación y la expresión individual. Bajo esa premisa, “La belleza que nos mueve” revelará cómo el conocimiento puede fortalecer la autoestima, la diversidad y el bienestar cotidiano.

A través de los distintos testimonios que se sumarán al ciclo, la iniciativa presentada por L’Oréal Groupe procura derribar prejuicios y ampliar la conversación. La autenticidad, el intercambio y la empatía se convierten en pilares de una nueva manera de entender el cuidado personal.

Periodismo y entretenimiento con propósito

El ciclo se desplegará en un formato multiplataforma. Cada entrevista tendrá su versión extendida en la home y el canal de YouTube de Infobae, junto con fragmentos breves para redes sociales como Instagram y TikTok.

De esta manera, se refuerza el compromiso del medio con la difusión de contenidos que combinan periodismo, educación y entretenimiento. En un entorno donde la información circula con rapidez, “La belleza que nos mueve” propone una pausa para escuchar, pensar y conectar desde una perspectiva más profunda.

Las rutinas de belleza ocupan un lugar central en la vida de cada vez más personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una conversación que trasciende

El nuevo programa promete ser un punto de encuentro entre conocimiento, inspiración y bienestar. Al integrar ciencia, innovación, longevidad, diversidad y nuevas generaciones, reflejará los cambios culturales que redefinen la forma en que las personas conciben el cuidado personal.

En tiempos en los que los ideales se vuelven más flexibles y las miradas más inclusivas, reflexionar sobre la estética también implica revisar los vínculos entre salud, tecnología y emociones. Cada episodio representa una oportunidad para descubrir nuevas formas de percibirse, cuidarse y proyectarse hacia el futuro.

La belleza más allá de los espejos

Hablar de bienestar en la actualidad también significa reconocer que cada historia es única y que el verdadero cambio se produce cuando esas experiencias se comparten y se escuchan. Por eso, la propuesta abrirá un espacio para que cada invitado pueda expresar su experiencia sin moldes ni etiquetas, destacan desde la producción del ciclo, que busca dejar una huella más allá de la pantalla.

Con La belleza que nos mueve, Infobae apuesta por una conversación honesta, diversa y estimulante, que combina el rigor periodístico con la sensibilidad de las historias humanas. Porque la verdadera transformación, aquella que perdura, se produce cuando ciencia, innovación y empatía se unen para inspirar nuevas formas de mirar el mundo.