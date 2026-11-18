Rosario Murillo ordenó la intervención del Hospital Escuela Carlos Roberto Huembes y retiró su control a la Policía Nacional. (Imagen de cortesía)

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La Policía allanó el 14 de noviembre de 2026 la vivienda de la cardióloga Judith Castro Ballester y posteriormente arrestó al ortopedista Héctor Echevarría Requeijo, dos médicos que atendían a Daniel Ortega Saavedra en el Hospital Carlos Roberto Huembes; ambos permanecen desaparecidos tras la intervención de Rosario Murillo y el traspaso de la administración del centro a Servicios Médicos Especializados (SERMESA), según fuentes cercanas a la institución citadas por Confidencial.

La reestructuración ocurrió mientras crecían los rumores sobre la salud de Ortega, quien estuvo ausente durante 67 días antes de reaparecer en un acto breve con señales visibles de enfermedad. Murillo respaldó entonces una columna de opinión de una dirigente sandinista que afirmó que el gobernante “se impuso a su estado de salud (todo mundo se enferma) para ir a cumplir su deber”.

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Castro Ballester y Echevarría Requeijo son de origen cubano y fueron nacionalizados nicaragüenses el 8 de julio de 2019, de acuerdo con el registro publicado por el diario oficial La Gaceta. La Policía no informó los motivos de las detenciones ni el paradero de los dos especialistas.

La intervención del hospital tras una auditoría por fondos y sobresueldos

La vivienda de Castro Ballester, situada en el condominio Bosques de Asososca, fue rodeada a las 16:00 por agentes policiales vestidos de civil. Los oficiales permanecieron dos horas y media dentro de la propiedad y luego trasladaron a la médica bajo custodia.

La Policía arrestó a Judith Castro Ballester y a Héctor Echevarría Requeijo, dos especialistas que integraban el equipo médico de Daniel Ortega. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A las 21:00 de ese sábado, la cardióloga regresó al domicilio en un microbús policial. Minutos después salió otra vez con sus padres y con maletas; desde entonces no se conoce su ubicación y la casa continúa bajo vigilancia policial, informó El Confidencial.

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Del arresto de Echevarría Requeijo, de 67 años, trascendieron menos detalles. El médico reside en Nicaragua desde 2013, trabajó en el Hospital Antonio Lenín Fonseca y en el Hospital Central Managua hasta 2015, y al año siguiente se incorporó al Hospital de la Policía.

El especialista ejercía en ortopedia y traumatología, con subespecialidad en cirugía de columna. Continuaba en el Hospital Carlos Roberto Huembes cuando fue detenido.

Fuentes vinculadas a la Policía sostuvieron que las capturas y el cambio de administración se produjeron después de una auditoría de la Procuraduría General de Justicia. La revisión habría detectado desvíos de fondos, sobresueldos y actos de “corrupción no autorizada”.

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El primer directivo detenido fue el comisionado general Julio César Paladino, director del hospital y responsable de supervisar de forma directa la salud de Ortega. Permanece bajo la medida de “casa por cárcel”.

Dos médicos cubanos permanecen detrás de los barrotes de una prisión en Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También fueron arrestados el comisionado mayor Jorge Rivas Castillo, subdirector financiero del centro, y su esposa, la comisionada Aracely Solís, jefa del Departamento de Enfermería. A ellos se sumó Jana Briceño Lewites, responsable del área de finanzas.

SERMESA, el INSS y el control del Hospital Carlos Roberto Huembes

Briceño Lewites había trabajado en Albanisa, el conglomerado de empresas propiedad de la familia gobernante. Es sobrina de Herty Lewites, exalcalde de Managua y precandidato presidencial del Movimiento de Renovación Sandinista en 2006.

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Tras los arrestos, el régimen reconoció que la gestión del hospital pasó a SERMESA, una empresa del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. El centro ya había sido transferido formalmente al entonces Ministerio de Gobernación, actual Ministerio del Interior, en 2020, después de que Estados Unidos sancionara a la Policía de Nicaragua.

Pese a aquella transferencia administrativa, el Hospital Carlos Roberto Huembes seguía bajo control efectivo de la Policía Nacional. La reciente intervención apartó a sus principales autoridades y alcanzó a los dos especialistas que integraban el equipo médico de Ortega.