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Le Pen ratificó que Francia dejará de financiar a Ucrania si se convierte en presidenta

Durante un encuentro con el embajador de Ucrania en París, la candidata aseguró que mantendrá otras formas de respaldo, como el envío de equipamiento y ayuda humanitaria

Marine Le Pen anunció que Francia suspenderá la ayuda financiera a Ucrania si gana la presidencia. (Reuters)
Marine Le Pen anunció que Francia suspenderá la ayuda financiera a Ucrania si gana la presidencia. (Reuters)
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Marine Le Pen, favorita en las encuestas para las elecciones presidenciales del próximo año en Francia, afirmó este lunes que el país dejará de aportar ayuda financiera a Ucrania si llega al Elíseo, tras una reunión en París con el embajador ucraniano, Vadym Omelchenko.

Durante el encuentro, la líder ultraderechista de la Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés) explicó al diplomático que el estado de las finanzas públicas francesas “ya no permite” sostener el respaldo económico en los próximos meses. Semanas atrás ya había adelantado que, en caso de resultar electa, cortaría esa asistencia transcurridos seis meses de mandato.

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Pese al recorte anunciado, garantizó que su gobierno respetará los compromisos ya adquiridos, entre ellos el préstamo de 90.000 millones de euros otorgado por la Unión Europea. Según el comunicado difundido por su partido, agregó que el país seguirá respaldando a Kiev a través de donaciones de material, asistencia humanitaria y una diplomacia “mucho más activa”.

Cancilleres del G7 y de Ucrania, en el Quai d'Orsay, sede de la cumbre centrada en el apoyo a Kiev, en París, Francia. 10 de noviembre de 2026. (Reuters)
Cancilleres del G7 y de Ucrania, en el Quai d'Orsay, sede de la cumbre centrada en el apoyo a Kiev, en París, Francia. 10 de noviembre de 2026. (Reuters)

Más allá de esa decisión, Le Pen manifestó su intención de que Francia asuma un papel más protagónico en las negociaciones en curso, ya que, a su entender, alcanzar la paz debe seguir siendo una meta compartida por todos los actores involucrados, aunque reconoció que se trata de un objetivo difícil de concretar. El encuentro, calificado como “cordial” por el RN, también sirvió para plantear un posible papel de Ucrania como socio estratégico una vez concluida la guerra, en sectores como la economía digital, la industria de defensa y la energía nuclear civil, lo que podría contribuir a la futura reconstrucción de la nación ucraniana.

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La dirigente trasladó, además, al embajador su disposición a reunirse con el presidente Volodímir Zelensky en París o en Bruselas, en respuesta a la invitación que el propio mandatario le había formulado para visitar Kiev tras conocer su postura sobre el ajuste presupuestario.

Marine Le Pen, líder del RN, durante el acto de lanzamiento de su campaña para las presidenciales de 2027 en Orleans, Francia. 25 de octubre de 2026. (REUTERS/Nicolas Economou)
Marine Le Pen, líder del RN, durante el acto de lanzamiento de su campaña para las presidenciales de 2027 en Orleans, Francia. 25 de octubre de 2026. (REUTERS/Nicolas Economou)

La declaración reavivó la tensión con el presidente Emmanuel Macron, quien durante el fin de semana había sostenido, sin nombrarla de manera directa, que “quienes buscan limitar los recursos a disposición de Ucrania están, en la práctica, promoviendo una paz injusta; una paz que dejaría a Ucrania permanentemente vulnerable y, por extensión, dejaría también vulnerable a Europa”. El jefe de Estado agregó que ayudar a Kiev a defenderse equivale a proteger a los franceses.

Le Pen contestó que si Macron “no hubiera arruinado” al país durante la última década, existirían márgenes para continuar con la ayuda financiera a Ucrania. La candidata fue señalada en el pasado por su cercanía con el Kremlin, entre los antecedentes figuran una reunión con Putin en 2017 y un préstamo que el RN recibió de un banco ruso, reembolsado por completo en 2023.

De acuerdo con datos del Instituto de Kiel, Francia es el segundo mayor contribuyente europeo de asistencia a Kiev desde el inicio de la invasión rusa, en febrero de 2022, con un aporte que supera los 26.200 millones de euros. Esa cifra, en términos anualizados, equivale al 1,34% de los presupuestos del Estado y a casi el 4% del déficit público.

(Con información de AFP y EFE)

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