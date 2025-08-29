In House

Propósito y empatía: las claves para atraer y fidelizar talento

Sofía Dascolias, de Naranja X, explicó en Infobae Talks cómo la compañía refleja su misión en prácticas concretas para sus colaboradores

Guardar
En Infobae Talks Marca Empleadora, la Head de Culture & Experience destacó las claves para fidelizar y atraer el talento

La flexibilidad y el bienestar se convirtieron en valores centrales dentro de las organizaciones, tanto para atraer talento como para fortalecer la relación con quienes ya forman parte de los equipos.

Sobre estos temas transitó la conversación entre la periodista Agostina Scioli y Sofía Dascolias, Head de Culture & Experience de Naranja X en el marco de un nuevo episodio del programa Infobae Talks Marca Empleadora.

Durante la charla, la ejecutiva señaló que la estrategia de la compañía se fundamenta en un eje central: mejorar la vida de las personas. “No queremos que quede en un eslogan en las paredes, sino llevarlo a la práctica en cada decisión que tomamos como organización”, sostuvo.

De hecho, la entrevistada remarcó que ese principio se aplica tanto a los clientes como a los colaboradores: “Buscamos que cada incorporación viva una conexión real con nuestro propósito desde el primer día hasta su último paso en la empresa”. En esa línea, Dascolias agregó que el 100% de las personas que trabajan en Naranja X sienten una fuerte conexión con el propósito de la compañía. Esto se desprende de las últimas encuestas de clima.

Sofía Dascolias, Head of Culture
Sofía Dascolias, Head of Culture and Experience de Naranja X, destacó que el propósito guía cada decisión de la compañía (Maximiliano Luna)

Empatía y acompañamiento: claves para un buen clima laboral

Uno de los aspectos más destacados que Dascolias desarrolló fue el concepto de “conectar de corazón”, que Naranja X promueve dentro de su cultura. “La empatía para nosotros significa estar presentes en los momentos felices, pero también en los difíciles. Así como acompañamos a clientes y comercios durante situaciones críticas, también lo hacemos con los colaboradores”, explicó.

Para llevar esta idea a la práctica, la empresa implementa figuras como los celebrators, integrantes de distintos equipos que, con un presupuesto mensual asignado por colaborador que ellos manejan con autonomía y responsabilidad, se encargan de estar junto a sus compañeros en hitos personales y profesionales, desde su primer día de trabajo hasta logros personales como la adquisición de una vivienda.

Flexibilidad como valor diferencial

Se trata de otro de los pilares de esta estrategia. Naranja X evita encasillar su modelo en esquemas fijos de presencialidad, trabajo remoto o híbrido. En cambio, lo adapta a las necesidades del equipo y de la organización.

“Sabemos que lo importante no es elegir un modelo único, sino definir marcos de trabajo que permitan cumplir con nuestro propósito. Eso requiere confianza y criterios compartidos”, subrayó Dascolias.

La flexibilidad y la empatía
La flexibilidad y la empatía se consolidan como ejes de la estrategia para atraer y fidelizar talento en Naranja X (Maximiliano Luna)

Por otra parte, el bienestar de los colaboradores ocupa un lugar significativo en la propuesta de valor de la compañía, con una visión que integra la seguridad económica y emocional. “Queremos que las personas sientan que pueden proyectar, ahorrar y contar con la compañía en cualquier circunstancia. Estar presentes en esos momentos es lo que marca la diferencia”, indicó la ejecutiva.

Este enfoque busca que los equipos perciban un respaldo permanente, lo que impacta directamente en la decisión de permanecer en la organización.

Datos que confirman la estrategia

El compromiso con el bienestar y la cultura de la compañía se mide con indicadores. Para Naranja X, los números son una forma de validar que las acciones no queden en simples relatos.

En ese sentido, la Head of Culture and Experience destacó un dato que consideran revelador: el 10% de los ingresos de este año provino de colaboradores que habían dejado la empresa y decidieron regresar. “Ese resultado habla de coherencia. Las personas que vuelven lo hacen porque valoran la cultura y la experiencia que ofrecemos”, aseguró.

El 10% de los ingresos
El 10% de los ingresos de este año provino de exempleados que regresaron, validando la cultura y coherencia organizacional (Maximiliano Luna)

Además, los niveles de recomendación de la compañía por parte de los mismos colaboradores se encuentran en cifras elevadas frente a las referencias del mercado, lo que refuerza el atractivo de Naranja X como empleador.

