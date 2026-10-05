Conadeh pide respetar tratados internacionales tras designación de maras y pandillas como terroristas en Honduras

El Conadeh pidió respetar los tratados internacionales tras la designación de maras y pandillas como grupos terroristas. (Foto: cortesía)

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El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) pidió al Estado de Honduras respetar los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y personas privadas de libertad, luego de la designación de la MS-13 y la Pandilla 18 como grupos terroristas.

El organismo defensor advirtió que la aplicación de la figura de terrorismo debe estar acompañada de elementos que permitan acreditar de manera fehaciente la participación de una persona en los delitos que se le imputen.

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La posición fue expresada por el Delegado Adjunto del Conadeh, Ricardo López, al referirse a las medidas que el Estado hondureño comenzaría a implementar tras la declaratoria de las organizaciones criminales como terroristas.

López señaló que las autoridades deben aplicar las nuevas disposiciones, pero dentro de los límites establecidos por los instrumentos internacionales suscritos por Honduras.

“Hay que respetar lo que establecen los convenios y los tratados internacionales en materia de personas privadas de libertad”, manifestó el funcionario.

El Conadeh señaló que el Estado debe acreditar la participación individual en delitos relacionados con terrorismo. (FOTO: INP Honduras)

Conadeh pide acreditar participación individual

El delegado adjunto sostuvo que la utilización de la figura de terrorismo requiere determinar la participación concreta de las personas detenidas en hechos que puedan ser considerados como tales.

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Según explicó, la acreditación de esa participación resulta necesaria para que el Poder Judicial pueda emitir las órdenes de captura correspondientes y para que posteriormente se desarrolle un proceso penal bajo esa figura.

López expresó preocupación por casos difundidos en medios de comunicación en los que personas detenidas han sido relacionadas con actividades terroristas sin que, según indicó, se haya establecido claramente cuál habría sido su participación.

En ese sentido, insistió en la necesidad de diferenciar entre distintos tipos de delitos y las conductas que jurídicamente puedan constituir terrorismo.

“Alguien que roba carteras, que se mete a robar a casas, eso no es un terrorista”, afirmó, al señalar que el Estado debe demostrar la comisión de los delitos que sean imputados a cada persona una vez que se produzca una detención.

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Entre los instrumentos mencionados se encuentra la Convención de Belém do Pará, en relación con los procedimientos que deben seguirse en materia de investigación y sanción.

La MS-13 y la Pandilla 18 fueron designadas como grupos terroristas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. (FOTO: INP Honduras)

López sostuvo que las disposiciones nacionales deben aplicarse de manera acorde con los compromisos internacionales asumidos por Honduras y con las circunstancias concretas de cada caso.

La advertencia del organismo se produce en momentos en que las instituciones de seguridad y justicia comienzan a preparar la aplicación de las nuevas medidas contra las estructuras criminales declaradas como terroristas.

El Congreso Nacional aprobó el pasado 22 de septiembre, con el respaldo unánime de los diputados presentes, la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario.

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Como parte de ese proceso legislativo, fueron reformados los artículos 3, 4 y 24 de la Ley de Policía Nacional. Las modificaciones establecen atribuciones para que la Policía Nacional combata y desarticule las asociaciones terroristas que sean declaradas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).

Previamente, el CNDS había designado a la MS-13 y la Pandilla 18 como grupos terroristas, decisión que abrió el camino para la aplicación de las nuevas disposiciones.

Con el inicio de la implementación de estas medidas, el Conadeh reiteró que las actuaciones de las autoridades deben sujetarse tanto a la legislación hondureña como a los tratados internacionales relacionados con derechos humanos, debido proceso y trato de las personas privadas de libertad.

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El organismo sostiene que establecer de forma individual la participación en los delitos imputados será un elemento fundamental dentro de los procedimientos que se desarrollen bajo la nueva figura.