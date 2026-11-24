Una denuncia anónima facilitó la intervención de las autoridades y el rescate de una niña explotada desde los ocho años en Juticalpa.

Guardar

La lucha contra la trata de personas en Honduras continúa enfrentando obstáculos relacionados con la capacidad de investigación, la identificación de víctimas y la protección de quienes permanecen expuestos a distintas formas de explotación.

Aunque las instituciones han informado avances en materia de persecución penal, especialistas consideran que todavía existen debilidades que dificultan una respuesta integral frente a las estructuras criminales que operan en este ámbito.

PUBLICIDAD

Las cifras consultadas por Infobae en el Ministerio Público de Honduras permiten dimensionar parte de la actividad judicial relacionada con estos delitos. En un informe publicado el 23 de septiembre de 2026, la institución informó que durante el año había presentado 38 requerimientos fiscales contra 67 personas por hechos relacionados con trata de personas, pornografía infantil y explotación sexual de menores de edad, entre otros ilícitos.

En ese mismo balance, la Fiscalía informó 15 personas condenadas por delitos de esta naturaleza durante 2026. Sin embargo, las estadísticas agrupan diferentes figuras delictivas y no representan exclusivamente expedientes de trata de personas.

PUBLICIDAD

La dimensión del problema también se evidencia en los casos que llegan a los tribunales hondureños, algunos de los cuales involucran a menores de edad sometidos durante años a explotación sexual, agresiones y otras formas de vulneración de sus derechos.

Uno de los procesos más graves conocidos durante octubre terminó con condenas que suman 82 años y seis meses de prisión contra dos personas por delitos cometidos contra una niña en Juticalpa, departamento de Olancho.

De acuerdo con los antecedentes divulgados por el Ministerio Público, la niña sufrió agresiones sexuales desde los ocho años y también fue sometida a explotación sexual comercial y actividades laborales cuyos ingresos eran entregados a los ahora condenados.

PUBLICIDAD

Los datos reflejan la actividad de la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas (UTESCTP), dependencia encargada de investigar y judicializar estos hechos mediante el trabajo coordinado con la Policía Nacional, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y otras instituciones.

Explotación desde los ocho años

El 27 de octubre de 2026, el Ministerio Público informó sobre una sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado contra dos personas involucradas en delitos de trata de personas y violación en perjuicio de una niña.

Un mapa de Honduras indica que Francisco Morazán, Atlántida y Cortés concentran el 67% de las víctimas de delitos sexuales, con la pornografía infantil y la trata como predominantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones comenzaron después de una denuncia anónima que alertó sobre la explotación sexual de la menor en Olancho. Tras verificar la información, las autoridades coordinaron acciones que permitieron rescatarla y ponerla bajo protección de las instituciones correspondientes.

PUBLICIDAD

Las diligencias establecieron que uno de los condenados había cometido agresiones sexuales Además, fue expuesta a situaciones de explotación sexual comercial y obligada a realizar actividades laborales cuyos ingresos eran entregados a los responsables.

El expediente también permitió establecer que la menor era utilizada para distribuir drogas, situación que, según las investigaciones del Ministerio Público, ocurría con el consentimiento de la mujer condenada.

En cuanto a las penas, uno de los responsables recibió 48 años y nueve meses de prisión por cinco delitos de violación agravada, además de 11 años y tres meses por trata de personas con fines de servidumbre agravada. La segunda condenada recibió 22 años y seis meses de prisión por dos delitos de trata de personas con fines de explotación sexual comercial agravada y obligación de realizar actividades ilícitas.

PUBLICIDAD

El expediente pone de relieve la importancia de las denuncias, incluso cuando son anónimas, para activar los mecanismos de protección e intervenir en situaciones donde los menores no tienen posibilidades de denunciar por sus propios medios.

Redes criminales, impunidad y protección de víctimas

Este expediente se suma a otros procesos que enfrenta la unidad especializada del Ministerio Público. El 4 de noviembre, la institución informó sobre la detención judicial de dos personas investigadas por trata de personas y explotación sexual comercial en perjuicio de una menor de edad en Siguatepeque, Comayagua.

La denuncia fue recibida en marzo de 2026 y permitió ejecutar el rescate de tres niñas. Una de las víctimas tenía 13 años al momento de la intervención y, de acuerdo con su testimonio, habría sido sometida a explotación sexual desde los 10 años.

PUBLICIDAD

La Unidad Contra la Trata coordina operativos judiciales junto a la Policía Nacional y la Agencia Técnica de Investigación Criminal.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía señaló que la mujer investigada presuntamente entregaba a la menor a un hombre para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero, regalos, alimentos, ropa y otros beneficios, incluido el pago del alquiler de la vivienda.

Este expediente continúa su curso judicial y las responsabilidades de los señalados deberán determinarse mediante el proceso correspondiente. No obstante, evidencia los riesgos que enfrentan niñas y adolescentes cuando la explotación ocurre dentro de sus propios entornos familiares o de confianza.

Frente a este panorama, Lucas Valderas, director de Abogados Sin Fronteras Canadá en Honduras, advirtió que el país necesita fortalecer sus capacidades para investigar la trata de personas, detectar oportunamente a las víctimas y garantizar su protección, especialmente cuando se trata de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

PUBLICIDAD