En mayo de 2026 se reportó la localización de un narcolaboratorio en el municipio de Ayutla, San Marcos, en Guatemala. (Ministerio de Gobernación)

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Los ministros de Gobernación y de la Defensa Nacional confirmaron que Guatemala dejó de ser exclusivamente una ruta de tránsito de drogas y se transformó en un centro de cultivo y producción.

Durante el establecimiento del centro de mando para el estado de sitio en los departamentos de Izabal y Zacapa, las autoridades informaron que en el territorio guatemalteco operan estructuras dedicadas a la siembra ilícita y al procesamiento químico de estupefacientes.

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El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó que las investigaciones oficiales identificaron a Izabal como un punto neurálgico en la fabricación de sustancias prohibidas.

Villeda detalló que en dicha región se ejecutaron erradicaciones continuas de cultivos y operativos contra instalaciones clandestinas.

Respecto a Zacapa, el funcionario indicó que, si bien la producción de drogas es menor en comparación con el departamento vecino, en octubre del último año se desmanteló una infraestructura química en su jurisdicción, además de que ambas zonas sirven de “refugio” para organizaciones del crimen organizado transnacional.

Por su parte, el ministro de la Defensa Nacional, Henry Saenz, sostuvo que la amenaza evolucionó a lo largo de décadas debido a la falta de contención en administraciones previas.

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El ministro de la Defensa Nacional de Guatemala, Henry Sáenz, aseguró que el crimen organizado lleva entre 30 y 40 años radicado en el país. (Video: Gobierno de Guatemala)

De acuerdo con Saenz, el fenómeno delictivo pasó de utilizar el suelo nacional como puente logístico a desarrollar en el país la totalidad del proceso químico que modifica la planta en el producto final.

Frente al incremento de la violencia provocada por estas redes criminales, el funcionario anunció el despliegue coordinado de brigadas del Ejército de Guatemala, integradas por fuerzas de tierra, aire y mar, para ejecutar las capturas y neutralizar las operaciones ilícitas.

San Marcos y Petén concentran la mayor erradicación de amapola y marihuana

Los registros de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) reflejan que los cultivos ilegales presentan patrones geográficos definidos.

El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, afirmó que Guatemala ya no sólo es una ruta de tránsito de droga, sino que ahora también es productor. (Gobierno de Guatemala)

La destrucción de plantaciones de amapola se concentra de forma predominante en el departamento de San Marcos, en particular dentro de los municipios de Tajumulco, Ixchiguán y Tejutla, donde las fuerzas de seguridad han llegado a erradicar más de 1,4 millones de matas durante incursiones operativas de gran escala.

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En el caso de la marihuana, las estadísticas oficiales señalan que Petén encabeza los decomisos a nivel nacional, con operativos focalizados en localidades como La Libertad, Poptún y Melchor de Mencos, en donde se han eliminado parcelas con cientos de miles de arbustos en una sola jornada.

Otras demarcaciones con incidencia reiterada de plantíos de cannabis son Totonicapán, con operativos frecuentes en Santa Lucía La Reforma y Momostenango, y sectores montañosos de Huehuetenango y Quetzaltenango.

En 2022, la Policía Nacional Civil informó sobre la localización de un narcolaboratorio en el departamento de El Progreso, en Guatemala. (PNC de Guatemala)

Asimismo, los reportes oficiales dan cuenta de la erradicación de millones de arbustos de hoja de coca en Petén, Alta Verapaz e Izabal.

Los laboratorios clandestinos se extienden en Izabal, Zacapa y Petén

El hallazgo y desmantelamiento de narcolaboratorios evidencia la capacidad de transformación química instalada por las estructuras criminales en territorio guatemalteco.

Las fuerzas de seguridad han destruido instalaciones para procesar pasta base y clorhidrato de cocaína principalmente en Izabal, en áreas rurales de Livingston y El Estor, así como en zonas selváticas y reservas protegidas de Petén, en donde el Ministerio Público constató la existencia de procesadoras rústicas junto a los sembradíos.

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Erradicación de plantaciones de marihuana en el departamento de Petén. (Ejército de Guatemala)

Estas instalaciones ilegales no se limitan al norte del país. Los operativos antidrogas localizaron estructuras de procesamiento en Zacapa, específicamente en áreas como Gualán.

Además de infraestructuras equipadas con condensadores, precursores químicos y calderas industriales en San José Pinula, en el departamento de Guatemala, utilizadas para sintetizar estupefacientes que luego son trasladados hacia carteles que operan en México.