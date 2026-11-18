La revisión anunciada por la canciller Mireya Agüero incluirá los consulados hondureños en Estados Unidos y otras representaciones del país en el extranjero. (Foto: Secretaría de Relaciones Exteriores)

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La Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras impulsará una auditoría extraordinaria en toda la red consular del país, luego de que la justicia de Estados Unidos formulara acusaciones por presuntos delitos de soborno y lavado de dinero contra la excónsul hondureña en Atlanta, Ada Evila Serrano Núñez.

La canciller Mireya Agüero confirmó que la revisión no se limitará a las representaciones diplomáticas en territorio estadounidense, sino que incluirá los consulados hondureños en el exterior, con el objetivo de detectar posibles irregularidades y reforzar los controles administrativos.

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“Lo ocurrido es una invitación a volver a hacer una auditoría extraordinaria de la red consular hondureña, no solamente en Estados Unidos. Hay que hacer revisión de cómo se asignan citas, cobros de servicios y proveedores”, manifestó la funcionaria durante una entrevista.

Agüero reconoció que las acusaciones contra Serrano Núñez representan un motivo de preocupación institucional, debido a la gravedad de los señalamientos divulgados por el Departamento de Justicia estadounidense. Sin embargo, aclaró que Cancillería todavía no ha recibido información oficial por los canales diplomáticos correspondientes.

La titular de Relaciones Exteriores subrayó que debe respetarse la presunción de inocencia de la exdiplomática, mientras avanzan los procedimientos legales en Estados Unidos. No obstante, consideró necesario adoptar medidas preventivas para evitar posibles abusos en la prestación de los servicios consulares.

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Ada Evila Serrano Núñez, excónsul hondureña en Atlanta, enfrenta acusaciones de la justicia estadounidense por presuntos delitos de soborno y lavado de dinero. (Foto: Cortesía)

La auditoría contemplará el manejo financiero de las oficinas, los mecanismos utilizados para asignar citas, los cobros por trámites, los procedimientos de atención a los usuarios y la contratación de proveedores.

Cancillería ya había realizado inspecciones en consulados

La canciller recordó que desde el comienzo de la actual administración se han desarrollado inspecciones en la red consular hondureña en Estados Unidos.

Según explicó, una primera gira de supervisión se efectuó entre finales de febrero e inicios de marzo, cuando se identificaron situaciones relacionadas con la contratación de personal supernumerario en diferentes consulados.

Asimismo, indicó que se realizó una auditoría a través del cuerpo de supervisión consular, con el acompañamiento de un asesor de la Secretaría de Trabajo.

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Durante ese proceso, agregó, se suscribieron adendas y compromisos administrativos para atender las situaciones identificadas en las oficinas diplomáticas.

Agüero también señaló que algunas autoridades salientes incumplieron procedimientos relacionados con la transición administrativa, por lo que Cancillería remitió informes al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y a otras instancias competentes.

La revisión anunciada por Cancillería incluirá los consulados hondureños en Estados Unidos y otras representaciones del país en el extranjero. (Foto: Cortesía)

La nueva revisión buscará ampliar esos mecanismos de control y verificar que los servicios consulares se presten conforme a los procedimientos establecidos.

Agüero enfatizó que ningún trámite consular requiere pagos adicionales ni la intervención de intermediarios, por lo que pidió a los hondureños que residen en el extranjero utilizar exclusivamente los canales oficiales para gestionar sus documentos y servicios.

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Explicó que las citas deben solicitarse mediante la plataforma de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde los usuarios pueden consultar las opciones disponibles según el estado en el que viven y el consulado que les corresponde.

La funcionaria recordó que los ciudadanos únicamente deben cancelar las tarifas oficialmente establecidas y advirtió que no deben entregar dinero a terceros que ofrezcan conseguir citas o agilizar procedimientos.

La canciller reconoció que durante su gestión han recibido quejas aisladas por dificultades para acceder a citas consulares, aunque aclaró que estas no necesariamente corresponden a denuncias por cobros indebidos o intermediación irregular.

Indicó que los reclamos son atendidos por la Subsecretaría de Asuntos Consulares y Migratorios y exhortó a los compatriotas a presentar denuncias concretas para que las autoridades puedan documentar los casos y darles seguimiento.

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La auditoría abarcará el manejo financiero, la asignación de citas, el cobro de servicios y la contratación de proveedores en las oficinas consulares. (Foto: Cortesía)

También aseguró que la institución está dispuesta a colaborar con las autoridades hondureñas y estadounidenses dentro de sus competencias y de los procedimientos legales correspondientes.

La titular de Relaciones Exteriores adelantó que continuará la evaluación del personal diplomático y consular, incluidos los funcionarios nombrados o ratificados durante la actual administración.

Agüero explicó que los nombramientos han estado sujetos a verificaciones de antecedentes, idoneidad y experiencia profesional. Sin embargo, señaló que la permanencia de cada funcionario también dependerá de su desempeño, integridad pública, cumplimiento de responsabilidades y atención a la comunidad migrante.

“La reestructuración es un proceso permanente”, expresó al ser consultada sobre posibles cambios y despidos al cierre del año.

La revisión de la red consular se suma así a las medidas de supervisión que Cancillería asegura haber iniciado desde el comienzo de la actual administración, en medio de las acusaciones contra la excónsul en Atlanta y las preocupaciones sobre el funcionamiento de los servicios que reciben los hondureños en el extranjero.

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