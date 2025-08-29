In House

Cómo logran las compañías construir identidad y desarrollo profesional en contextos de cambio

Agostina Scioli conversó con Sebastián Lusardi, director ejecutivo de Grupo L, sobre cómo acompañar a los equipos en procesos de transformación cultural

El director ejecutivo de Grupo L diálogo en Infobae Talks Marca Empleadora sobre las políticas sociales que llevan a cabo en la compañía para sus empleados

La construcción de identidad y el acompañamiento en el crecimiento de los equipos se han convertido en ejes centrales para las organizaciones que atraviesan procesos de cambio. En ese sentido, Infobae Talks Marca Empleadora tuvo el foco puesto en la relevancia de acompañar el desarrollo de las personas dentro de las organizaciones.

Grupo L es una compañía argentina que reúne diversas empresas. Entre ellas, Nutrire, Chef Gourmet, Elevare, Vend, Blue Café, Blue Catering, Pulcrus, GL Support y GL Support Sitios Remotos. Estas marcas son claves para optimizar operaciones en distintos sectores. En 2023, la firma incorporó a la filial local de Compass Group, lo que duplicó su tamaño y la convirtió en un empleador con 7.000 colaboradores directos.

Sebastián Lusardi, su director ejecutivo, explicó en su conversación con Agostina Scioli que el desarrollo profesional es clave en este proceso de transformación: “Trabajamos mucho sobre la experiencia del cliente, y una parte fundamental es que nuestra gente esté contenta. Para lograrlo, es indispensable que trabajen en una compañía con propósito”.

Sebastián Lusardi destacó que el
Sebastián Lusardi destacó que el desarrollo profesional y la identidad organizacional son claves en la transformación cultural (Maximiliano Luna)

Para acompañar esta etapa, el grupo trabaja junto a consultoras especializadas y promueve espacios de diálogo que permiten sostener el compromiso de los equipos en un contexto de expansión acelerada.

Una compañía de triple impacto

El modelo de gestión de la compañía de servicios busca otorgar beneficios para los lugares donde está presente. “Estamos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En lo social, trabajamos con programas de educación e inclusión; en lo económico, acompañamos a las comunidades donde operamos; y en lo ambiental, cumplimos con estándares internacionales de eficiencia y calidad”, detalló el ejecutivo.

Grupo L impulsa programas de
Grupo L impulsa programas de becas e inclusión y fortalece a pymes locales para generar impacto social y económico (Maximiliano Luna)

Uno de los programas sociales más destacados es el de becas educativas, que ya alcanzó a 750 colaboradores y familiares directos. Además, la compañía fue reconocida recientemente por la Cámara de Comercio Suizo-Argentina por sus iniciativas de inclusión, compitiendo incluso con empresas internacionales.

Impacto económico y apoyo a pymes

Con operaciones en 15 provincias de la Argentina y planes de expansión regional, la organización apuesta al fortalecimiento de los proveedores locales como parte de su estrategia de crecimiento. Para ello, creó el programa Pyme Grupo L, que busca acompañar a pequeñas y medianas empresas en su desarrollo.

“La propuesta incluye asistencia técnica, acompañamiento financiero, acuerdos de largo plazo y transferencia de conocimiento. La idea es que las pymes que trabajan con nosotros puedan consolidarse y crecer. En sectores como la minería, este modelo es especialmente valorado porque genera arraigo local y potencia el desarrollo”, detalló Lusardi.

La compañía promueve un modelo
La compañía promueve un modelo de liderazgo basado en la generosidad y el acompañamiento para potenciar a sus equipos (Maximiliano Luna)

El directivo mencionó un caso reciente en San Juan, donde la compañía avanza en un proyecto minero en alianza con una empresa familiar de la provincia y con otra perteneciente a una comunidad de la localidad de Iglesia. El objetivo es que, en el futuro, estas compañías puedan continuar de manera independiente con la actividad, lo que refuerza la idea de que el impacto económico debe transformarse en oportunidades concretas para la población local.

Liderazgo y cultura organizacional

Lusardi señaló que el desarrollo de las personas en la compañía está directamente vinculado al estilo de liderazgo que se fomente. El modelo que promueve Grupo L se basa en líderes generosos, con capacidad de acompañar, sponsorear y potenciar a sus equipos.

Para sostener esa dinámica, la empresa utiliza evaluaciones de desempeño 360 y autoevaluaciones que permiten retroalimentación constante y conversaciones orientadas a la mejora.

El directivo puntualizó que esta dinámica permitió que convivan colaboradores con más de 30 años en la empresa junto a otros que comenzaron en posiciones iniciales y hoy ocupan puestos de liderazgo. “Eso refleja que hay oportunidades de crecimiento real dentro de la organización”, concluyó.

