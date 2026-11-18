Las autoridades de Kuwait activaron sus defensas antiaéreas tras detectar incursiones de drones en su territorio.

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Las autoridades de Kuwait activaron sus sistemas de defensa antiaérea para hacer frente a incursiones de drones hostiles, mientras que Bahréin pidió a sus habitantes que buscaran refugio ante una posible amenaza. Los dos episodios se produjeron durante un nuevo repunte de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos, que volvió a trasladar la tensión militar a distintos puntos del golfo Pérsico.

El Estado Mayor del Ejército kuwaití informó que sus sistemas estaban respondiendo a ataques de aeronaves no tripuladas contra el territorio nacional. La institución no precisó cuántos dispositivos fueron detectados, cuáles eran sus posibles objetivos ni quién estaba detrás de los lanzamientos. Tampoco comunicó inicialmente un balance de víctimas o daños materiales.

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En un mensaje difundido por sus canales oficiales, las Fuerzas Armadas explicaron que los estruendos escuchados por la población correspondían a las operaciones de interceptación. “Si se oyen explosiones, se deben a la interceptación de los ataques enemigos por parte de los sistemas de defensa aérea”, señaló el comunicado.

El mando militar también instó a los ciudadanos a respetar las disposiciones de seguridad y protección establecidas por los organismos competentes.

La reacción de Bahréin fue diferente, aunque estuvo motivada por el mismo escenario de inseguridad. Su Ministerio del Interior difundió una alerta por una amenaza potencial y recomendó a ciudadanos y residentes conservar la calma, trasladarse al refugio seguro más cercano y consultar exclusivamente los canales oficiales para recibir información.

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El Ejército kuwaití aclaró que las detonaciones registradas correspondieron a maniobras de interceptación aérea. (Social Media/via REUTERS)

El organismo no identificó el origen de la advertencia ni describió qué tipo de peligro podía afectar al país. La comunicación tampoco confirmó que se hubiera producido un impacto en territorio bahreiní. Sin embargo, el aviso se conoció después de varios episodios con drones iraníes dirigidos contra instalaciones militares vinculadas con Estados Unidos.

El más reciente ocurrió el martes, cuando los Guardianes de la Revolución de Irán reivindicaron una operación contra un sistema de radar estadounidense ubicado en la base aérea de Sheikh Isa, en Baréin. El cuerpo militar iraní sostuvo que la acción respondía a incursiones de aeronaves no tripuladas estadounidenses en el espacio aéreo de la República Islámica.

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Las autoridades de Baréin informaron que habían interceptado los aparatos. El Ejército estadounidense también aseguró que el ataque fue neutralizado y que no provocó daños ni dejó militares heridos. Se trató del tercer episodio de este tipo contra objetivos estadounidenses en el reino en un período de cinco días, después de otros incidentes registrados el viernes y el domingo.

La sucesión de alertas y operaciones defensivas llevó al secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, Jasem Mohamed Albudaiwi, a condenar los ataques contra Baréin. El funcionario reclamó una intervención efectiva del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para detener las acciones y evitar que vuelvan a repetirse.

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En paralelo a los incidentes en el Golfo, fuerzas estadounidenses atacaron una posición militar iraní en la isla de Qeshm, situada en el estrecho de Ormuz. Un funcionario militar de Estados Unidos confirmó que aviones de combate utilizaron municiones de precisión contra una instalación de lanzamiento de misiles perteneciente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

El Ministerio del Interior de Baréin recomendó a los habitantes trasladarse a refugios ante una amenaza a la seguridad. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La operación fue presentada como una acción defensiva frente a las agresiones contra personal e instalaciones estadounidenses en Medio Oriente. El ataque se produjo después de que Irán intensificara sus operaciones con drones contra objetivos vinculados con Washington.

La isla de Qeshm ya había sido alcanzada por fuerzas estadounidenses en una operación anterior. En aquella oportunidad, el objetivo también estuvo relacionado con la capacidad iraní de utilizar misiles tierra-aire contra aeronaves militares de Estados Unidos. El martes, el régimen iraní informó sobre varias explosiones en la isla, aunque un funcionario provincial sostuvo que no se habían registrado daños.

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La escalada se desarrolla en una etapa de enfrentamientos menos intensos que la ofensiva inicial, pero sin un acuerdo que permita cerrar el conflicto. La guerra comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña militar contra Irán que provocó la muerte del entonces líder supremo, Alí Khamenei.

Desde septiembre, los combates de gran escala permanecen interrumpidos, aunque Washington mantiene la presión económica y militar sobre Teherán. La presencia estadounidense también se reforzó con el despliegue de un tercer portaaviones en la región: el USS Theodore Roosevelt llegó el 15 de noviembre al área de responsabilidad del Comando Central.

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