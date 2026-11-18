La iniciativa plantea el ingreso de mercancías nuevas sin gravámenes por un máximo de 2.500 dólares entre febrero y noviembre, con un aumento de 1.000 dólares durante diciembre y enero (Aeropuerto salvadoreño)

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Una reforma permanente para ampliar la exención de impuestos aplicable a los bienes que ingresan los viajeros procedentes del exterior es lo que propuso el Gobierno de El Salvador. La medida permitiría introducir mercancías nuevas por hasta USD 2.500 libres de gravámenes durante la mayor parte del año y elevaría el límite a USD 3.500 en diciembre y enero.

El ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada, presentó el proyecto ante la Gerencia de Operaciones Legislativas de la Asamblea Legislativa el 10 de noviembre de 2026, por instrucciones de la Presidencia de la República.

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La iniciativa busca modificar el artículo 4 de la Ley de Equipajes de Viajeros Procedentes del Exterior, vigente desde 1994, que fija actualmente una exención de hasta USD 1.000 para bienes nuevos y concede otros USD 500 durante diciembre y enero.

Límite anual de USD 2,500 para bienes nuevos

El proyecto plantea que los viajeros puedan ingresar bienes nuevos libres de derechos e impuestos por un valor de hasta USD 2.500 entre febrero y noviembre.

La cartera de Hacienda remitió el proyecto a la Gerencia de Operaciones Legislativas el 10 de noviembre de 2026 para modificar la Ley de Equipajes de Viajeros Procedentes del Exterior.

Para diciembre y enero, el texto establece un incremento adicional de USD 1.000 sobre el monto base. De aprobarse, el límite de exención alcanzaría los USD 3.500 durante la temporada de fin de año.

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La cifra superaría en USD 500 el beneficio aprobado de forma transitoria para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026. En esa ocasión, la Asamblea Legislativa autorizó una exención máxima de USD 3,000.

Hasta ahora, el Legislativo ha aprobado decretos temporales para aumentar el monto exento durante las fiestas de fin de año. La reforma presentada por Hacienda busca incorporar ese beneficio en la ley de forma permanente.

Turismo y consumo, argumentos del Ejecutivo

Según los considerandos del proyecto, la reforma responde a las condiciones económicas actuales y pretende crear condiciones favorables para los viajeros que ingresan al país.

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Hacienda busca ampliar exención de impuestos en equipaje de viajeros. (Dirección de Migración y Extranjería)

El Ejecutivo sostiene que el aumento de la franquicia aduanera puede incentivar el turismo, el comercio, los servicios y el consumo interno, en especial durante los meses con mayor ingreso de salvadoreños residentes en el exterior.

La propuesta también incorpora el artículo 33-A a la normativa. Esa disposición otorgaría al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Aduanas facultades para emitir acuerdos, resoluciones, instructivos, circulares y guías destinadas a aplicar la ley.

El texto dispone además que las inspecciones aduaneras deberán ejecutarse a partir de un sistema de gestión de riesgos y bajo criterios de “razonabilidad, proporcionalidad”, legalidad y verdad material, con el fin de evitar afectaciones injustificadas al patrimonio o los derechos de los viajeros.

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Si la Asamblea Legislativa aprueba el decreto, la reforma entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

Artículos de uso personal, ya exentos

La franquicia para bienes nuevos no incluye el equipaje personal ni los artículos deportivos de uso del viajero. La legislación ya exime del pago de impuestos a estos productos cuando están usados o se destinan al consumo o utilización durante la estadía en El Salvador.

Entre los bienes contemplados figuran prendas de vestir de uso personal, artículos de higiene, tocador y perfumería. En este último caso, la norma permite hasta seis unidades por tipo o 20 en total.

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También están exentos dos aparatos usados de fotografía o para grabar y reproducir imágenes, un equipo portátil de sonido, una computadora personal y una impresora, entre otros artículos de uso cotidiano.