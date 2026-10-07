Honduras

Violencia contra mujeres no cesa Fiscalía de Honduras registra 18 nuevas denuncias

Durante los primeros días de la Semana Morazánica, algunos de los casos llegaron a los tribunales y derivaron en procesos penales con prisión preventiva, mientras otros continúan bajo seguimiento de las autoridades

Siluetas oscuras de un hombre y una mujer proyectadas en la pared de un cuarto en penumbra iluminado por una ventana.
La atención a las denuncias de violencia contra las mujeres continuó operativa en el Ministerio Público durante el período vacacional.. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La violencia contra las mujeres también sigue presenten durante los primeros días del feriado de la Semana Morazánica. La Fiscalía Especial de Protección a la Mujer del Distrito Central atendió 18 denuncias relacionadas con diferentes delitos cometidos contra mujeres durante ese período, según informó la portavoz del Ministerio Público, Yulissa Gómez.

Las denuncias fueron atendidas por fiscales especializados, quienes dieron seguimiento a los casos que reunían elementos para avanzar hacia los tribunales. No todos tuvieron el mismo resultado judicial: algunos expedientes llegaron a audiencias y derivaron en medidas de detención o prisión preventiva, mientras cada investigación continúa su propio curso.

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Entre los procesos reportados por la Fiscalía figuran investigaciones por maltrato familiar y delitos sexuales. Uno de los acusados es Maximiliano Ortiz Espinal, procesado por maltrato familiar. El tribunal dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva.

La misma medida fue aplicada a Jerkovic Josué Meza Ávila, señalado por violación, y a Jairo Yonael Martínez Rodríguez, también acusado de maltrato familiar.

Medida de prisión preventiva

La Fiscalía también informó sobre el proceso contra José Armando Matute Silva, acusado de violación agravada. En ese expediente, la medida de prisión preventiva se mantiene vigente.

La diferencia entre los casos refleja que no todas las denuncias atendidas durante el feriado se encuentran en la misma etapa: algunas apenas ingresaron al sistema de justicia, mientras otras ya pasaron por audiencias y cuentan con decisiones judiciales. Por ello, las 18 denuncias no deben interpretarse como 18 personas enviadas a prisión ni como 18 casos concluidos judicialmente.

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La Fiscalía especializada evalúa el caso, realiza las diligencias correspondientes y, cuando existen elementos que sustentan una acusación, presenta el requerimiento ante los tribunales. En situaciones de riesgo, también pueden solicitarse medidas de protección para la víctima.

Cuando el caso llega a una audiencia, el juez determina las medidas que corresponden de acuerdo con las circunstancias del expediente y los elementos presentados por las partes. La prisión preventiva es una medida cautelar y no significa que la persona acusada haya sido declarada culpable.

Ministerio Público Honduras
Las autoridades deben mantener bajo reserva la identidad de las víctimas de delitos sexuales para prevenir la revictimización.

Maltrato familiar y violencia sexual

Dos de los casos destacados por la Fiscalía corresponden a acusaciones por maltrato familiar, una de las formas más frecuentes de violencia que enfrentan las mujeres, que puede producirse dentro de relaciones de pareja, familiares o de convivencia.

La atención de estos casos requiere no solo determinar si ocurrió una agresión, sino también evaluar las condiciones en que se encuentra la víctima y si existe riesgo de que la violencia continúe. Por esa razón, las denuncias pueden generar tanto actuaciones penales como medidas de protección.

Los casos de violación y violación agravada reportados durante el feriado tienen un tratamiento particularmente delicado. En esas investigaciones, además de determinar las circunstancias en que presuntamente ocurrieron los hechos, las autoridades deben proteger a las víctimas de una nueva exposición y evitar situaciones de revictimización. La identidad y los datos personales de las mujeres involucradas deben mantenerse bajo reserva, especialmente cuando su divulgación pueda ponerlas en riesgo.

Primer plano de una mujer de cabello castaño que sostiene un teléfono celular en su oído; un hombre desenfocado aparece al fondo.
Una mujer, víctima de violencia doméstica, llama al 9-1-1 mientras un hombre aparece desenfocado en el segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reporte de las 18 denuncias muestra que la atención a la violencia contra las mujeres no se interrumpió durante el período vacacional. Mientras buena parte de la población se desplazó hacia destinos turísticos o aprovechó el feriado para descansar, la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer mantuvo la atención de los casos y dio seguimiento a aquellos que llegaron a los tribunales.

Los cuatro casos mencionados por la Fiscalía muestran que una denuncia puede convertirse en un proceso judicial que se extiende mucho más allá del momento en que se presenta. Los acusados que recibieron auto de formal procesamiento y prisión preventiva deberán continuar enfrentando las siguientes etapas del proceso penal.

En todos los casos, corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad penal a partir de las pruebas que sean incorporadas y valoradas durante el proceso. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene el seguimiento de las denuncias y las víctimas pueden continuar recibiendo acompañamiento dentro de los mecanismos de protección disponibles.

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