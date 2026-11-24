La Cancillería hondureña advirtió que la llegada a territorio estadounidense no garantiza la reunificación inmediata con los padres.

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La travesía migratoria hacia Estados Unidos representa una serie de riesgos para los menores de edad que abandonan Honduras, especialmente cuando realizan el recorrido sin las condiciones de protección necesarias o quedan expuestos a redes de tráfico y explotación de personas.

Los peligros no terminan al cruzar la frontera estadounidense. Para algunos niños y adolescentes, llegar a ese país significa comenzar un prolongado proceso bajo custodia de las autoridades migratorias, mientras se determina quién puede hacerse responsable de ellos y cuál será su destino.

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Esta realidad quedó expuesta durante una gira de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras por tres centros residenciales ubicados en Texas, donde se brinda atención a menores migrantes no acompañados.

Los funcionarios visitaron Sunny Glen, Compass Connections y Children First Residential Care-Gasmer, instalaciones en las que identificaron a 17 menores hondureños que permanecen bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

Durante los encuentros, los menores compartieron experiencias relacionadas con las dificultades que enfrentaron para llegar a territorio estadounidense. Algunos describieron el temor de atravesar ríos con fuertes corrientes, esconderse para evitar ser localizados y escapar de persecuciones en las que participaron agentes y perros.

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Los testimonios reflejan las condiciones de vulnerabilidad a las que pueden quedar expuestos durante el trayecto, que también incluye riesgos de secuestro, trata de personas, abusos y explotación.

Para muchos de estos menores, el recorrido implica separarse de sus familiares, enfrentar situaciones de peligro y llegar a un país donde deben esperar durante períodos prolongados mientras las autoridades resuelven sus expedientes.

En espera de una decisión migratoria

La Cancillería hondureña advirtió que las expectativas de encontrar mejores oportunidades en Estados Unidos no siempre coinciden con la realidad que enfrentan los niños durante el proceso migratorio.

Aunque los 17 menores identificados en los centros de Texas reciben alojamiento, alimentación, educación, atención médica y acompañamiento emocional, su permanencia en esos establecimientos puede extenderse durante meses e incluso años.

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El tiempo de espera está relacionado con los procedimientos que deben completar las autoridades estadounidenses para determinar las alternativas disponibles en cada expediente.

Entre los posibles desenlaces se encuentra la reunificación familiar, cuando se identifican familiares o responsables que pueden hacerse cargo del menor y se cumplen los requisitos correspondientes.

Otra posibilidad es el retorno voluntario a Honduras, mientras que algunos procedimientos pueden concluir con una orden de deportación, según las circunstancias particulares y las decisiones de las autoridades migratorias.

Los niños bajo tutela en Estados Unidos reciben alojamiento y atención médica, pero su permanencia puede prolongarse por meses o años.

La permanencia prolongada en estos centros también representa un desafío emocional para los menores, debido a la separación de sus familias y la incertidumbre sobre cuándo podrán regresar a sus hogares o establecerse bajo el cuidado de una persona responsable.

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En ese marco, la Cancillería hondureña hizo un llamado a las familias para que consideren los riesgos de enviar a sus hijos mediante rutas migratorias irregulares.

La institución reconoció que muchas familias toman estas decisiones motivadas por la búsqueda de mejores condiciones económicas, oportunidades educativas y expectativas de reunificación familiar. Sin embargo, advirtió que el recorrido puede exponer a los menores a situaciones que comprometen su integridad física y emocional.

La Cancillería también recordó que llegar a Estados Unidos no garantiza que los niños puedan reunirse de inmediato con sus padres o familiares, ya que deben cumplirse procedimientos de protección y evaluación establecidos por las autoridades de ese país.

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Gestiones consulares con autoridades estadounidenses

Durante las visitas a los tres centros residenciales, los representantes hondureños supervisaron el trabajo de los consulados y desarrollaron gestiones con autoridades estadounidenses para dar seguimiento a los expedientes de los menores.

Las conversaciones incluyeron a funcionarios de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), dependencia federal encargada de la atención y protección de menores migrantes no acompañados.

Las autoridades migratorias evalúan desenlaces que incluyen la reunificación familiar, el retorno voluntario o la orden de deportación.

El propósito de esas gestiones es fortalecer la comunicación entre las instituciones, conocer las condiciones de los niños hondureños y buscar alternativas para que sus procedimientos avancen de manera segura y respetuosa de sus derechos.

La intervención consular también busca facilitar el contacto con familiares, orientar sobre los trámites correspondientes y acompañar los procesos que permitan determinar cuál es la alternativa más adecuada para cada menor.

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Para las familias hondureñas que tienen hijos o parientes menores de edad en albergues estadounidenses, la institución recomendó acudir al consulado de Honduras más cercano para recibir información, orientación y acompañamiento.