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“No podía leerlo en voz alta”: Alex North reveló cómo reaccionó al descubrir que Robert De Niro protagonizaría The Whisper Man

El escritor británico contó en la premiere que la noticia llegó sin aviso previo y que la emoción fue tan grande que solo atinó a girar la pantalla y mostrársela a su esposa

El filme basado en la novela de Alex North reúne a un elenco de figuras consagradas y se perfila como uno de los grandes estrenos del año en Netflix (Netflix)
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El estreno de la adaptación cinematográfica de “The Whisper Man”, basada en la exitosa novela de Alex North, se transformó en un acontecimiento para el propio autor y para el elenco, impulsado por la presencia de Robert De Niro en el reparto.

La película, que estará disponible en Netflix desde el 28 de agosto, reúne a figuras consagradas y promete captar la atención de los amantes del thriller.

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El impacto del anuncio: la reacción de Alex North

Alex North, autor de la novela original, confesó su sorpresa absoluta al enterarse de la incorporación de De Niro. “Él fue el primer nombre que me llegó en ese correo”, relató North durante la premiere.

El autor británico se mostró sorprendido y emocionado al enterarse de que Robert De Niro encabezaría la adaptación de su novela (REUTERS/Jordan Tovin)
El autor británico se mostró sorprendido y emocionado al enterarse de que Robert De Niro encabezaría la adaptación de su novela (REUTERS/Jordan Tovin)

Explicó que no había recibido información sobre la adaptación durante un tiempo y que la noticia llegó sin aviso previo. “No podía leerlo en voz alta. Solo giré la pantalla y se la mostré a mi esposa”, agregó, describiendo el momento como “extraordinario”.

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La reacción de North revela el peso que tiene De Niro en la industria del cine y la magnitud de la adaptación para el propio escritor. North remarcó su admiración por el actor: “¿Cómo no vas a ser fan de Robert De Niro? Ha estado en tantas películas clásicas y en mis películas favoritas”.

Argumento y elenco: una apuesta fuerte

Robert de Niro, Adam Scott y Michelle Monaghan en 'The Whisper Man' (Netflix)
La historia mezcla drama familiar y suspenso, con un reparto liderado por De Niro, Adam Scott y otras estrellas de renombre (Netflix)

La trama de “The Whisper Man” sigue a Tom Kennedy, un escritor que, tras enviudar, enfrenta el secuestro de su hijo de 8 años. Su búsqueda lo lleva a pedir ayuda a su padre, un policía retirado, y juntos descubren la conexión de este caso con un antiguo asesino serial.

Robert De Niro, de 83 años, encarna al detective inspector Pete Willis, mientras que Adam Scott interpreta a Tom Kennedy. El elenco incluye a Michelle Monaghan, Michael Keaton, John Carroll Lynch, Hamish Linklater, Owen Teague, Will Brill y Acston Luca Porto, lo que refuerza el atractivo de la producción.

Michelle Monaghan y el desafío de compartir escena con De Niro

La actriz relató cómo la admiración y los nervios marcaron su experiencia junto a una leyenda del cine (REUTERS/Jordan Tovin)
La actriz relató cómo la admiración y los nervios marcaron su experiencia junto a una leyenda del cine (REUTERS/Jordan Tovin)

Michelle Monaghan, parte fundamental del reparto, detalló la mezcla de nerviosismo y admiración que sintió al trabajar junto a De Niro. “Hablamos mucho sobre eso, porque teníamos que compartir nuestra atención, nuestra ansiedad y nuestros nervios”, contó en la alfombra roja, en referencia a las conversaciones que mantuvo con Adam Scott.

La actriz recordó cómo la posibilidad de estar junto a una leyenda del cine marcó un antes y un después en su carrera: “La realidad de poder trabajar con él, ya tuviera 10, 20 o 50 años, nada se compara con ese sentimiento de conocerlo, darle la mano y hacer una escena con él”.

Un rodaje inspirador y una experiencia única

El ambiente en el set se nutrió del profesionalismo y la calidez de De Niro, según relatan sus compañeros de elenco (REUTERS/Jordan Tovin)
El ambiente en el set se nutrió del profesionalismo y la calidez de De Niro, según relatan sus compañeros de elenco (REUTERS/Jordan Tovin)

Monaghan elogió no solo el talento de De Niro, sino también su trato humano en el set. “Es tan amable como talentoso. No decepciona en ningún nivel”, afirmó. Para ella, la experiencia fue inolvidable. “Lo respeto como artista, como persona y como defensor. Así que fue una experiencia única en la vida, muy especial”, resumió.

Para el equipo, la presencia de De Niro no solo elevó el nivel actoral, sino que generó un ambiente especial durante el rodaje, propiciando que actores y técnicos se sintieran inspirados por su profesionalismo y su historia dentro de la industria.

Estreno, expectativas y repercusión

Siete personas con uniformes de policía y gorras en un campo con hierba seca y arbustos, y árboles sin hojas bajo un cielo gris
La película se suma a la cartelera de Netflix el 28 de agosto y genera altas expectativas entre público y crítica (Netflix)

La adaptación de “The Whisper Man” llega a Netflix el 28 de agosto, y la expectativa es alta tanto entre seguidores de la novela como entre cinéfilos atraídos por el reparto.

La combinación de un argumento atrapante, personajes complejos y el magnetismo de figuras como De Niro y Monaghan posicionan al film como uno de los lanzamientos destacados del año para el género thriller.

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