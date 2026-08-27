Honduras busca reforzar el acceso a alimentos básicos para las familias más vulnerables

El PMA desarrolla en Honduras iniciativas de preparación ante emergencias, alerta temprana, alimentación escolar y protección social.

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Para miles de hogares hondureños, el acceso a los alimentos no depende únicamente de que exista suficiente producción, sino también de que los productos puedan llegar a los mercados, mantenerse disponibles y conservar precios al alcance de las familias.

En ese escenario, Honduras busca fortalecer sus mecanismos de abastecimiento y prepararse mejor ante situaciones que puedan poner en riesgo el suministro de productos básicos.

El desafío cobra mayor relevancia en las zonas donde los ingresos son más bajos y cualquier aumento en el precio de los alimentos puede tener un impacto inmediato sobre la economía familiar.

A esto se suman los fenómenos climáticos, las dificultades en las cadenas de distribución y la situación económica, que pueden afectar tanto la producción como la capacidad de compra de los hogares.

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El Programa Mundial de Alimentos (PMA), organismo de las Naciones Unidas, identifica precisamente la pobreza, el cambio climático, la desigualdad, la violencia y el acceso limitado a servicios básicos entre los factores que inciden en la inseguridad alimentaria de Honduras.

El organismo señala que el 63% de la población vive en pobreza y que uno de cada cinco habitantes rurales se encuentra en pobreza extrema.

Acciones preventivas

Tener productos en el mercado no garantiza por sí mismo que todas las familias puedan acceder a ellos. La seguridad alimentaria también depende de que existan sistemas capaces de mantener el abastecimiento cuando surgen dificultades en la producción, el transporte o la distribución.

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La seguridad alimentaria en Honduras requiere cadenas de suministro capaces de sostener el abastecimiento ante fallas en la producción, el transporte o la distribución.

Una interrupción en cualquiera de esos puntos puede generar presión sobre la disponibilidad de determinados productos y terminar afectando especialmente a quienes tienen menos recursos para enfrentar aumentos de precios o buscar alternativas.

Por esa razón, uno de los objetivos que Honduras busca fortalecer es la capacidad de sus cadenas de suministro para resistir y recuperarse ante este tipo de situaciones.

El concepto de resiliencia adquiere importancia en un país expuesto a fenómenos climáticos que pueden afectar la producción agrícola y las condiciones de vida de las comunidades rurales. Para las familias que dependen de ingresos limitados, una interrupción prolongada puede significar una reducción inmediata de su capacidad para adquirir alimentos.

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El PMA ya trabaja en Honduras en iniciativas relacionadas con la preparación ante emergencias, sistemas de alerta temprana, fortalecimiento de cadenas de suministro y resiliencia de pequeños productores.

La organización también desarrolla programas vinculados con alimentación escolar y protección social, áreas que buscan reducir la vulnerabilidad de las comunidades frente a las dificultades económicas y alimentarias.

PMA asiste a Honduras

Esto permitiría reducir la vulnerabilidad de las familias que tienen menos margen para enfrentar una interrupción del abastecimiento o un incremento sostenido en el costo de los alimentos.

La estrategia también plantea que Honduras pueda desarrollar mayores capacidades propias para enfrentar sus desafíos alimentarios.

Nicolás Bidault, director del PMA en Honduras, destacó que la cooperación permitirá fortalecer las capacidades nacionales y avanzar en sistemas de abastecimiento más resistentes, con la mirada puesta en un desarrollo social sostenible.

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El 63% de la población de Honduras vive en pobreza, según el Programa Mundial de Alimentos.

La experiencia internacional puede aportar conocimientos sobre gestión de suministros, protección social, respuesta ante emergencias y seguridad alimentaria, mientras que la estructura nacional permite identificar las necesidades específicas de las comunidades y trasladar esas herramientas al territorio.

El objetivo es que, ante una eventual crisis, existan mejores condiciones para mantener el flujo de productos y atender a los sectores que puedan resultar más afectados.

En este contexto, el Programa Mundial de Alimentos y BANASUPRO firmaron un convenio de cooperación para trabajar precisamente en estas áreas.

El acuerdo establece un marco para fortalecer las capacidades institucionales, intercambiar conocimientos y desarrollar proyectos conjuntos orientados a la seguridad alimentaria y la protección social.

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El convenio también contempla acciones para fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro y desarrollar capacidades a nivel nacional.

El impacto dependerá de los proyectos que se desarrollen posteriormente y de su capacidad para traducirse en mejores mecanismos de abastecimiento y protección para las familias hondureñas más vulnerables.