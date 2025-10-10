In House

Más allá de la belleza: el bienestar como compromiso con la comunidad y la naturaleza

Un estudio reciente revela que el autocuidado tiene un lugar central en la vida de los argentinos

Guardar
Lucila Bartolozzi, gerenta de Marketing de Natura Argentina, en Infobae Talks Wellness

La última edición de Infobae Talks Wellness puso el foco en esa búsqueda y los desafíos que enfrentan las compañías que promueven hábitos de autocuidado con impacto sustentable. “La cosmética no es solamente verse bien, es también sentirse de esa manera”, expresó Lucila Bartolozzi, gerenta de Marketing de Natura Argentina, en su conversación con la periodista Agostina Scioli.

Durante la entrevista, la ejecutiva presentó los principales resultados de un estudio realizado junto a la agencia Gentedemente para indagar cómo perciben el bienestar los habitantes de este país. El dato más alarmante es que solo uno de cada tres encuestados afirmó estar conectado con este concepto, lo que implica que los otros dos lo están buscando y que hoy el bienestar tiene un lugar relevante.

Según esta investigación, el autocuidado surge como una respuesta concreta a esta necesidad y la cosmética ocupa un lugar fundamental. “Las marcas que impulsamos este tipo de valores tenemos una gran responsabilidad de brindar herramientas y soluciones para que todos podamos conectar con esa experiencia positiva”, expresó la gerenta de Marketing.

Lucila Bartolozzi, gerenta de marketing
Lucila Bartolozzi, gerenta de marketing de Natura Argentina, en Infobae Talks Wellness (Gastón Taylor)

En los últimos años, la sociedad argentina atravesó una transformación en la manera de entender el equilibrio personal. La cosmética ya no se limita a mejorar la apariencia, sino que promueve experiencias que conectan aspectos físicos y emocionales. “No solo buscar una realización individual es relevante, sino también lograr un impacto en el entorno y el ambiente. Los argentinos cada vez somos más conscientes a la hora de consumir”, amplió.

Desde Natura Argentina, este enfoque se materializa a través de productos con propósito y prácticas que impulsan impacto positivo social y ambiental. En especial, la línea Tododia es una de las más elegidas para crear espacios de autoconexión en la rutina diaria.

“Este concepto expresa la necesidad que tenemos los argentinos de buscar momentos para frenar y disfrutar: burbujas de bienestar que nos permiten una pausa de satisfacción y cuidado personal. Gracias a sus texturas, fragancias y el diseño de sus fórmulas, las personas la incorporan a sus hábitos como un verdadero ritual de autocuidado”, explicó Bartolozzi.

Las rutinas de autocuidado ganan
Las rutinas de autocuidado ganan protagonismo entre quienes buscan armonizar bienestar personal y respeto ambiental (Gastón Taylor)

Además, la marca de cuidado personal promueve activamente el reciclaje, la circularidad y la regeneración. En el caso de la línea Tododia, se recuperaron 290 toneladas de PET en el país, una cifra que equivale aproximadamente al peso de 200 automóviles, para producir sus envases

Uno de los ejes abordados en Infobae Talks Welness fue el del “Bien-estar-bien”: una visión que articula el cuidado propio con el de la comunidad y el ambiente. “Nuestro ADN es esta relación armoniosa entre el cuidado personal, el del de al lado, para poder lograr así un impacto positivo en todos, porque estamos interconectados”, sostuvo la ejecutiva.

De igual modo, la compañía fue pionera en la utilización de envases reciclados y la implementación de repuestos desde 1983. “En aquella época introdujimos lo que son los repuestos, algo superdisruptivo y novedoso para el mercado. Hoy, los envases fabricados con plástico posconsumo y fórmulas veganas o vegetarianas refuerzan este compromiso”, mencionó Bartolozzi.

