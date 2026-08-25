Mundo
Agregar Infobae enGoogle

Abandonó a su hijo de 7 años en el Monte Fuji porque el niño no aguantó el ascenso

El hombre, de 48 años, ordenó al menor que esperara mientras avanzaba con el hijo mayor por la ruta Fujinomiya, y lo dejó con una bebida y un snack a más de 2.000 metros

Niño de espaldas con abrigo amarillo sentado en un banco de madera junto a una botella azul en un terreno montañoso con niebla.
El hombre, de 48 años, siguió la ruta Fujinomiya junto al hermano mayor y ordenó al menor que se quedara atrás, a más de 2.000 metros (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un hombre de 48 años dejó a su hijo de 7 años solo en el Monte Fuji, en Japón, mientras continuaba el ascenso con su hijo mayor. El niño, que se quejó de cansancio durante la marcha, recibió la orden de “esperar ahí” y permaneció durante varias horas en un tramo de la montaña a más de 2.000 metros de altitud, con apenas una bebida y un refrigerio como únicos recursos, según informó O Globo.

El episodio tuvo lugar en la ruta Fujinomiya, una de las vías más transitadas del volcán. La familia inició el ascenso desde la quinta estación —accesible en transporte público— cuando el padre tomó la decisión de dejar al menor atrás y continuar el camino junto al hijo mayor. El niño quedó solo, sin adultos cerca, en una zona de montaña expuesta a condiciones climáticas adversas. El área se encuentra por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, donde la neblina y la lluvia son frecuentes durante la temporada de escalada.

PUBLICIDAD

El hallazgo bajo la lluvia

Monte Fuji
El menor, de siete años, estaba sentado cerca de la sexta estación de la ruta Fujinomiya y fue localizado a las 7.30

Empleados de una cabaña de montaña encontraron al niño sentado en un banco, bajo neblina y lluvia, cerca de la sexta estación de la ruta Fujinomiya. El menor fue localizado a las 7.30, hora local, y el personal alertó de inmediato a la policía, de acuerdo con la cobertura de O Globo. El niño no presentó lesiones, pero estuvo expuesto durante horas a las condiciones propias de la alta montaña.

El padre se encontraba en ese momento en la octava estación, a tres horas de caminata del punto donde dejó al pequeño. La distancia entre ambas estaciones da cuenta de cuánto avanzó el hombre después de separarse del niño. Al ser ubicado por las autoridades, inició el descenso para reunirse con él. La ruta Fujinomiya parte de la quinta estación y demanda cerca de cinco horas hasta la cima, con otras tres horas de regreso, según indican los guías de escalada.

PUBLICIDAD

La reprimenda policial

Al volver junto al menor, el hombre recibió una reprimenda directa de los agentes. “Aunque eso signifique tener que abandonar la subida juntos, dejar a un niño atrás es inaceptable”, le dijo uno de los policías, según recogió el medio japonés Japan Today y retomó O Globo. El padre reconoció el error, pidió disculpas y calificó su decisión como precipitada. No trascendió si las autoridades iniciaron algún tipo de proceso formal en su contra.

Un agente le dijo que dejar atrás a un niño es “inaceptable”, aun si eso obliga a abandonar la subida, tras ubicar al padre de 48 años - EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA/Archivo
Un agente le dijo que dejar atrás a un niño es “inaceptable”, aun si eso obliga a abandonar la subida, tras ubicar al padre de 48 años - EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA/Archivo

La situación reavivó el debate sobre la seguridad en el Monte Fuji durante la temporada alta de escalada, cuando decenas de miles de personas —muchas sin experiencia previa en montañismo— se lanzan a completar el ascenso con niños pequeños o en condiciones climáticas cambiantes.

El Monte Fuji y sus incidentes recientes

El Monte Fuji tiene 3.776 metros de altura y se ubica al suroeste de Tokio. Declarado Patrimonio Mundial en 2013, integra las tres tradicionales “Montañas Sagradas” de Japón, junto a los montes Tate y Haku. Alrededor de 200.000 personas escalan el volcán cada año, y varias rutas cuentan con cupos diarios para controlar el flujo de visitantes y evitar la saturación en los senderos.

La montaña acumula una serie de incidentes en los últimos tiempos. En julio pasado, una mujer de 99 años debió ser rescatada tras caer y lastimarse la cadera y la espalda durante un intento de ascenso. El año anterior, un estudiante universitario de 27 años necesitó dos rescates en apenas cuatro días: primero por dificultades durante una escalada fuera de temporada oficial, y luego porque volvió a la montaña para buscar el teléfono que perdió en el primer episodio, según detalló O Globo. Las autoridades japonesas reforzaron en los últimos años los controles de acceso a la montaña, aunque los incidentes siguen siendo frecuentes durante los meses de mayor afluencia.

