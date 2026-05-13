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Una alianza estratégica impulsa el acceso a viajes a través de tarjetas de crédito con beneficios exclusivos

La integración de consumos habituales y acumulación de millas ofrece mayores posibilidades para llegar más rápido a destinos deseados. Supervielle y Aerolíneas Argentinas presentaron una atractiva propuesta para su segmento premium

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Dos hombres de negocios sonrientes posan de pie frente a la parte frontal de un avión Boeing 737 azul y blanco con el logo de Aerolíneas Argentinas en un aeropuerto soleado
Paco Manriquez, CEO de Banco Supervielle, y Fabián Lombardo, CEO de Aerolíneas Argentinas (Supervielle)

En la búsqueda de financiar vacaciones y ofrecer beneficios asociados al consumo diario, bancos y compañías aéreas avanzan en acuerdos que combinan servicios, promociones y experiencias para captar a usuarios que priorizan flexibilidad, ahorro y acceso a destinos nacionales e internacionales.

En este marco, la reciente alianza entre Supervielle y Aerolíneas Argentinas dio lugar a un programa de acumulación de millas que apunta a los clientes de segmentos premium del banco. La propuesta brinda una nueva manera de planificar viajes a través del uso cotidiano de tarjetas de crédito.

Acumulación automática de millas

Desde mayo de 2026, los clientes del banco que cuenten con tarjetas Visa Signature, Mastercard Black, Visa Platinum y Mastercard Platinum pueden sumar millas de Aerolíneas Plus directamente con sus consumos. Por cada dólar gastado, los usuarios reciben una milla.

El proceso es simple y automático: el usuario solo debe adherirse al programa de manera digital, utilizando la aplicación o a través de online banking.

Esta integración permite que los gastos habituales se conviertan en millas canjeables, sin gestiones adicionales. En pocos meses, los usuarios pueden reunir la cantidad suficiente para acceder a pasajes en la red de vuelos de Aerolíneas Argentinas, la más extensa de la Argentina.

Beneficios adicionales y promociones exclusivas

La iniciativa conjunta incluye una serie de ventajas pensadas para facilitar el acceso a viajes y servicios turísticos. Entre ellas se destacan:

  • Promociones especiales para la compra de pasajes.
  • Financiación en cuotas: seis cuotas sin interés durante todo mayo y hasta 12 cuotas durante la semana del lanzamiento.
  • Beneficios en servicios turísticos asociados.
  • Posibilidad de emitir pasajes combinando millas y pesos argentinos.

Estas alternativas buscan que cada cliente pueda organizar su viaje según sus preferencias, combinando flexibilidad en los pagos y acceso a una mayor cantidad de destinos.

Avión blanco de Aerolíneas Argentinas en cielo azul sobre una concurrida playa de Cancún con palmeras, edificios y mar turquesa. La sombra del avión se proyecta en el agua.
Acumular millas Aerolíneas Plus es posible con cada consumo realizado con tarjetas premium del banco Supervielle (Imagen Ilustrativa Infobae)

Experiencia Identité: servicios diferenciales para viajeros

El programa de acumulación de millas se integra al ecosistema Identité de Supervielle, dirigido a clientes premium. Además de la posibilidad de sumar millas, quienes forman parte de Identité cuentan con otros beneficios relacionados con los viajes, como acceso a salones VIP en aeropuertos nacionales e internacionales, seguros de viaje y Fast Pass en el aeropuerto internacional de Ezeiza, con prioridad en los controles migratorios.

Esta propuesta apunta a ofrecer un nivel de servicio diferencial desde el inicio del viaje hasta la llegada al destino, fortaleciendo la fidelización de los clientes más exigentes.

Perspectiva de las compañías

La alianza entre Supervielle y Aerolíneas Argentinas sigue una estrategia que busca unir servicios financieros y experiencias concretas para los usuarios.

“Este acuerdo refleja nuestra convicción de que los beneficios financieros deben traducirse en experiencias reales. Queremos convertirnos en un banco cada vez más atractivo, que acompañe el día a día de nuestros clientes, incluyendo rendimientos automáticos en sus cuentas y también beneficios concretos en sus consumos, no solo con ahorros, sino con la posibilidad de sumar viajes”, afirmó Paco Manriquez, CEO de Banco Supervielle.

Bajo esa premisa, el ejecutivo sostuvo que el hecho de integrar servicios financieros con experiencias únicas representa una parte fundamental de la entidad.

Por su parte, desde la línea aérea destacaron que esta iniciativa se suma a la estrategia de crecimiento de Aerolíneas Plus y de expansión de acuerdos para mejorar la experiencia de los pasajeros.

“Esta alianza nos permite ampliar el alcance de Aerolíneas Plus y acercar beneficios concretos a nuestros pasajeros, integrando la experiencia de viaje con el día a día de los clientes. Con este acuerdo, seguimos generando oportunidades para que más personas puedan acceder a nuestra red de destinos nacionales e internacionales”, señaló Fabián Lombardo, CEO de Aerolíneas Argentinas.

Un ecosistema de servicios en expansión

El acuerdo representa un paso más en la estrategia del banco de ampliar su ecosistema de servicios más allá de los productos financieros tradicionales. El foco está puesto en sumar propuestas vinculadas al consumo, la movilidad y el turismo, áreas de creciente interés para sus clientes.

La adhesión al programa Aerolíneas Plus se suma a una serie de beneficios de viaje ya existentes para los usuarios Identité, consolidando una oferta integral que apunta a simplificar la experiencia del viajero frecuente y a sumar valor en cada etapa del proceso.

Con esta alianza, ambas compañías buscan innovar en el segmento de servicios y generar un diferencial para sus usuarios premium, facilitando el acceso a viajes y experiencias únicas a través de los consumos cotidianos.

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