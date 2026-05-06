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La estadística que confirma un cambio radical en las paradas en boxes de Colapinto: por qué mejoró Alpine

El argentino estuvo entre los 10 mejores en el Gran Premio de Miami. Las razones detrás de la evolución en el equipo

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Franco Colapinto logró el octavo tiempo en las paradas en los boxes en Miami (Prensa Alpine)
Franco Colapinto logró el octavo tiempo en las paradas en los boxes en Miami (Prensa Alpine)

Esta temporada, Franco Colapinto tiene con qué pelear para meterse en la zona de puntos en la Fórmula 1 y en el Gran Premio de Miami cruzó la meta octavo, pero luego fue reclasificado séptimo por la sanción a Charles Leclerc (Ferrari). A la conducción del piloto argentino de 22 años se suma un trabajo en equipo que mejoró respecto de la temporada pasada.

Cada milésima cuenta y uno de los puntos en los que mejoró Alpine es el trabajo de los mecánicos en las paradas en los boxes. Por ejemplo, esto le permitió al corredor bonaerense hacer su única detención en 2,80 segundos y quedarse con la octava parada más rápida en la carrera del domingo en el escenario estadounidense, ya que este fin de semana también hubo Sprint, que es la carrera sabatina con un tercio de la extensión.

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El piloto y escudería más veloz fueron el inglés Arvid Lindblad y Racing Bulls con 2.08 segundos. El podio de este ranking en Miami lo completaron los competidores de Mercedes, Kimi Antonelli (2.16), que ganó la carrera y lidera el campeonato, y George Russell (2.17). En la placa pueden verse los diez más veloces en los cambios de neumáticos.

¿Por qué mejoró Alpine? Incorporó algunos mecánicos y realizó un fuerte trabajo de pretemporada para el 2026, tras una serie de incidencias durante 2025, con el objetivo de alcanzar los más altos estándares de eficiencia y reducir errores en cada pit stop.

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Las diez paradas más veloces en lo boxes en el GP de Miami (Prensa Pirelli)
Las diez paradas más veloces en lo boxes en el GP de Miami (Prensa Pirelli)

Esta renovación, según los primeros resultados del año, permitió una mejora perceptible en el desempeño de los mecánicos, lo que se refleja en el rendimiento de la escudería en la zona media de la parrilla.

El plan de trabajo prioriza la consistencia sobre la velocidad, centrando los procedimientos de las paradas de Franco Colapinto y Pierre Gasly en la eliminación sistemática de fallos para buscar la perfección operativa en cada intervención.

La estrategia marca una diferencia con respecto a periodos previos y posiciona a Alpine para afrontar la temporada con un enfoque renovado en la fiabilidad dentro del pit lane.

Cabe recordar que Alpine sumó más de 14 segundos en paradas a boxes con Franco Colapinto durante el Gran Premio de Hungría 2025, en una jornada marcada por reiterados fallos del equipo en los pit stops, según datos oficiales.

Los mecánicos de Alpine mejoraron su labor en las paradas en los boxes (Prensa Alpine)
Los mecánicos de Alpine mejoraron su labor en las paradas en los boxes (Prensa Alpine)

La segunda detención evidenció la persistencia del problema: otro retraso, esta vez de 7,2 segundos, afectó al piloto argentino, nuevamente por inconvenientes con el encastre de una rueda. La diferencia quedó en evidencia al comparar la actuación de Oscar Piastri (McLaren), quien logró una parada de 1,9 segundos, marca habitual en la lucha milimétrica de tiempos que caracteriza a la Fórmula 1.

En la primera acción en boxes del equipo francés, los mecánicos demoraron 7 segundos debido a complicaciones técnicas al colocar el neumático. “Dios mío...”, expresó Colapinto al dejar la zona de detención tras el incidente.

Hoy el panorama es otro: un auto competitivo, más confianza para los pilotos y en especial para Franco Colapinto. La escudería está en la quinta posición en el Campeonato Mundial de Constructores luego del último puesto del ejercicio anterior.

Fue un gran fin de semana para Colapinto en Miami, ya que superó en las dos clasificaciones a su compañero de equipo, el experimentado Pierre Gasly, quien ostenta 181 Grandes Premios, un triunfo (Italia 2020) y cumple su cuarta temporada en Alpine.

La Máxima seguirá en Norteamérica, ya que el 24 de mayo correrá el Gran Premio de Canadá en el Circuito Gilles Villeneuve en la Isla de Notre Dame, Montreal. Allí, Franco Colapinto tendrá la mejora en el alerón trasero de su Alpine A526, aunque en Miami sin esa evolución aerodinámica superó a su compañero de equipo y redondeó su mejor fin de semana con la escudería francesa.

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