Un avión de transporte militar Antonov An-12 se estrelló este martes en la región siberiana de Kémerovo

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Un avión de transporte militar Antonov An-12 se estrelló este martes en la región siberiana de Kémerovo y murieron las 19 personas que iban a bordo, según confirmó el Ministerio de Defensa de Rusia. La aeronave cayó en una zona despoblada cerca de la aldea de Yagunovo, a unos 5 kilómetros al sur de la capital regional.

“A bordo, junto con la tripulación, había 19 personas; murieron”, informó el ministerio en un comunicado. El comunicado precisa que el avión cumplía un vuelo programado y que, según los datos preliminares, la causa fue una falla técnica. Una comisión de las Fuerzas Aeroespaciales trabaja en el lugar para reconstruir las circunstancias del siniestro.

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La confirmación oficial llegó horas después de que las primeras informaciones circularan por canales de Telegram y por la cadena privada Ren TV. Las cifras iniciales oscilaron entre tres y 17 muertos, y durante buena parte de la tarde ningún organismo del Estado las corroboró.

El gobernador de Kémerovo, Iliá Serediuk, se trasladó a la zona y difundió un video desde allí. Describió la aeronave como un avión en tránsito que sobrevolaba la región y asumió la conducción del comando de emergencia, integrado por el Ministerio de Situaciones de Emergencia, la Guardia Nacional (Rosgvardia), los servicios de medicina de catástrofes, la policía y los investigadores.

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Un avión de pasajeros Antonov An-24 de Polar Airlines recibe mantenimiento en un aeropuerto de Yakutsk, Rusia, el 12 de diciembre de 2023. REUTERS/Roman Kutukov

Según el canal ruso de Telegram Baza, el An-12 cubría la ruta entre Novosibirsk y Kansk, en la vecina región de Krasnoyarsk, con un cargamento de repuestos. La tripulación declaró una emergencia e intentó aterrizar en Kémerovo, pero el aparato se incendió en el aire y cayó antes de llegar a la pista. Baza mencionó como posibles causas una avería en la bomba de combustible o en el sistema hidráulico; el canal Shot aseguró que no había carga peligrosa a bordo. Defensa no confirmó ninguna de esas versiones.

Los reportes locales señalaron que la aeronave cubría la ruta entre Novosibirsk y Kansk antes de declarar una emergencia en vuelo. (REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

El An-12 es un cuatrimotor turbohélice que voló por primera vez en 1957 y se fabricó en la Unión Soviética hasta 1973. Puede cargar hasta 20 toneladas, y las Fuerzas Aeroespaciales lo usan para trasladar tropas, carga y equipos a media distancia. Sigue en servicio en la aviación militar rusa y en aerolíneas de carga de la antigua Unión Soviética, sobre todo en Siberia y el Lejano Oriente, donde los aeródromos están separados por cientos de kilómetros.

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El modelo tiene antecedentes en la misma zona del país. En noviembre de 2021, un An-12 de la aerolínea bielorrusa Grodno se estrelló cerca de Irkutsk cuando intentaba un segundo aterrizaje; murieron nueve personas. El 26 de diciembre de 2013, otro aparato del mismo tipo, que había despegado de Novosibirsk con piezas de aviación, cayó sobre los almacenes de una unidad militar en las afueras de Irkutsk durante la aproximación al aeropuerto, también con nueve víctimas.

El accidente de Kémerovo se suma a una serie de pérdidas de la aviación militar rusa desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania, en febrero de 2022. El 31 de marzo pasado, un An-26 de transporte se estrelló contra un acantilado cerca de la localidad de Kuibishevo, en la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. Murieron sus 6 tripulantes y 23 pasajeros, y el ministerio también atribuyó ese siniestro a una falla técnica.

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Tres meses antes, en diciembre de 2025, un An-22, el turbohélice de transporte más grande del mundo, cayó en la región de Ivánovo, al noreste de Moscú, con sus siete tripulantes.

La región de Kémerovo, también conocida como Kuzbás, es la principal cuenca carbonífera de Rusia y está a unos 3.000 kilómetros al este de Moscú.

Hasta la noche del martes, el Ministerio de Defensa no había divulgado la identidad de los fallecidos ni había precisado cuántos eran tripulantes y cuántos pasajeros.