Temas Relacionados

JapónAbandonoMenores de edadSenderismoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El presidente sirio agradeció a Trump por retirar a Siria de la lista de países patrocinadores del terrorismo: “histórica decisión”

“Agradezco a su excelencia el presidente Donald Trump por su histórica decisión”, escribió Ahmed al Sharaa en su cuenta de X durante la madrugada de este martes, en referencia a la decisión adoptada por Washington. En el mismo mensaje, el mandatario sirio felicitó también “al pueblo sirio” por la medida

El presidente sirio agradeció a Trump por retirar a Siria de la lista de países patrocinadores del terrorismo: “histórica decisión”

La enfermedad silenciosa que el plástico provoca en las aves marinas y condena a sus polluelos

Un estudio basado en 15 años de datos en Australia midió por primera vez cómo la contaminación plástica altera una etapa invisible del ciclo de vida de estas especies, la que transcurre en alta mar antes de la adultez

La enfermedad silenciosa que el plástico provoca en las aves marinas y condena a sus polluelos

Irán atacó un petrolero cerca del estrecho de Ormuz y provocó graves daños en su sala de máquinas

La Organización Marítima del Reino Unido indicó que el ataque se produjo a unos 17 kilómetros al noreste de Ash Shishah, en aguas de Omán. El buque quedó sin capacidad de maniobra tras el impacto y la tripulación resultó ilesa

Irán atacó un petrolero cerca del estrecho de Ormuz y provocó graves daños en su sala de máquinas

El jefe del Ejército de Pakistán se reunió con el presidente iraní en Teherán para reactivar las negociaciones con Estados Unidos

La visita ocurre en medio de un fuerte aumento de la presión estadounidense sobre la República Islámica y de amenazas de Irán contra los países que respalden el nuevo cerco económico

El jefe del Ejército de Pakistán se reunió con el presidente iraní en Teherán para reactivar las negociaciones con Estados Unidos

Crisis en Irán: la escasez de combustible provoca largas filas en las gasolineras ante la creciente presión estadounidense

Un déficit diario de 14 millones de litros, agravado por los daños a instalaciones energéticas, lleva al gobierno a evaluar racionamiento y aumentos de precios que en 2019 dejaron cientos de muertos

Crisis en Irán: la escasez de combustible provoca largas filas en las gasolineras ante la creciente presión estadounidense
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán cumplieron XV años: así fueron sus vestidos diseñados por April Black Diamond

Hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán cumplieron XV años: así fueron sus vestidos diseñados por April Black Diamond

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si estás harto y quieres irte de la empresa con indemnización y paro, aprovecha esto”

Multas por 1.300 euros por viajar nueve personas en un coche de cinco plazas: les pararon en un peaje en Navarra y cuatro de ellos eran menores sin protección

Cuándo fue la última vez que Casa Real visitó Ceuta: el viaje de la reina Sofía en 2025 tras el malestar de Mohamed VI

Acolfutpro pide liquidación del Deportivo Pereira por salarios adeudados a sus futbolistas

DEPORTES

Un 5-1 ante San Pablo y eliminación por sorteo: el detrás de escena de la goleada más importante de la historia de Boca a nivel internacional

Un 5-1 ante San Pablo y eliminación por sorteo: el detrás de escena de la goleada más importante de la historia de Boca a nivel internacional

Una tormenta tropical, un vuelo de alto riesgo y un gol mítico que no vio: la increíble historia del regreso de Maradona al Azteca

Enorme actuación de Di María: los dos goles en 10 minutos con los que Rosario Central remontó el partido ante Talleres en Córdoba

Golpe contra el muro y 12 vuelcos: el espeluznante accidente en una carrera en Olavarría

Gustavo Costas vuelve a dirigir tras su salida de Racing: el club en el que desembarcará

ENTRETENIMIENTO

Saoirse Ronan se postula como villana en James Bond: “Me encantaría”

Saoirse Ronan se postula como villana en James Bond: “Me encantaría”

Andrew Garfield y su decisión de alejarse de Hollywood tras Spider-Man: “Necesitaba ser una persona ordinaria”

Taylor Swift, Dua Lipa y Cristiano Ronaldo: las bodas de celebridades que marcaron 2026

Saoirse Ronan quiere entrar en la saga ‘007′, pero no como chica Bond: “Quiero ser la nueva villana, lo digo muy en serio”

Comienza el rodaje de una nueva temporada de ‘Black Mirror’, uno de los primeros y más duraderos éxitos de Netflix