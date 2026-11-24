El Congreso de Guatemala excluyó de su agenda la discusión del Presupuesto 2027 a una semana de la fecha límite para su aprobación. (Gobierno de Guatemala)

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A siete días del vencimiento legal para aprobar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de Guatemala para 2027, el Congreso mantiene fuera de su agenda el proyecto enviado por el Ejecutivo.

La falta de dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda impide que el pleno conozca la iniciativa, cuyo monto inicial asciende a Q192 mil 045,1 millones (USD 25.137 millones).

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La Junta Directiva no incluyó el presupuesto en las sesiones previstas para el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre. El primer secretario del Congreso, Juan Carlos Rivera, explicó que la Dirección Legislativa todavía no ha recibido el informe de la comisión, un paso necesario para programar la discusión.

“Estamos esperando que la Comisión de Finanzas termine el dictamen”, afirmó Rivera. Según indicó, la sala de trabajo se encuentra en sesión permanente, pero aún no trasladó el documento requerido para que el proyecto pueda llegar al pleno.

Los diputados contemplan una moción privilegiada para tramitar la iniciativa de presupuesto bajo la figura de urgencia nacional. (Archivo/Congreso de Guatemala)

Una moción privilegiada aún podría llevar el proyecto al pleno

Aunque la iniciativa quedó fuera de la agenda inicial, el Congreso podría reincorporarla mediante una moción privilegiada si la comisión emite el dictamen en las próximas horas. Rivera indicó que ese mecanismo permitiría incluir el asunto en el orden del día del martes y tratarlo bajo la figura de urgencia nacional.

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Otra alternativa sería discutirlo el miércoles, cuando está convocada una sesión plenaria a las 10:00 horas. Los diputados también podrían declararse en sesión permanente para completar el trámite antes del 30 de noviembre, fecha límite para aprobar el presupuesto del próximo ejercicio fiscal.

El presidente del Congreso, Luis Contreras, reconoció que la ausencia de acuerdos políticos bloquea la elaboración del dictamen. “Si no hay dictamen, no hay consensos”, afirmó al ser consultado sobre la exclusión del proyecto de la agenda legislativa.

El presidente del Congreso de Guatemala, Luis Contreras, aclara por qué no se incluyó el proyecto de Presupuesto para 2027, pese a que quedan pocos días para aprobarlo. (Video: Noti7)

El diputado José Inés Castillo, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), anticipó que la Comisión de Finanzas podría reunirse el martes a las 10:00 horas para firmar el documento. Para que avance, al menos 12 de los 21 integrantes de la comisión deben respaldarlo.

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Las exoneraciones a los combustibles obligan a revisar las cifras

La principal presión sobre el plan de gastos proviene de la ampliación hasta el 30 de junio de 2027 de las exenciones al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto de Distribución de Petróleo y Derivados (IDP) para los combustibles.

La medida implicaría una reducción de Q5 mil 841 millones (USD 765 millones) en los ingresos proyectados. A ello se sumaría una rebaja de Q3 mil millones (USD 393 millones) en endeudamiento interno, un componente que todavía requiere aprobación del Congreso.

En conjunto, los ajustes superarían los Q8 mil 841 millones (USD 1.157 millones). Durante las discusiones también se mencionaron posibles reducciones de entre Q6 mil millones y Q11 mil millones (USD 785 millones y USD 1.440 millones), aunque no se ha detallado qué ministerios, programas o renglones absorberían esos recortes.

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Los diputados esperan un informe del Ministerio de Finanzas Públicas con el detalle de las modificaciones. Entre los proyectos que podrían sufrir cambios figuran programas del Ministerio de Educación, obras de saneamiento y recuperación de plantas de tratamiento en la cuenca del río Motagua, así como recursos para la fiscalización aduanera de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

El presidente de la Comisión de Finanzas, diputado Willy Ralda, explica por qué esta sala de trabajo no ha dictaminado el proyecto de Presupuesto para 2027. (Video: Canal Antigua)

Bonos, gasto de funcionamiento y falta de acuerdos

La Junta Monetaria ya remitió al Congreso su informe sobre una emisión de bonos del Tesoro por Q43 mil millones (USD 5.628 millones), destinada a financiar parte del presupuesto.

La Cámara de Comercio de Guatemala, por su parte, advirtió sobre una emisión de Q42 mil 750 millones (USD 5.596 millones) y un déficit fiscal proyectado de 4,4% del producto interno bruto.

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La Cámara de Comercio de Guatemala advirtió sobre un déficit fiscal proyectado del 4,4 por ciento del producto interno bruto. (Cámara de Comercio de Guatemala)

El proyecto original asigna Q128 mil 866,7 millones (USD 16.868 millones) al funcionamiento del Estado y Q38 mil 577,3 millones (USD 5.050 millones) a inversión. La masa salarial del sector público activo rondaría los Q45 mil millones (USD 5.890 millones).

La definición depende ahora de la convocatoria de Guillermo Ralda, presidente de la Comisión de Finanzas, y de los acuerdos entre las bancadas. Sin dictamen, el Congreso no podrá iniciar formalmente la discusión del presupuesto antes de que venza el plazo el 30 de noviembre.