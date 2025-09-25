In House

Diseño, tecnología y practicidad: la propuesta renovada de electrodomésticos que se relanzó en el país

Se trata de una línea de productos que incorpora funciones inteligentes, ahorro energético y asistencia personalizada mediante aplicaciones móviles y control por voz, orientadas a mejorar la vida diaria

Candy presenta en la Argentina
Candy presenta en la Argentina su gama de productos de diseño italiano (Candy)

La marca italiana de electrodomésticos Candy -una de las primeras impulsoras en 1945 del lavarropas automático- anunció su relanzamiento en la Argentina. Como parte del Grupo Haier, referente mundial en el sector, la compañía presentó una identidad renovada y un portafolio ampliado en las categorías de lavado, refrigeración y cocción.

Este regreso incluye un nuevo logotipo, el claim global Ready to Live” (Listos para Vivir), y la palabra Avanti (término italiano muy significativo en la cultura argentina), como ejes de comunicación.

“Estamos orgullosos de poder lanzar al mercado argentino un portafolio completo de soluciones simples de usar, alineadas a las necesidades y deseos de los distintos tipos de usuarios, donde la innovación, la herencia italiana traducida en estilo y diseño, y la conveniencia en términos de una excelente relación precio-calidad, realmente hacen que la propuesta de valor sea superior”, afirmó Guillermo Puerto, gerente general de Candy Latinoamérica.

Portafolio con tres ejes centrales

La propuesta de Candy se organiza en torno a tres características clave:

  • Smart: Electrodomésticos con conectividad que pueden controlarse desde el celular.
  • Convenientes: Tecnología con buena relación precio-calidad.
  • Diseño italiano: Productos funcionales y estéticos adaptables a cualquier tipo de hogar.

La compañía busca así conectar con nuevas generaciones de consumidores que valoran la simplicidad, la eficiencia y la innovación.

Lavasecarropas ProWash 700

Desde Candy señalan que se trata de un producto altamente confiable y que está probado para durar 20 años gracias a su estructura robusta, materiales y componentes. Estas son sus principales características resaltadas por la marca:

  • Tecnología ProActive EcoWash: ofrece el doble de brillo en los colores y  cuatro veces más protección de las fibras.
  • Cuenta con funciones de autolimpieza que eliminan el 99,99% de bacterias gracias a la Tecnología de autolimipieza.
  • Su tambor XL y suave permite para proteger las prendas y reducir 17% la formación de arrugas.
  • Ofrece ciclos rápidos desde 14 minutos y más de 60 opciones que se pueden configurar desde la APP hOn, la cual recomienda programas de lavado personalizados para una experiencia de lavado más inteligente.
  • Movimiento silencioso: promete máxima eficiencia con bajo nivel de ruido.
El lavasecarropas ProWash 700 fue
El lavasecarropas ProWash 700 fue diseñado para garantizar el cuidado extremo de las prendas, la máxima higiene gracias a las funciones de autolimpieza y la mejor experiencia de usuario (Candy)

Lavavajillas Rapidó

Fue pensado para optimizar tiempos y mejorar la rutina en la cocina. Estas son sus principales características:

  • Mayor capacidad: hasta 16 juegos de cubiertos en un solo ciclo.
  • Cuidado de vajilla y cubiertos: posee un soporte premium para copas y vasos, así como un tercer cesto para cubiertos.
  • Control total desde el celular: acceso remoto a más de 20 programas.
  • Ciclo ultrarrápido: lavado completo en 35 minutos.
  • Tecnología Power Wash: elimina suciedad difícil con aspersor adicional.
El lavavajillas Rapidó ofrece mayor
El lavavajillas Rapidó ofrece mayor capacidad y un ciclo ultrarrápido de 35 minutos (Candy)

Horno Bake 800

Incorpora funciones que buscan facilitar la experiencia de cocina en el hogar:

  • Cavidad XL de 78 litros con seis niveles de cocción.
  • Función de vapor natural (Candy Steam Touch) para recetas más saludables.
  • Pantalla Smart View con opciones de limpieza pirolítica y conectividad.
  • Gestión desde la aplicación hOn, con recetas y consejos de uso.
El horno Bake 800 incorpora
El horno Bake 800 incorpora función de vapor natural y pantalla Smart View con conectividad (Candy)

Heladera Cube

Combina diseño premium y gran capacidad. Con 457 litros de espacio interno, ofrece una solución para el almacenamiento de alimentos en familias de distintos tamaños. Desde Candy hacen hincapié en estas funciones:

  • Control inteligente de humedad: conserva la frescura por más tiempo.
  • Diseño de profundidad reducida: se adapta a cualquier hogar
  • Compresor Smart Inverter: Mantiene temperatura constante con menor consumo.
  • Ahorro de energía: eficiencia eléctrica que ayuda a reducir costos en el hogar.
La heladera Cube suma 457
La heladera Cube suma 457 litros de espacio y un sistema de control inteligente de humedad (Candy)

Conectividad total

La aplicación hOn es el centro de la propuesta inteligente de Candy. Permite gestionar electrodomésticos a distancia y ofrece asistencia personalizada.

  • Lavado y lavavajillas: la función Snap & Wash selecciona programas ideales a partir de una foto de las prendas o la vajilla.
  • Refrigeración: ubicación óptima de los alimentos para una mejor conservación y enfriamiento rápido de bebidas.
  • Hornos: incluye un asistente de cocina con guías de recetas.

Los dispositivos también pueden manejarse mediante comandos de voz con Alexa y Google Assistant.

Una propuesta moderna

Con este relanzamiento, Candy apuesta a crecer en la Argentina con una propuesta que combina tecnología, diseño y practicidad. “Este es solo el comienzo de una nueva etapa de la marca donde seguiremos evolucionando el portafolio y su conectividad al ritmo de nuestros clientes para seguir ofreciendo más y mejores soluciones”, destacó Guillermo Puerto.

La compañía italiana refuerza así su presencia en el mercado local con un mensaje claro: simplificar las tareas domésticas y acompañar la vida cotidiana con electrodomésticos conectados, accesibles y de diseño italiano.

Para más información, se puede ingresar aquí.

