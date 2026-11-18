Un privado de libertad de apellido Acevedo permanece grave después de ser agredido por tres reclusos dentro del CACCO, en Alajuela.

Guardar

Un privado de libertad permanece en condición grave después de ser atacado presuntamente por otros tres reclusos dentro del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), ubicado en San Rafael de Alajuela, en un incidente que obligó a su traslado de emergencia al Hospital México.

La agresión ocurrió este martes 17 de noviembre de 2026, aproximadamente a las 11:37 a. m., en uno de los dormitorios del establecimiento penitenciario, según confirmó el Ministerio de Justicia y Paz.

PUBLICIDAD

La víctima, identificada únicamente con el apellido Acevedo, sufrió fracturas en el cráneo y sangrado intracraneal, lesiones que comprometieron gravemente su estado de salud.

Inicialmente, el hombre fue trasladado al Hospital San Rafael de Alajuela, pero posteriormente fue remitido al Hospital México, donde permanece bajo vigilancia médica.

Cámaras de seguridad permitieron identificar a los agresores

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, la Policía Penitenciaria activó los protocolos de seguridad después de detectar el incidente e intervino para controlar la situación.

Mediante la revisión de las grabaciones del sistema de videovigilancia, las autoridades identificaron preliminarmente a tres privados de libertad que habrían participado en el ataque.

PUBLICIDAD

Los sospechosos responden a los apellidos Méndez, Skinner y Casasola, quienes fueron separados inmediatamente del resto de la población penitenciaria y trasladados a celdas de aislamiento.

El Ministerio no precisó qué provocó la agresión, si se utilizaron objetos para atacar a Acevedo o cuánto tiempo transcurrió antes de la intervención de los oficiales.

Los hechos serán remitidos al Ministerio Público para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Las cámaras de seguridad del CACCO permitieron identificar a tres sospechosos de apellidos Méndez, Skinner y Casasola. Crédito: Presidencia de la República

Uno de los sospechosos está investigado por el asesinato de un funcionario judicial

Uno de los elementos más relevantes del caso es que Méndez, señalado como uno de los presuntos agresores, también figura como sospechoso en el proceso penal por el asesinato de Geiner Zamora, quien se desempeñaba como subjefe de la delegación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Guápiles.

PUBLICIDAD

Esta información fue confirmada por las autoridades penitenciarias al identificar a los tres posibles responsables de la agresión.

Sin embargo, la participación de Méndez en el ataque de este martes deberá ser determinada mediante una investigación independiente.

Ministro vincula el incidente con reciente inspección

La agresión ocurrió apenas cuatro días después de que el fiscal general de la República, Carlo Díaz, y la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, realizaran una inspección en el CACCO acompañados por otras autoridades.

Durante aquella visita, efectuada el viernes 13 de noviembre, se recibieron denuncias de posibles agresiones físicas, abusos de autoridad y violaciones de derechos humanos contra personas privadas de libertad.

PUBLICIDAD

Tras conocerse el nuevo incidente, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, cuestionó la inspección y aseguró que algunos reclusos habrían adoptado una actitud desafiante después de la visita.

“El gran problema de todo esto es el envalentonamiento de los privados de libertad después de la visita de Carlo Díaz y de la defensora de los Habitantes”, declaró el jerarca.

El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, cuestionó una reciente inspección del fiscal general y la defensora de los Habitantes, aunque no se ha demostrado que esté relacionada con la agresión. Crédito: Captura video Presidencia de la República

No obstante, no se han presentado pruebas que establezcan una relación directa entre la inspección y la agresión ocurrida este martes.

Aguilar defendió la necesidad de mantener controles estrictos dentro de la prisión y destacó la actuación de los oficiales penitenciarios.

El caso abre una nueva investigación sobre la seguridad interna del CACCO, mientras Acevedo permanece hospitalizado en estado grave y las autoridades intentan esclarecer las circunstancias del ataque.

PUBLICIDAD