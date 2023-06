Nuevas realidades: cómo trabaja la industria que permite vivir el futuro hoy

Virtuality Festival se consolidó como la principal feria tecnológica de las nuevas realidades (Matías Arbotto)

Si hay algo claro que dejó la pandemia es la necesidad de entender que la tecnología es una aliada ya no del futuro, sino del presente de la sociedad. “Para entender la nueva realidad, primero hay que vivirla”, de esta manera se presenta Virtuality Festival, la primera feria de tecnologías inmersivas de origen europeo que este año tuvo su quinta edición en el país.

Uno de los principales objetivos de Virtuality es divulgar los usos prácticos que la tecnología de las nuevas realidades tienen en los ámbitos del día a día de las personas para transformar y mejorar su calidad de vida.

Declarada de interés científico y tecnológico por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Virtuality Festival se transformó en el lugar predilecto para poder divertirse y vivir en primera persona el rol que ya tienen las tecnologías inmersivas y cuáles son las perspectivas del futuro.

Arte NFT (Matías Arbotto)

Las experiencias

Una de las compañías que utiliza tecnología de la nueva realidad es Four Players, quienes invitaron a los presentes a experimentar en primera persona una capacitación, con tecnología de tipo inmersiva sobre RCP y control del fuego en incendios. Este modo de aprender permite entre otras cosas, eliminar las distracciones, los riesgos y permite un alto grado de recordación de lo vivido.

Pisar Malvinas

Este metaverso fue desarrollado por la UNSAM (Universidad Nacional de San Martín), en cabeza de Federico Ledesma, estudiante de la Tecnicatura en Animación 3D y Efectos Visuales.

Se trató de una de las experiencias más sensoriales y reales que se pudieron encontrar en la feria, sin dejar de lado el hecho que son muy pocos los argentinos que tuvieron la posibilidad de visitar las Islas.

Una voz en off guía la travesía por el territorio, a través del Oculus 2, pudiendo elegir distintos recorridos y escenarios entre los que está la posibilidad de encontrarse con elementos de la guerra.

Desde la Universidad, aseguraron que se trata de una experiencia inmersiva de aprendizaje para generar un vínculo de esta temática con las nuevas generaciones.

Infobae en el Metaverso

Una vez más, Infobae fue parte de este festival donde presentó una experiencia de inmersión en el metaverso donde a través de un casco de realidad virtual, quien lo tuviera puesto tenía la posibilidad de transitar un viaje donde a sus costados había distintas noticias que se podían leer con tan solo apretar un botón del joystick que a la vez simula ser una mano.

El auditorio principal del salón Ocre de la Rural recibió a los principales referentes de la industria de las nuevas realidades (Matías Arbotto)

Los speakers

Como parte de esta experiencia, a lo largo de los tres días en los que se vivió el festival, los principales referentes de esta industria debatieron junto al público presente las implicancias del impacto de esta tecnología como parte de la nueva realidad.

“Cuando uno trabaja en innovación, tenés que tener dos cosas presentes en todo momento. No podés enamorarte de lo que vos construís, porque en esta materia no hay benchmark (comparativas de rendimiento), tenés que interpretar minuto a minuto lo que las personas están demandando y dispuestas a probar. Si ves que algo no funciona, rápidamente tenés que cambiar”, explicó Connie Ansaldi, fundadora de Carnaval Art.

También estuvo presente Joan Cwaik, divulgador tecnológico quien presentó y disertó sobre su última publicación “Del homo sapiens al homo tech”. “Estamos en un momento del mundo, en el que estamos ante el dilema de pensar sobre qué le queda de humano al humano del futuro. Me parece que lo importante es marcar los límites y no olvidar lo que nos hace, justamente humanos”, aseguró.

“Ya no nos basta con la definición de homosapiens, somos humanos mediados por la tecnología, necesitamos tener un pensamiento crítico sobre la materia”, explicó Cwaik sobre las nuevas realidades.

Entrenamiento RCP de forma real sin riesgos (Matías Arbotto)

El stream de las nuevas realidades

Tuvalu es una isla del pacifico parte de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth, en inglés). El dato poco conocido sobre este país es su denominación .tv en listado de dominios por país. Es así como, desde abril de este año, el canal de streaming de tecnología, entretenimiento y negocios de los organizadores de Virtuality Festival lleva su nombre en honor: Tuvalu TV.

La transmisión se puede ver y escuchar, en simultáneo por YouTube y Twitch. Su programación va en vivo de 11 hs a 13 hs junto a referentes de la industria como Juli Schulkin, Damián Blanco, Florencia Barbeira y Maxi Fanelli, entre otros, que conducen “Log in”. Las temáticas se desarrollan como una conversación de amigos que dialogan en un lenguaje amigable sobre la sociedad y las nuevas realidades.