Hiperpersonalización y diversidad generacional

Otro eje clave de la estrategia es evitar modelos de beneficios “talla única”. Dascolias explicó que la propuesta de valor debe ajustarse a la diversidad generacional que convive en la organización.

“Hace algunos años, la estabilidad era lo más valorado. Hoy, para muchos, lo central es la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar del mundo. Por eso apostamos a la hiperpersonalización, para ofrecer experiencias hechas a medida de cada persona y de cada momento de su vida”, señaló.

Infobae Talks Marca Empleadora reunió miradas diversas sobre cómo las compañías buscan responder a las expectativas cambiantes de sus equipos. El encuentro dejó en evidencia que la flexibilidad, el bienestar y la coherencia entre discurso y práctica son hoy aspectos centrales en la construcción de entornos de trabajo sostenibles y atractivos.

Temas Relacionados

Infobae TalksNaranja XMarca EmpleadoraInfobae Talks Marca Empleadora

Últimas Noticias

Infobae Talks Marca Empleadora: cómo atraer y retener talento en un mundo cambiante

El ciclo de entrevistas conducido por Agostina Scioli presentó otro episodio con testimonios de referentes de distintas compañías. Cuáles son las claves para fidelizar a los colaboradores y prepararlos para el futuro.

Infobae Talks Marca Empleadora: cómo

arteba 2025: así es el espacio que combina creatividad y coctelería premium

Gancia vuelve a decir presente en la emblemática feria de Buenos Aires de la mano de Tres Monos, reconocido como el mejor bar de Latinoamérica y el séptimo a nivel mundial

arteba 2025: así es el

Escuchar para transformar: cómo las empresas adaptan sus productos a las necesidades de los consumidores

En una entrevista con Infobae, el gerente general de Kimberly-Clark Cono Sur enfatizó en que la cercanía con los usuarios define la estrategia de lanzamientos y el impacto en la vida cotidiana de millones de personas

Escuchar para transformar: cómo las

El nuevo lanzamiento de Valeria Mazza: una fragancia intensa, floral y con sello argentino

La referente de la moda presentó Velvet: un perfume que combina ingredientes de alta calidad y prestigio con un diseño de frasco inspirado en la simpleza de la naturaleza como es una gota de agua

El nuevo lanzamiento de Valeria

Cinco torres frente al Río Luján: así será el nuevo desarrollo residencial en Nordelta

Con una inversión de 45 millones de dólares, el complejo ubicado en Islas del Canal incluirá departamentos de dos y tres dormitorios, penthouses y plantas bajas con piscina y amenities de primer nivel

Cinco torres frente al Río
ÚLTIMAS NOTICIAS
María Corina Machado llamó a

María Corina Machado llamó a la Fuerza Armada a definir su postura frente al régimen de Maduro: “La historia será implacable”

Noah Centineo sorprende con su transformación física para un nuevo papel en el cine: las claves de su rutina

Luis Caputo mostró chats con Javier Milei: “Te quiero Toto, sos lo más de lo más”

Santiago Cúneo presentó su candidatura a diputado: “Vamos a recuperar la patria para el pueblo trabajador”

Vio acercarse a la Policía en Caballito y trató de escapar: tenía un posnet, tarjetas y documentos de otras personas

INFOBAE AMÉRICA
María Corina Machado llamó a

María Corina Machado llamó a la Fuerza Armada a definir su postura frente al régimen de Maduro: “La historia será implacable”

Brasil evalúa aplicar la Ley de Reciprocidad contra los aranceles de Estados Unidos

Estados Unidos aprobó la venta de más de 3.000 misiles a Ucrania por 825 millones de dólares

De la abundancia a la escasez: cómo los orangutanes ajustan su dieta para sobrevivir

Ante la amenaza rusa, Finlandia y Polonia consideran restaurar humedales: “La naturaleza es una aliada”

TELESHOW
Stephanie Demner contó la delicada

Stephanie Demner contó la delicada situación de salud que vivió por sus trastornos alimenticios

El emotivo recuerdo del hijo de Alejandra “Locomotora” Oliveras a un mes de su muerte: “Aún nadie lo puede creer”

La fuerte confesión de José María Muscari sobre los OVNIs: “Me dan miedo”

Rocío Pardo reveló quién diseñará su vestido de novia para el casamiento con Nicolás Cabré

La asquerosa bebida que probó Furia en su viaje por Vietnam: “Tuve que comer varias cosas”