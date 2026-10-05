Honduras

Autoridades hondureñas localizaron cuatro plantaciones de hoja de coca en Colón

Las Fuerzas Armadas de Honduras localizaron y aseguraron cuatro plantaciones de hoja de coca en el departamento de Colón, distribuidos en 10 manzanas de terreno

Las autoridades aseguran 62 cultivos ilícitos y más de 950.000 plantas de coca durante el año.
La interrupción de la producción representó un impacto económico estimado en más de 9,5 millones de dólares.
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Las Fuerzas Armadas de Honduras detectaron cuatro plantaciones de hoja de coca en el departamento de Colón durante operaciones realizadas por equipos tácticos de la Fuerza Naval y de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, unidad militar de combate al narcotráfico.

Los cultivos se extendían sobre aproximadamente 10 manzanas de tierra y contenían 55,000 arbustos de hoja de coca. Además de los cultivos, los equipos encontraron dos instalaciones artesanales usadas para procesar la hoja de coca, donde también se hallaron precursores químicos empleados en distintas etapas de elaboración de la droga.

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Las autoridades coordinaron la erradicación de los cultivos ilícitos tras completar los procedimientos establecidos.

Dos laboratorios artesanales

Las instalaciones halladas en Colón operaban con precursores químicos necesarios para convertir la hoja de coca en cocaína. Su destrucción, según las Fuerzas Armadas (FFAA), interrumpe una etapa clave de la cadena de producción antes de que la droga sea trasladada a otros puntos.

La operación buscó cortar el acceso de las organizaciones criminales a áreas rurales de difícil acceso, donde habitualmente instalan plantaciones y avanzan en el procesamiento de la materia prima.

Las cifras de las FFAA muestran que los operativos contra cultivos ilícitos se extendieron a distintas regiones del país durante el año. En ese período, las fuerzas de seguridad reportaron el aseguramiento de 62 plantaciones de hoja de coca, con más de 950.000 arbustos localizados en una superficie acumulada de 165 manzanas de tierra.

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Las autoridades aseguran 62 cultivos ilícitos y más de 950.000 plantas de coca durante el año.
Las autoridades aseguran 62 cultivos ilícitos y más de 950.000 plantas de coca durante el año.

Las autoridades también destruyeron 13 instalaciones artesanales que contaban con precursores químicos para el procesamiento de la droga.

Los aseguramientos del año se registraron en Colón, Atlántida, Yoro, Olancho, Santa Bárbara y El Paraíso. El trabajo de campo incluyó recorridos en zonas rurales, localización de las plantaciones y procedimientos para determinar la extensión de los cultivos antes de ejecutar su destrucción.

Más de 9.5 millones de dólares

Las FFAA estiman que las operaciones del año impidieron el procesamiento de aproximadamente 780 kilogramos de cocaína, con un valor superior a 250 millones de lempiras, equivalentes a más de USD 9,5 millones al tipo de cambio de referencia de 26,3 lempiras por dólar.

Las autoridades señalaron que los operativos continuarán en las zonas identificadas como puntos de interés para el combate contra las estructuras dedicadas al narcotráfico.

Las autoridades aseguran 62 cultivos ilícitos y más de 950.000 plantas de coca durante el año.
Las Fuerzas Armadas detectan cuatro plantaciones de coca con 55.000 arbustos en Colón.

El operativo se desarrolló en el marco de la Agencia Nacional Contra el Crimen, con el objetivo de localizar zonas utilizadas por organizaciones criminales para la producción y procesamiento de drogas.

Las autoridades hondureñas han reportado varios operativos contra cultivos de coca en el departamento de Colón. En junio de 2026, la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) aseguró en Río de Oro, Iriona, una plantación de unas cinco manzanas con35,000 arbustos, además de un vivero con 15,000 plántulas y un laboratorio rústico donde se encontraron insumos y precursores utilizados para extraer pasta base de coca.

Meses antes, en marzo de 2026, el Ministerio Público y la Fuerza Naval localizaron en una zona montañosa de Tocoa una plantación con 15,500 plantas de hoja de coca, distribuidas en cuatro manzanas de terreno. En el mismo lugar fue descubierto un narcolaboratorio artesanal que, según las autoridades, era utilizado para procesar pasta a base de cocaína.

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