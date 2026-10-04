Padre e hija mueren arrastrados por la corriente al intentar cruzar una quebrada en Honduras

José Ángel Pineda y su hija Jacqueline murieron arrastrados por la corriente de una quebrada en el municipio de San Francisco de Ojuera, departamento de Santa Bárbara, Honduras, luego de intentar cruzarla cuando el agua había crecido por las lluvias.
Según reportes de medios locales, el padre y la menor fueron sorprendidos por la fuerza del caudal mientras intentaban el cruce y no pudieron ponerse a salvo.
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El hecho pone en evidencia uno de los principales riesgos asociados a las lluvias intensas en Honduras: el rápido aumento del nivel de ríos y quebradas, particularmente en comunidades donde estos cuerpos de agua forman parte de las rutas que los habitantes utilizan a diario.
La situación ocurre mientras las condiciones lluviosas persisten en diferentes regiones del territorio hondureño. Según el pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), organismo estatal de monitoreo meteorológico, las lluvias continuarán durante este domingo, con los mayores acumulados previstos para sectores del occidente, centro y sur del país.
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Recomendaciones ante el riesgo
La persistencia de las precipitaciones mantiene bajo atención las zonas cercanas a ríos, quebradas y otros cauces que pueden experimentar crecidas repentinas.
Las autoridades han insistido en que el comportamiento de estos cuerpos de agua puede cambiar en cuestión de minutos durante una lluvia intensa. Una quebrada que aparenta tener un nivel bajo puede aumentar rápidamente su caudal por precipitaciones registradas en zonas más altas de la cuenca.
Por ello, una de las principales recomendaciones es evitar cruzar ríos, quebradas, vados o riachuelos cuando se observe un incremento en el nivel o la velocidad del agua. Las autoridades también han pedido a la población mantenerse atenta a las instrucciones de los organismos de emergencia y acatar las evacuaciones preventivas cuando sean ordenadas.
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En las comunidades con antecedentes de inundaciones, se recomienda además mantener despejados los tragantes, cunetas y alcantarillas cercanas a viviendas y vías de acceso, para facilitar el paso del agua y reducir el riesgo de inundaciones repentinas.
Durante lluvias fuertes, las autoridades aconsejan evitar permanecer cerca de ríos y quebradas incluso cuando en el lugar donde se encuentra la persona la lluvia haya disminuido, ya que el aumento del caudal puede producirse por precipitaciones registradas aguas arriba.
Alerta vigente
En este contexto, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) mantiene una alerta verde por 48 horas para el Distrito Central, en Francisco Morazán, y San Pedro Sula, en Cortés, debido a las condiciones atmosféricas inestables.
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La medida, vigente desde responde a una vaguada en superficie combinada con humedad proveniente del océano Pacífico y el mar Caribe. Cenaos advierte que las lluvias podrían provocar crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones y deslizamientos en sectores vulnerables
El riesgo también alcanza a quienes se movilizan por carretera. En caso de conducir durante lluvias intensas, la recomendación es reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y evitar atravesar calles o vados con acumulaciones de agua.
Las tormentas eléctricas representan otro peligro. Ante la presencia de actividad eléctrica, se recomienda buscar refugio en un lugar seguro y evitar permanecer en espacios abiertos, debajo de árboles o cerca de estructuras que puedan representar un riesgo.
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El llamado de las autoridades es a no subestimar el comportamiento de ríos y quebradas y, especialmente, a no intentar cruzarlos cuando presenten crecidas. En estos escenarios, una decisión que puede parecer cotidiana, como atravesar un cauce para continuar un trayecto, puede convertirse en cuestión de minutos en una situación de alto riesgo.
El hecho ocurrió en medio de las lluvias que afectan distintas zonas del país y ante un pronóstico que anticipa más precipitaciones.
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