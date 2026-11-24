El sector privado propone modificar el mínimo legal de 18 horas semanales para habilitar contratos de tres o cuatro horas diarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Ley de Empleo a Tiempo Parcial podría enfrentar sus primeras modificaciones desde su entrada en vigencia, en medio de las críticas empresariales por las dificultades que, según el sector privado, presenta su aplicación y la limitada cantidad de puestos de trabajo generados hasta ahora.

El tema ya se encuentra en discusión dentro del Congreso Nacional, donde existen dos propuestas de reforma que buscan modificar las condiciones de contratación bajo esta modalidad y ampliar las oportunidades para empresas y trabajadores.

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Alberto Cruz, presidente de la Comisión de Asuntos del Trabajo del Legislativo, confirmó que ninguna de las iniciativas ha sido trasladada todavía al pleno, pero aseguró que existe la disposición de acelerar las conversaciones con los sectores involucrados.

Cruz explicó que recibió instrucciones del presidente del Congreso, Tomás Zambrano, para avanzar en el análisis de las propuestas y procurar que el proceso de discusión no se prolongue innecesariamente.

Según Cruz, una de las iniciativas podría llegar a debate antes del receso legislativo de diciembre, mientras que la segunda requiere un período más amplio de socialización, particularmente con las centrales obreras.

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La Ley de Empleo Parcial fue aprobada el 25 de marzo por el Congreso Nacional en medio de diferencias entre las bancadas políticas. (FOTO: Proceso HN)

Amplia oportunidades laborales

La discusión se produce después de que la legislación vigente cumpliera ocho meses sin alcanzar el nivel de generación de empleo que se esperaba cuando fue aprobada para sustituir la derogada Ley de Empleo por Hora.

La diferencia entre las cifras presentadas por las autoridades laborales y las del sector privado también puso sobre la mesa la necesidad de revisar el funcionamiento de esta modalidad y determinar qué aspectos están limitando su utilización.

La revisión legislativa tomó fuerza luego de que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) presentara formalmente sus observaciones a la normativa, junto con una segunda iniciativa denominada Ley de Activación Económica.

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Ambas propuestas fueron recibidas por la Comisión de Trabajo y Asuntos Gremiales, que deberá iniciar un proceso de análisis y diálogo con los sectores involucrados antes de determinar qué cambios podrían incorporarse a la legislación.

Uno de los principales argumentos empresariales es que las condiciones actuales dificultan contratar personal para actividades que requieren jornadas reducidas o períodos específicos de trabajo.

La legislación vigente establece jornadas de entre 18 y 32 horas semanales. Sin embargo, el COHEP considera que ese mínimo deja fuera oportunidades laborales que podrían funcionar con horarios de tres o cuatro horas diarias.

Críticas empresariales

Esta situación afecta especialmente a actividades que necesitan personal por períodos cortos, así como a personas que buscan combinar el trabajo con otras responsabilidades, entre ellas estudiantes y madres de familia.

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El sector privado plantea que se revise el mínimo de horas semanales para permitir contrataciones más flexibles y responder a las necesidades de las empresas sin dejar de reconocer los derechos laborales de los trabajadores.

Otro de los cambios solicitados está relacionado con las sanciones por registrar los contratos fuera del plazo establecido. Actualmente, la ley contempla que, si el empleador no realiza el registro correspondiente dentro del período legal, la relación laboral puede considerarse por tiempo indefinido y a jornada completa.

Los empresarios consideran que esta consecuencia debería revisarse para evitar que errores o retrasos administrativos se conviertan en un obstáculo para utilizar la modalidad de empleo parcial.

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También proponen modificar las condiciones para las contrataciones durante temporadas de alta actividad comercial, como Navidad, cuando algunos negocios necesitan ampliar temporalmente sus equipos de trabajo.

El planteamiento es que períodos de mayor demanda que pueden extenderse entre cuatro y cinco meses no provoquen automáticamente que una relación laboral pierda su carácter de tiempo parcial.

Las diferencias sobre el funcionamiento de la legislación también se reflejan en las cifras de contratación que manejan las autoridades y el sector privado.

Planteamientos del sector privado

El viceministro de Trabajo, Juan Carlos Rodríguez, informó que 108 empresas se inscribieron para utilizar esta modalidad, pero hasta ahora se generaron poco más de 1.000 contratos.

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Sin embargo, los registros del sector privado arrojan un resultado considerablemente menor: alrededor de 300 contrataciones, una cantidad que los empresarios consideran insuficiente frente a las necesidades del mercado laboral hondureño.

Un grupo de postulantes completa evaluaciones escritas en una sala bajo un cartel institucional de pruebas de selección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La normativa fue aprobada como una alternativa para facilitar contrataciones formales con jornadas inferiores a las ordinarias, después de la derogación de la antigua Ley de Empleo por Hora.

Su aplicación busca abrir oportunidades para personas que no necesariamente pueden cumplir horarios completos, pero que necesitan incorporarse al mercado laboral y generar ingresos.

Entre los sectores que podrían encontrar oportunidades bajo este esquema están los estudiantes que necesitan compatibilizar sus estudios con un empleo, las madres de familia y las personas que buscan actividades remuneradas durante determinadas temporadas.

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