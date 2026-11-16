La caída del CEO de Nvidia, la red de chips del sudeste asiático y los millones que llegaron a China pese a las sanciones

Jensen Huang camina sobre una cuerda deshilachada entre el Capitolio de Estados Unidos y rascacielos asiáticos mientras sostiene procesadores de Nvidia y servidores del sudeste asiático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La destitución de Jensen Huang, quien era director ejecutivo de Nvidia, amenaza la red asiática que facilitó a empresas del régimen chino el acceso a chips avanzados de inteligencia artificial pese a las restricciones de Estados Unidos. Las revelaciones sobre su relación con Alice Huang, ejecutiva de un socio regional y posible activo de inteligencia chino, pusieron bajo escrutinio un negocio de varios miles de millones de dólares, según The Wall Street Journal.

China representó USD 12.400 millones de los ingresos de Nvidia durante los seis meses que concluyeron el 26 de julio, equivalentes al 7% de su facturación global. La firma de inversión bajista Culper Research calculó que más del 20% de los ingresos de Nvidia en su último ejercicio fiscal estuvieron impulsados por clientes chinos, incluidos aquellos que compraban capacidad informática fuera del país.

PUBLICIDAD

La empresa construyó una red de proveedores y centros de datos en el sudeste asiático para atender la demanda china de procesadores estadounidenses. Los desarrolladores de inteligencia artificial del país recurrieron al contrabando de equipos o al acceso remoto a instalaciones ubicadas en Malasia, Singapur e Indonesia para entrenar y perfeccionar sus modelos.

ARCHIVO: Fotografía tomada el 2 de junio de 2024. El ex director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, abraza a la empresaria china Alice Huang tras pronunciar su discurso de apertura en COMPUTEX 2024 en Taipéi, Taiwán, el 2 de junio de 2024 (Reuters)

La caída de Huang generó presión en el Congreso estadounidense para clausurar esas alternativas. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, recibió críticas por su cercanía con el exdirector de Nvidia y por defender una regulación menos estricta de las exportaciones de chips, aunque la Casa Blanca afirmó que el presidente Donald Trump mantiene “plena confianza” en él.

PUBLICIDAD

Un funcionario del Departamento de Comercio sostuvo que Lutnick no mantiene una relación especial con Huang, más allá de su interés por conservar un buen vínculo con una de las empresas más relevantes de Estados Unidos. El Departamento de Comercio estudia reglas más duras para limitar el acceso chino a los procesadores de Nvidia.

Malasia, el centro regional de la demanda china

Los centros de datos del sudeste asiático se convirtieron en una pieza central de esa estrategia. “La demanda china explica la enorme escala de los centros de datos”, afirmó James Chai, investigador del Iseas-Yusof Ishak Institute de Singapur.

Malasia recibió más de USD 34.000 millones en inversiones para centros de datos, principalmente de compañías estadounidenses y chinas. El país, de 35 millones de habitantes, combina cercanía geográfica con China, relaciones amistosas con Pekín y un marco que facilita la construcción y operación de esas instalaciones; cerca de una cuarta parte de su población es de origen chino y suele hablar mandarín.

PUBLICIDAD

En Senawang, a una hora de Kuala Lumpur, Vena Group construye un complejo de centros de datos en una zona de plantaciones de palma aceitera. La compañía, respaldada por la administradora estadounidense de activos BlackRock, alquilará espacio a firmas tecnológicas que instalarán allí sus propios equipos, entre ellas Alibaba, según personas familiarizadas con el proyecto.

El predio ocupa una superficie equivalente a 117 campos de fútbol. Trabajadores de Bangladés operaban camiones volcadores y excavadoras, mientras que un comerciante de la zona estimó que el 80% de los obreros procedía de ese país y el resto de Indonesia.

PUBLICIDAD

AolaniCloud, proveedor singapurense de computación en la nube y socio de Nvidia, presentó ante inversores la situación geopolítica como una oportunidad para vincular a clientes chinos con chips avanzados. La empresa obtuvo financiamiento para instalar unos USD 2.500 millones en equipos en Malasia antes de comienzos de este año, con ByteDance, propietaria de TikTok, como cliente principal.

Aolani aseguró que cuenta con sistemas para cumplir estrictamente las normas estadounidenses y que desde su creación apunta a una cartera internacional de clientes. ByteDance aspira a que sus modelos de inteligencia artificial alcancen a OpenAI y Anthropic en los próximos años.

PUBLICIDAD

DayOne, empresa con sede en Singapur surgida de un desarrollador y operador chino de centros de datos, también levanta instalaciones compatibles con chips de Nvidia en Malasia e Indonesia. Una sola compañía tecnológica concentra casi el 70% de su actividad y, de acuerdo con personas al tanto de la operación, se trata de ByteDance.

Del contrabando al alquiler de capacidad informática

Estados Unidos comenzó a restringir en 2022 la exportación a China de procesadores avanzados como los fabricados por Nvidia. Ese año, además, OpenAI lanzó ChatGPT, que aceleró la competencia de las empresas chinas para aprovechar su base de especialistas en inteligencia artificial y reducir la distancia con los líderes estadounidenses.

