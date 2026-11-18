Patrick Pélissier recorrió las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador para evaluar medidas de seguridad. (Cortesía: Gobierno de El Salvador)

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El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Haití, Patrick Pélissier, realizó este martes una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, como parte de una agenda de cooperación sobre seguridad y lucha contra las pandillas.

La actividad ocurrió durante la participación de Pélissier en la Segunda Conferencia Internacional sobre el Estado y la Democracia (CIED 2026), celebrada en San Salvador los días 16 y 17 de noviembre.

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Gustavo Villatoro, ministro de seguridad, afirmó que El Salvador está dispuesto a compartir su experiencia con otros países que buscan reforzar sus estrategias contra el crimen organizado.

A su vez, el ministro salvadoreño añadió que su encuentro con su par haitiano permitió exponer las medidas y los resultados del Modelo Bukele.

Gustavo Villatoro ratificó la disposición de El Salvador para compartir los resultados del Modelo Bukele contra el crimen organizado. (Cortesía: Gobierno de El Salvador)

“Como lo hemos mencionado, somos un libro abierto para países amigos que desean conocer nuestra experiencia en el combate al crimen organizado y tomar acciones para fortalecer la seguridad de su territorio y en la región”, indicó Villatoro.

La visita incluyó un recorrido por la cárcel de máxima seguridad

Pélissier recorrió las instalaciones del CECOT, el penal de máxima seguridad inaugurado por el Gobierno salvadoreño para alojar a personas detenidas en el marco de la ofensiva contra las pandillas. En esa mega cárcel se encuentran cabecillas y miembros de estructuras criminales que operaron durante años en el país.

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La visita se produjo en momentos en que Haití enfrenta una crisis de seguridad marcada por la presencia de grupos armados y pandillas en amplias zonas de Puerto Príncipe. El Gobierno haitiano presentó el viaje de su ministro como parte de un proceso para conocer experiencias internacionales que puedan contribuir al fortalecimiento institucional y a la recuperación de la autoridad estatal.

En un comunicado difundido el 17 de noviembre desde Puerto Príncipe, el Gobierno de Haití indicó que la misión de Pélissier busca evaluar mecanismos de cooperación y acciones que permitan mejorar las capacidades del Estado frente al crimen organizado.

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“El Estado debe recuperar plenamente su lugar”, expresó la administración haitiana. La nota de prensa añadió que “la seguridad de los ciudadanos, la autoridad de las instituciones y la defensa de la República no son negociables”.

Patrick Pélissier inspeccionó el recinto donde permanecen recluidos los cabecillas de grupos criminales. (Cortesía: Gobierno de El Salvador)

Pélissier representó a Haití en la CIED 2026

La visita al CECOT formó parte de la agenda paralela de la CIED 2026, un encuentro sobre gobernanza, seguridad, democracia y desarrollo. Pélissier asistió por encargo de Alix Didier Fils-Aimé, luego de que el Gobierno haitiano anunciara que el ministro representaría al primer ministro en la cita regional.

Fuentes salvadoreñas informaron que la conferencia reunió a representantes de diversos países, además de dirigentes políticos, diplomáticos y especialistas.

El ministro Patrick Pélissier asistió a la CIED 2026 en representación del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé. (Cortesía: Gobierno de El Salvador)

La agenda incluyó debates sobre justicia, cooperación internacional, gobernanza y los desafíos de seguridad en el Caribe. Haití tuvo un espacio específico en la segunda jornada, con la participación de Pélissier y otros referentes políticos y académicos.

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La visita del ministro haitiano al penal salvadoreño dejó expuesto el interés de Puerto Príncipe por revisar las medidas aplicadas por El Salvador contra las pandillas, aunque el Gobierno haitiano no informó si prevé adoptar iniciativas concretas a partir de este intercambio.