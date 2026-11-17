Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben supervisar a su personal ante posibles irregularidades.

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Los procesos de depuración dentro de las instituciones de seguridad del Estado deben desarrollarse bajo criterios de legalidad y respeto a los derechos fundamentales, incluso cuando existan denuncias o sospechas sobre el comportamiento de funcionarios públicos.

Así lo planteó Ricardo López, delegado adjunto del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, quien señaló que las “Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras dependencias estatales tienen la responsabilidad de verificar la idoneidad, el comportamiento y el cumplimiento de las obligaciones de quienes integran sus estructuras”.

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El pronunciamiento surge en medio de la discusión sobre la necesidad de revisar el desempeño de los servidores públicos, particularmente de aquellos con responsabilidades vinculadas a la seguridad, el mantenimiento del orden y la atención directa a la población hondureña.

López explicó que las instituciones deben contar con mecanismos internos para identificar actuaciones irregulares, investigar posibles incumplimientos y determinar si sus funcionarios reúnen las condiciones necesarias para continuar en sus cargos.

Sin embargo, subrayó que la existencia de denuncias o señalamientos no elimina las garantías legales de las personas involucradas. En consecuencia, cualquier procedimiento que pueda derivar en la separación de un funcionario debe contemplar oportunidades reales de defensa y ajustarse a las disposiciones constitucionales.

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La posición del organismo establece una distinción entre la facultad del Estado de revisar el desempeño de sus empleados y la obligación de respetar los procedimientos legales antes de adoptar decisiones que afecten su situación laboral.

Supervisión interna con respaldo jurídico

El delegado adjunto recordó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se encuentran entre las instituciones estatales que reciben denuncias relacionadas con el comportamiento de sus integrantes frente a la ciudadanía.

Las denuncias contra funcionarios públicos no suprimen su derecho a la defensa previa a una posible separación de sus cargos.

Por esa razón, consideró necesario que ambas instituciones mantengan procesos de supervisión que permitan verificar el cumplimiento de sus funciones y establecer responsabilidades cuando existan indicios de conductas contrarias a sus obligaciones.

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La revisión del personal adquiere especial relevancia en las dependencias encargadas de ejercer funciones de seguridad, dado que sus actuaciones inciden directamente en la vida, la integridad y los derechos de la población.

Los procedimientos de depuración pueden servir para examinar la conducta de los funcionarios y determinar si existen elementos que justifiquen medidas administrativas, siempre que las decisiones estén respaldadas por investigaciones y se desarrollen conforme al marco jurídico.

López sostuvo que es positivo que las instituciones públicas revisen internamente el desempeño de sus servidores, especialmente cuando se presentan sospechas de irregularidades o incumplimiento de responsabilidades.

No obstante, insistió en que estos mecanismos deben contemplar las garantías correspondientes para evitar que una persona sea separada de su cargo sin haber tenido la oportunidad de conocer los señalamientos en su contra y ejercer su defensa.

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El planteamiento también pone sobre la mesa la importancia de diferenciar entre una investigación administrativa, una eventual responsabilidad disciplinaria y una responsabilidad penal, dado que cada procedimiento tiene sus propias reglas y consecuencias jurídicas.

Presunción de inocencia y debido proceso

López también recordó que la comisionada nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, ha insistido en la necesidad de garantizar los derechos de todas las personas sometidas a procesos de depuración dentro de las instituciones estatales.

La postura del organismo apunta a que ninguna medida administrativa debe desconocer principios como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso, de acuerdo con las garantías aplicables a cada procedimiento.

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El organismo de derechos humanos pide distinguir entre los procedimientos administrativos, disciplinarios y penales.

Esto implica que las autoridades deben actuar con base en hechos verificables, respetar los mecanismos establecidos en la legislación y evitar que las decisiones sobre la continuidad de un funcionario respondan únicamente a señalamientos que todavía no han sido examinados.

Al mismo tiempo, el respeto a estas garantías no impide que las instituciones investiguen posibles faltas ni que adopten medidas cuando se establezcan responsabilidades conforme a la ley.

El Conadeh plantea que cualquier revisión de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras instituciones públicas debe sustentarse en investigaciones, decisiones fundamentadas y garantías legales, de manera que la búsqueda de responsabilidades no vulnere los derechos constitucionales de las personas involucradas.

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