PUBLICIDAD

La entonces secretaria de Comercio, Gina Raimondo, resumió la política de Washington en diciembre de 2023: “No podemos permitir que China obtenga estos chips, punto. Vamos a negarles nuestra tecnología más avanzada”.

Las empresas chinas identificaron dos mecanismos para sortear esa prohibición: introducir chips físicamente en China o contratar potencia de cálculo a centros instalados en el exterior. La primera opción permite mantener la capacidad informática cerca de los equipos que prueban, entrenan y ajustan modelos de inteligencia artificial.

FOTO DE ARCHIVO: Una captura de un video obtenida el 9 de noviembre de 2026, muestra a Alice Huang asistiendo a una cena con el ex CEO de Nvidia, Jensen Huang, en un restaurante de Taipéi, Taiwán, el 22 de mayo de 2025 (Reuters)

Los registros revisados por The Wall Street Journal muestran que Megaspeed, compañía vinculada con Alice Huang, organizó envíos por casi USD 12.000 millones en chips Nvidia de alta gama a empresas de China entre marzo de 2024 y junio de 2025. Las órdenes comprendían varios cientos de miles de procesadores, aunque los documentos no precisan cuántos fueron entregados ni su origen.

PUBLICIDAD

Megaspeed aseguró que desarrolla actividades legales y diseñó su cadena de suministro para cumplir las regulaciones, incluidos los controles de exportación de EstadosUnidos. La firma contrató asesoramiento jurídico externo para realizar una investigación interna e indicó que Alice Huang dejó la empresa en agosto de 2025.

La compañía de Huang obtuvo el estatus de socio de nube de Nvidia gracias a sus vínculos con Jensen Huang, según personas familiarizadas con el asunto. El programa de socios permitía a empresas elegidas acceder con prioridad a chips escasos, a menudo después de demostrar que contaban con un gran cliente preparado para utilizar la capacidad de cálculo; en el caso de Megaspeed, ese cliente era Alibaba.

PUBLICIDAD

Un caso judicial de marzo expuso un método atribuido al contrabando. La Justicia estadounidense acusó a Yih-Shyan “Wally” Liaw, cofundador de Super Micro Computer y socio histórico de Nvidia, y a otras personas de conspirar para enviar servidores a una empresa del sudeste asiático que luego los habría remitido a China.

Cuando inspectores de Super Micro intentaron visitar las instalaciones de la empresa para comprobar que los servidores seguían allí, los equipos ya habían sido enviados a China, de acuerdo con una acusación federal presentada en Nueva York. Los acusados habrían montado un depósito ficticio de servidores y usado un secador de pelo para quitar y volver a adherir etiquetas con números de serie antes de una inspección gubernamental.

Liaw se declaró no culpable y su juicio está previsto para el próximo año. Super Micro Computer no fue acusada, afirmó que fue víctima del caso y rompió sus vínculos con los demandados.

Nuevas restricciones sobre los centros de datos

Los riesgos legales llevaron a numerosas empresas chinas a destinar miles de millones de dólares al alquiler legal de capacidad informática en el exterior. Los centros de datos fuera de China pueden importar chips Nvidia y arrendar su potencia de cálculo a clientes chinos, una posibilidad que se amplió en mayo de 2025, cuando la administración Trump revocó un plan de Joe Biden que buscaba limitar la cantidad de procesadores que podían importar países del sudeste asiático y otras regiones.

La Casa Blanca prometió entonces medidas alternativas, pero 18 meses después aún no las había establecido. Los desarrolladores chinos que utilizan centros de datos extranjeros transportan en ocasiones discos duros con datos de entrenamiento entre el sudeste asiático y China, mientras esas instalaciones también pueden prestar servicios a clientes de otros países que usan inteligencia artificial desarrollada por compañías chinas.

Nvidia ya había comenzado a restringir sus vínculos con China el año anterior. La empresa exigió a muchos de sus socios de nube fuera del país que limitaran la participación de clientes chinos a un nivel situado entre el 30% y el 49%, aunque la condición no estaba incorporada en los contratos, y también instó a algunos proveedores a excluir a ciudadanos chinos de los cargos directivos y a apartar a inversores de ese origen.

Las empresas de nube comenzaron a buscar capacidad informática en Japón, Brasil, Asia Central y Europa. El Departamento de Comercio prepara reglas que sumarían a Malasia, Indonesia y Singapur a un grupo de países sometidos a restricciones de exportación, con licencias que impedirían a clientes chinos acceder a distancia a procesadores potentes, incluida la serie Blackwell de Nvidia.

Malasia declaró que no permitirá que su territorio sea utilizado para eludir los controles de exportación e inició una investigación sobre Megaspeed y su filial local por posibles reexportaciones de chips de inteligencia artificial a otros países. Ryan Fedasiuk, de la Fundación para la Innovación Estadounidense, sostuvo que una regulación más estricta sobre las ventas de Nvidia a centros que alquilan potencia de cálculo a empresas chinas es inevitable: “Corresponde a los legisladores del Congreso y a la administración Trump entender qué está ocurriendo”.