“Una graduación es resultado del esfuerzo”: trabajó cinco años como recolector de basura para pagarse la carrera de Derecho y festejó en el camión

José Israel Hernández Chávez trabajó como recolector de basura en Matamoros para pagar la carrera de Derecho (Facebook / Israel Hernández)

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José Israel Hernández Chávez es un joven de 21 años originario de Matamoros, Tamaulipas, México. Durante los últimos años, ha trabajado como recolector de basura en el Departamento de Limpieza Pública de la ciudad, desempeñando jornadas extensas que suelen comenzar temprano en la mañana y se extienden hasta la medianoche. Conocido en su entorno laboral como fajinero, el joven ha sido parte fundamental de las rutas diarias de recolección de residuos, enfrentando condiciones climáticas adversas mientras cumple con sus responsabilidades.

No obstante, se volvió una personalidad destacada por sus estudios y una curiosa manera de festejar su recibida. Tras varios años alternando jornadas extensas de trabajo y lecturas bibliográficas, Israel Hernández completó la carrera de derecho, lo festejó a su manera y marcó tendencia, con sus compañeros recolectores y el camión al que tantas veces se subió.

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El joven de 21 años cursó Derecho en la Universidad de Matamoros mientras cumplía jornadas en el Departamento de Limpieza Pública (Facebook / Israel Hernández)

La historia de José Israel Hernández Chávez

La historia tiene como escenario la ciudad de Matamoros. Allí, Hernández Chávez cumplió funciones como recolector de basura en el Departamento de Limpieza Pública local, donde el oficio es conocido como fajinero. Su labor consistía en recorrer distintos barrios de la ciudad a bordo de un camión recolector, realizando rutas que pueden extenderse hasta la medianoche y que implican una exigencia física considerable. Las jornadas comienzan a las seis de la mañana y se desarrollan bajo condiciones climáticas diversas, desde lluvias intensas hasta el fuerte sol del norte mexicano.

El entorno laboral se caracteriza por el trabajo en equipo y una rutina demandante, en la que Israel Hernández Chávez debe adaptarse junto con sus colegas a la dinámica de la ciudad y a los desafíos que presenta la recolección diaria de residuos. Esta actividad no solo constituyó su principal fuente de ingresos, sino que también representa un compromiso con la comunidad, asegurando la limpieza y el bienestar de Matamoros. La constancia y disciplina exigidas por esta ocupación han marcado la vida cotidiana del joven, que ha sabido sostener el ritmo de trabajo a lo largo de los años, según relata el medio local EnlaceMx.

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El trabajo de fajinero le permitió abonar semestralmente la inscripción, los materiales de estudio y otros gastos de la carrera (Facebook / Israel Hernández)

Cómo se recibió de abogado el joven recolector de basura

José Israel, que tenía 21 años al momento de recibirse, compaginó durante cuatro años su trabajo como recolector de basura con la carrera de Derecho en la Universidad de Matamoros. Su rutina diaria comenzaba a las seis de la mañana, con la asistencia a clases en la facultad. Por las tardes, se incorporaba a su labor, enfrentando jornadas que podían extenderse hasta altas horas de la noche. Para costear sus clases, Hernández Chávez utilizó el salario de su trabajo como fajinero, abonando semestralmente su formación universitaria.

El esfuerzo físico y mental resultó considerable. Durante este periodo, el joven no solo debía cumplir con las demandas académicas de la carrera, sino también adaptarse a las exigencias y horarios del trabajo de recolección de residuos, que implicaba recorrer la ciudad en condiciones climáticas adversas. Tal como relata EnlaceMx, la estabilidad laboral fue determinante para que pudiera financiar sus estudios y continuar avanzando en su objetivo profesional. La combinación de ambas responsabilidades se mantuvo de manera constante a lo largo de los años, sin que una desplazara a la otra, hasta alcanzar el título de licenciado en Derecho.

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En redes sociales, José Israel afirmó que la graduación fue resultado del esfuerzo, la constancia y la disciplina para terminar su carrera (Facebook / Israel Hernández)

A lo largo de estos años, debió organizar su tiempo con precisión para cumplir con las exigencias de ambos ámbitos. Las jornadas podían extenderse hasta 18 horas, entre las clases universitarias y la labor en el camión recolector. En ocasiones, debía enfrentar turnos bajo la lluvia, el viento o el calor intenso, saliendo de la universidad directamente al depósito municipal para iniciar su recorrido laboral. El trabajo no fue una actividad temporal, sino el sostén permanente que permitió abonar la inscripción, los materiales de estudio y otros gastos asociados a la carrera. Según EnlaceMx, la constancia y la disciplina fueron claves para sostener la doble jornada, que terminó por consolidar su formación profesional sin abandonar su responsabilidad con el servicio público de la ciudad.

José Israel Hernández celebró su graduación de Derecho con sus compañeros recolectores y con el camión de basura que lo acompañó en su rutina laboral (Facebook / Israel Hernández)

Qué dijo José Hernández en redes sociales

En el momento de compartir su logro en redes sociales, José Israel Hernández optó por expresar de manera directa el significado que tuvo para él culminar la carrera universitaria. “Una graduación es el resultado del esfuerzo, constancia y disciplina que se ha puesto en el objetivo de terminar mi carrera; sin duda es un momento muy especial que no debe pasar desapercibido”, escribió en su publicación. Para las imágenes, el joven decidió optar por valorar su puesto de trabajo, el cual le permitió costear sus estudios: posó con el camión de basura que tantas jornadas lo acompañó.

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Tras recibirse de abogado, José Israel decidió seguir en Limpieza Pública de Matamoros mientras busca oportunidades en el ámbito jurídico (Facebook / Israel Hernández)

El joven también aprovechó el espacio para agradecer a quienes lo acompañaron durante el trayecto. “Primeramente gracias a Dios, me siento muy orgulloso y feliz por este logro alcanzado, agradeciendo en especial a mis padres, hermanas, novia y amigos que fueron parte de este logro”, señaló en su posteo. Sus palabras reflejaron la relevancia del apoyo familiar y afectivo, así como la satisfacción de haber alcanzado una meta que requirió años de esfuerzo y perseverancia.

Cómo sigue la vida de José Israel Hernández

Tras recibir su título universitario, decidió continuar vinculado a su trabajo como recolector de basura en el Departamento de Limpieza Pública de Matamoros. A pesar de haber alcanzado el objetivo académico, eligió mantener su empleo habitual, valorando la estabilidad que le brindaba y el compromiso con el equipo que lo acompañó durante años. Su rutina, marcada por la doble exigencia de estudio y trabajo, se transformó en una etapa de transición mientras evalúa nuevas oportunidades vinculadas a su formación en Derecho.

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El joven manifestó su intención de desarrollarse profesionalmente en el ámbito jurídico y buscar un puesto acorde a la carrera que finalizó. Mientras tanto, sigue sosteniéndose con la actividad que le permitió financiar sus estudios y que ya forma parte de su identidad laboral. Su historia quedó como un ejemplo de perseverancia y superación, y hoy se encuentra en la búsqueda de crecimiento dentro de su especialidad, sin dejar de reconocer el valor del esfuerzo realizado hasta aquí.