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Infobae Talks Real Estate: cómo evoluciona el mercado y qué oportunidades se abren para inversores y particulares

El impacto de la tecnología, el crédito hipotecario y los nuevos modelos de garantía en el sector inmobiliario serán los ejes del próximo encuentro del ciclo de conversaciones conducido por Agostina Scioli

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Infobae Talks Agostina Scioli
El real estate en foco: tecnología, financiación y nuevas oportunidades de inversión, los temas del próximo encuentro de Infobae Talks (Maximiliano Luna)

El mercado inmobiliario de la Argentina vive un momento de transformación. Los distintos segmentos del sector —residencial, industrial, logístico y de alquileres— muestran dinámicas propias y generan oportunidades que atraen tanto a inversores como a desarrolladores y particulares.

En ese escenario, Infobae Talks Real Estate reunirá a los principales referentes del sector para analizar el presente y las perspectivas de una industria que despierta un interés renovado, con el impacto de la tecnología y los nuevos modelos de financiación como ejes centrales del debate.

El mercado residencial y el rol del crédito hipotecario

Sebastián Sosa, presidente y cofundador de REMAX Argentina y Uruguay, abrirá el programa con su visión sobre el estado actual del mercado y los factores que pueden impulsar su crecimiento. El crédito hipotecario ocupará un lugar central en su intervención, junto con las oportunidades que identifica en un sector cada vez más segmentado.

La tecnología y la digitalización de los procesos de búsqueda, tasación y cierre de operaciones completan los ejes de su participación. Lejos de desplazar al profesional, las nuevas herramientas redefinieron su función: hoy el asesor debe combinar el conocimiento del mercado local con el manejo de plataformas digitales que agilizan cada etapa de la transacción.

Naves industriales: el segmento que gana terreno

El crecimiento del comercio electrónico y la reconfiguración de las cadenas de distribución convirtieron a este sector en uno de los rubros más activos del real estate. Christian Fucile, fundador y presidente de IMB Naves Industriales, pondrá el foco en los factores que explican ese impulso y en las oportunidades que presenta para los inversores.

Gráfico digital de Infobae Talks Real Estate con seis fotografías de cabezas y hombros de hombres sonriendo, cada una con su nombre y empresa
Infobae Talks Real Estate 2026

La irrupción de estructuras de origen chino en el mercado local, un fenómeno que plantea interrogantes sobre calidad y competitividad frente a la producción nacional, será otro de los puntos de su intervención. Fucile también abordará cómo la demanda sostenida de espacios logísticos, combinada con costos de construcción competitivos en términos regionales, posiciona al segmento como una alternativa de inversión con proyección de largo plazo.

Financiación directa como respuesta al déficit habitacional

Mariano Di Cio, CEO de TAO Design y Di Cio Diseño y Construcción, presentará la propuesta de Tortugas Woods, un desarrollo ubicado en zona norte del Gran Buenos Aires que se diferencia por su modelo de financiación directa del desarrollador. Este esquema apunta a resolver la brecha entre los requisitos del sistema tradicional y la capacidad real de pago de los compradores.

El contexto general del sector y las oportunidades para los próximos años también formarán parte de su conversación con Agostina Scioli. El déficit habitacional sigue siendo uno de los desafíos estructurales del mercado inmobiliario de la Argentina, y Di Cio aportará su mirada sobre cómo el desarrollo privado puede contribuir a resolverlo.

Vivienda modular: construcción sustentable con proyección en la Patagonia

Lucas Salvatore, director de Idero, Grupo Salvatore y Real Steel, presentará el proyecto que la compañía lleva adelante en Vaca Muerta. Este sistema, basado en la fabricación de módulos en planta que luego se trasladan y ensamblan en el terreno, reduce los tiempos de obra y minimiza el desperdicio de materiales.

Con una de las regiones de mayor actividad económica del país como escenario, la propuesta busca dar respuesta a la creciente demanda de infraestructura habitacional con una solución constructiva ágil, eficiente y alineada con los estándares de sustentabilidad que el sector exige hoy.

Infobae Talks real Estate

Alquileres: un mercado en recomposición

Este segmento transita un proceso de normalización que abre nuevas posibilidades para propietarios, inquilinos e inmobiliarias. Diego Giani, director comercial de Finaer, abordará los cambios que atraviesa la industria y el rol de la garantía fiduciaria como herramienta para agilizar las operaciones, reemplazando los avales propietarios tradicionales que muchos inquilinos no pueden ofrecer.

La digitalización del proceso completa su agenda: la gestión en línea reduce los tiempos de aprobación y simplifica la experiencia para todas las partes involucradas, en un mercado que gana en transparencia y agilidad.

Tecnología e inteligencia artificial al servicio del asesor inmobiliario

El cierre del programa tendrá como protagonista a Luqui Díaz, cofundador y COO de Mudafy, quien presentará Fénix, una herramienta desarrollada para potenciar el trabajo de los asesores inmobiliarios. A diferencia de los modelos que buscan desintermediar al profesional, la propuesta parte de la premisa de que la tecnología debe amplificar sus capacidades.

Díaz también pondrá sobre la mesa el futuro del sector en un contexto de adopción acelerada de la inteligencia artificial. La automatización de tareas administrativas, la mejora en la calificación de leads y el impacto sobre los modelos de negocio existentes serán los ejes de su participación.

Infobae Talks Real Estate ofrecerá un espacio de intercambio entre referentes del sector inmobiliario. La transmisión en vivo tendrá lugar el jueves 14 de abril desde las 15 horas, a través de la home y el canal de YouTube de Infobae.

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