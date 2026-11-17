La policía irlandesa detuvo al sospechoso en la pista y la justicia federal de Estados Unidos abrió un proceso penal que contempla hasta diez años de prisión (Departamento de Justicia de EEUU)

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Un hombre irlandés destruyó un avión militar estadounidense valuado en USD 60 millones en el aeropuerto de Shannon, Irlanda, tras ingresar al recinto durante la madrugada y dañar equipos clave de la aeronave con herramientas, un hacha, sustancias corrosivas y rodamientos metálicos.

Daithi O’Corrain, de 48 años, quedó acusado en Estados Unidos por destruir propiedad del Gobierno federal. El ataque ocurrió el 11 de abril de 2026 contra un C-130H Hercules de la Guardia Nacional Aérea estadounidense que esperaba en una calle de rodaje antes de continuar una misión hacia otro país.

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Un gran jurado de Nueva York presentó la acusación el lunes y el documento quedó publicado el martes. O’Corrain, también identificado como David Curran, no permaneció bajo custodia estadounidense. Si un tribunal lo declara culpable, podría recibir una condena de hasta 10 años de prisión.

De acuerdo con la acusación, O’Corrain cruzó el perímetro de seguridad del aeropuerto de Shannon, en el condado irlandés de Clare, cerca de las 4:40 de la mañana. Luego recorrió el predio hasta llegar al C-130, que estaba estacionado en la zona de operaciones.

El acusado forzó el mecanismo de cierre de la puerta trasera destinada a la tripulación y entró al interior del avión. Para impedir que otras personas accedieran a la aeronave, aseguró puertas con correas, soportes y tornillos. También introdujo rodamientos mezclados con resina epoxi en los rieles de las puertas para bloquear su movimiento.

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Dentro de la cabina, cortó grupos de cables y líneas hidráulicas, aplastó una tubería de oxígeno líquido, perforó conductos de aire y rompió todos los instrumentos del puesto de mando. Además, utilizó hamacas de la tripulación para cubrir varias ventanas del avión, aunque dejó sin cubrir el parabrisas de la cabina.

O'Corrain bloqueó las puertas del C-130 con correas, tornillos y rodamientos mezclados con resina epoxi para evitar la entrada de otras personas (Departamento de Justicia de EEUU)

Los fiscales sostuvieron que O’Corrain llevó cápsulas de galio, un metal líquido a temperatura ambiente que deteriora con rapidez el aluminio y puede generar corrosión en el acero. El fuselaje del C-130 estaba construido mayormente con aluminio, por lo que el material formó parte de los elementos utilizados durante el ataque.

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La acusación señala que el hombre eligió aplastar, y no cortar, la línea de oxígeno líquido. Esa decisión evitó una explosión dentro del avión. El documento judicial indicó que, si hubiera seccionado ese conducto como hizo con otros cables, existía una alta posibilidad de una detonación de gran magnitud.

La tripulación volvió a la aeronave alrededor de las 9:40 de la mañana para preparar la partida. Desde el exterior, los integrantes del equipo vieron a O’Corrain por una ventana de la cabina y alertaron a la seguridad aeroportuaria.

Poco después, el acusado salió del C-130 por una escotilla del techo. Los tripulantes lo observaron golpear el exterior del avión con un hacha. También arrojó sustancias no identificadas y objetos dentro de los tanques de combustible, incluidos rodamientos metálicos.

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Agentes de la policía irlandesa llegaron al lugar y lo detuvieron. Irlanda le imputó daños criminales e ingreso ilegal. La investigación estadounidense avanzó en paralelo y derivó en el cargo por destrucción de propiedad gubernamental.

Imagen que ilustra parte de los daños que O’Corrain causó en la parte exterior del avión (Departamento de Justicia de EEUU)

El fiscal federal de Manhattan, Jamie McDonald, declaró: “Estos cargos envían un mensaje claro y contundente de que los ataques contra activos militares de Estados Unidos, y por lo tanto contra nuestra seguridad nacional, no serán tolerados”.

McDonald afirmó que el acusado destruyó una aeronave militar estadounidense en el extranjero y puso en riesgo a otras personas, entre ellas integrantes de las Fuerzas Armadas que estaban cerca. “Esta acusación responsabiliza al acusado por su grave delito y sirve de advertencia para quienes, sin importar dónde estén, consideren actividades criminales similares”, agregó.

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La investigación atribuyó a O’Corrain una preparación previa de varios meses. Antes del ataque, buscó información en internet sobre la construcción del C-130 y sobre la ubicación de sectores del perímetro de Shannon. También adquirió herramientas y equipos que luego utilizó para entrar al avión y causar daños.

Además, compró galio a través de un distribuidor en línea y se registró en una aplicación de teléfono que permitía seguir vuelos, incluidos los de aeronaves militares. Los investigadores afirmaron que revisó antecedentes de ataques contra aviones estadounidenses en Shannon e intentó contactar a una persona vinculada con uno de esos hechos.

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(Con información de AP)