Honduras

Fuerzas Armadas de Honduras hallan 1.000 libras de caracol en veda y rechazan soborno de L80 mil

El operativo ocurrió a dos millas náuticas de Cayo Savanna, en Gracias a Dios; la nave fue trasladada a la Base Naval de Caratasca con la carga y sus ocupantes

La captura de langosta está autorizada hasta el 28 de febrero de 2027, pero las restricciones sobre el caracol continúan vigentes para proteger su reproducción, según el acuerdo ministerial citado (Foto cortesía Fuerza Naval de Honduras)
La captura de langosta está autorizada hasta el 28 de febrero de 2027, pero las restricciones sobre el caracol continúan vigentes para proteger su reproducción, según el acuerdo ministerial citado (Foto cortesía Fuerza Naval de Honduras)
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Fuerza Naval de Honduras requirió una embarcación con 1.000 libras de caracol durante la veda. La Fuerza Naval de Honduras requirió una embarcación langostera por presunta pesca de caracol en período de veda tras un patrullaje efectuado a dos millas náuticas al norte de Cayo Savanna, en el departamento de Gracias a Dios.

La nave, identificada por las Fuerzas Armadas como Mr. Duty, procedía de La Ceiba, Atlántida. Según la información oficial, a bordo viajaban el propietario, el capitán, cinco tripulantes y 35 buzos. Las identidades de las personas se mantuvieron en resguardo.

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Durante la inspección, el personal naval encontró 1.200 libras de langosta y 1.000 libras de caracol. En su comunicado, la institución señaló que “se constató que la embarcación realizaba actividades de pesca de caracol durante el período de veda”.

Las Fuerzas Armadas denunciaron un presunto intento de soborno

Un vocero de las Fuerzas Armadas afirmó que miembros de la tripulación habrían intentado evitar el procedimiento mediante una oferta de dinero a los efectivos que participaban del operativo, por USD 2,977.72.

Fuerza Naval de Honduras requirió una embarcación con 1.000 libras de caracol durante la veda (Foto cortesía Fuerza Naval de Honduras)
Fuerza Naval de Honduras requirió una embarcación con 1.000 libras de caracol durante la veda (Foto cortesía Fuerza Naval de Honduras)

Miembros de esta embarcación intentaron sobornar al personal de la Fuerza Naval ofreciéndoles ochenta mil lempiras para que no realizaran el procedimiento que establece la ley”, declaró el portavoz en el reporte difundido por la institución.

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Las Fuerzas Armadas indicaron que el ofrecimiento fue rechazado y que la embarcación, la carga y los ocupantes fueron trasladados a una base naval en el Atlántico. La publicación de la Fuerza Naval precisó que el destino fue la Base Naval de Caratasca.

De acuerdo a lo comunicado por las autoridades, tras el operativo, se llevaron la embarcación a la Base Naval de Caratasca (BANACAR). Allí continúan las investigaciones para aclarar lo ocurrido y determinar si los involucrados incumplieron las normas pesqueras.

La captura de langosta está habilitada, pero el caracol mantiene restricciones

La operación ocurrió durante la temporada de pesca de langosta espinosa en el Caribe hondureño, que comenzó el 1 de julio de 2026 y finalizará el 28 de febrero de 2027, de acuerdo con el Acuerdo Ministerial No. 220-2026.

Vocero de las Fuerzas Armadas de Honduras brinda un informe oficial. Sujetos transportaban 1.200 libras de langosta y 1.000 de caracol en Honduras.

La habilitación para capturar langosta no autoriza la extracción de otras especies sujetas a veda. Las restricciones buscan resguardar los períodos de reproducción y evitar la reducción de las poblaciones marinas.

La información oficial presenta una diferencia en la identificación de la nave. El comunicado atribuido a las Fuerzas Armadas menciona a la embarcación Mr. Duty, mientras que una cobertura periodística la nombra como “MR Dotly”.

En mayo, la Fuerza Naval de Honduras decomisó aproximadamente 3 mil 900 galones de combustible que permanecían ocultos en el sector de Cayo Bobel Rock, en el Caribe hondureño, como parte de una operación de vigilancia y control desarrollada por las Fuerzas Armadas de Honduras. Las autoridades detallaron que durante la operación fueron encontrados alrededor de 260 bidones que contenían carburante almacenado de manera clandestina y cubiertos con toldos para evitar su detección.

Para entonces, se informó que el combustible estaba distribuido en distintos puntos del sector inspeccionado, lo que levantó sospechas entre los elementos militares encargados de la vigilancia en la zona caribeña del país.

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