“Buscamos generar espacios de pausa
“Buscamos generar espacios de pausa y satisfacción personal que den respuesta a una necesidad cada vez más presente”, sostuvo Lucila Bartolozzi en Infobae Talks Wellness (Gastón Taylor)

Por último, la ejecutiva proyectó el futuro de la marca en el contexto de la cosmética regenerativa. “El bienestar tiene que ser el resultado de un negocio regenerativo. Toda ganancia económica debe ir asociada al impacto positivo para las personas, la comunidad y el ambiente. No podemos pensar solo en la compañía; si no hay naturaleza, no hay futuro. Es un compromiso que queremos seguir sosteniendo para que el bienestar fortalezca toda nuestra red de relaciones”, concluyó.

Frente a los cambios de época, la apuesta por la innovación, la transparencia y la regeneración refuerza el vínculo entre las marcas y la sociedad. Desde Natura Argentina, la decisión de conectar bienestar personal y entorno marca el rumbo de una nueva etapa, donde autocuidado y responsabilidad colectiva se encuentran para imaginar un futuro mejor.

Temas Relacionados

BienestarNatura ArgentinaAutocuidadoLucila BartolozziGentedementeInfobae Talks WellnessInfobae TalksCosmética

Últimas Noticias

Bienestar mental al máximo: la innovación que reduce el estrés y potencia la energía

Una propuesta innovadora utiliza estimulación magnética para mejorar el descanso, la concentración y la gestión de las emociones. Cuáles son sus principales beneficios

Bienestar mental al máximo: la

Productos outdoor: cómo crear espacios al aire libre funcionales y elegantes

Patios y terrazas se transforman en áreas prácticas y sofisticadas gracias a sistemas de cobertura y automatización. Estas son las opciones ofrece el mercado

Productos outdoor: cómo crear espacios

La nueva mirada sobre la cirugía facial: así es la técnica que prioriza resultados naturales

Pacientes que valoran la autenticidad eligen tratamientos que respetan la esencia y la expresión individual. Cuáles son los impactos positivos en la autoestima y el bienestar emocional

La nueva mirada sobre la

Salón de Vinos de Argentina: el evento que cautivó al sector vitivinícola español

Más de 35 bodegas y 300 etiquetas nacionales dijeron presente en Madrid, donde se llevó a cabo la primera edición de este encuentro que se repetirá en 2026

Salón de Vinos de Argentina:

Infobae Talks Wellness: una mirada integral sobre el bienestar

A través de experiencias y avances concretos, el programa conducido por Agostina Scioli mostró cómo el equilibrio físico y mental redefine la idea de cuidado personal

Infobae Talks Wellness: una mirada
ÚLTIMAS NOTICIAS
El narco peruano acusado de

El narco peruano acusado de ser el dueño de la droga del triple crimen estuvo preso y salió libre por la pandemia del coronavirus

Cinco recetas con frutos secos para innovar en la cocina y deleitarse

Javier Milei volverá a hacer campaña en PBA: visitará San Nicolás en busca del voto antikirchnerista

Scott Bessent: “Milei tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Buenos Aires: para cuándo se esperan las lluvias, según el SMN

INFOBAE AMÉRICA
Un terremoto de magnitud 7,6

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió Filipinas: las autoridades emitieron una alerta de tsunami para las zonas costeras de la isla

Estados Unidos enviará 200 soldados a supervisar la implementación del acuerdo de paz entre Israel y Hamas

Estados Unidos solicitó a Granada instalar equipos de radar y personal militar en su territorio

El presidente palestino Mahmud Abbas celebró el acuerdo por Gaza: “Ha llegado el momento de una paz duradera”

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra la red global que sostiene el comercio clandestino de petróleo iraní

TELESHOW
Los preparativos de Catherine Fulop

Los preparativos de Catherine Fulop por el embarazo de Oriana Sabatini: “Soy una abuela feliz; ya le compré de todo”

Diego Topa lloró al recordar el bullying en su infancia: “No sabíamos cómo llamarlo, pero dolía igual”

Yami Safdie habló del hate que recibe en redes y el trabajo que hace para superarlo: “Tengo mi terapia”

Pampita: “Tengo dislexia y mis hijos también porque es una condición hereditaria”

El video de Mariano Martínez bailando sin remera y tomando vino por el que fue criticado: “Fue una copa”