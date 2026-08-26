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Una inundación repentina arrasó pueblos en la frontera de Nepal con China: 95 muertos y 384 turistas desaparecidos

Un alud de lodo destruyó viviendas, rutas y puentes en los distritos de Rasuwa y Nuwakot, mientras Beijing reporta “numerosas víctimas” en su lado de la frontera

La devastación causada por las inundaciones que han arrasado Nuwakot, en Nepal
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Al menos 95 personas murieron este miércoles en Nepal por una crecida devastadora de un río en la frontera con China, y las autoridades nepalíes reportaron que 384 turistas, 291 de ellos extranjeros, seguían sin ser localizados horas después de la catástrofe.

Un torrente de lodo y escombros se desbordó de un río y sepultó edificios, lo que desencadenó una búsqueda frenética de sobrevivientes.

“Hasta el momento se reportaron 95 muertes”, declaró el vocero Abi Narayan Kafle, quien agregó que unos 28 agentes de policía también continúan desaparecidos.

Los medios estatales chinos informaron de “numerosas víctimas” a causa de un deslizamiento de tierra en una zona fronteriza con Nepal, en la vecina región del Tíbet, y el presidente Xi Jinping ordenó una operación de rescate “a gran escala”.

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Imágenes de la devastación en Rasuwa y Nuwakot

Imágenes aéreas muestran inundaciones masivas en el distrito de Rasuwa, en Nepal

Un video difundido por la policía de Nepal muestra el momento en que el río desbordado arrasa con varias casas en el distrito de Rasuwa. Otro registro, tomado desde un helicóptero por la empresa Altitude Air, exhibe la magnitud de la inundación en los valles del norte de ese mismo distrito. Filmaciones tomadas por testigos y por drones en el vecino distrito de Nuwakot muestran el agua arrasando estructuras a orillas del río Bhote Koshi, con edificios cubiertos de barro y caminos cortados.

Las zonas de Syabrubesi y Timure, en Rasuwa —un distrito de unos 50.000 habitantes—, resultaron especialmente afectadas, según las autoridades, que instaron a quienes viven cerca del río a buscar terreno más elevado. Syabrubesi es además el punto de partida de la popular ruta de trekking al Langtang, así como de otros caminos utilizados por peregrinos hindúes rumbo al monte Kailash Mansarovar.

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Viviendas dañadas junto al río Trishuli, cubierto de escombros tras la crecida repentina que dejó al menos 19 muertos en Nepal, en el distrito de Nuwakot (AP Foto/Niranjan Shrestha)
Viviendas dañadas junto al río Trishuli, cubierto de escombros tras la crecida repentina que dejó al menos 19 muertos en Nepal, en el distrito de Nuwakot (AP Foto/Niranjan Shrestha)
Vista aérea de propiedades cubiertas de barro tras la crecida repentina en Trishuli, distrito de Nuwakot, Nepal (REUTERS/Navesh Chitrakar)
Vista aérea de propiedades cubiertas de barro tras la crecida repentina en Trishuli, distrito de Nuwakot, Nepal (REUTERS/Navesh Chitrakar)

“Vi cómo las aguas se llevaban por delante ocho o nueve camiones, además de casas y personas”, contó Suman Chalise, un profesor de 34 años, en la localidad de Nuwakot. “Fue absolutamente desgarrador (...) Fui testigo de una devastación de tal magnitud que nunca había visto nada igual”, agregó.

El deslave que sepultó el paso fronterizo de Gyirong

Personas huyen segundos antes de que un deslizamiento de tierra arrasara el paso fronterizo entre Nepal y China

Del lado chino, una cámara de seguridad captó el instante en que varias personas intentan huir segundos antes de que un alud de barro y agua arrase el cruce fronterizo de Gyirong, en la región del Tíbet, destruyendo edificios y vehículos a su paso. La cadena estatal china CCTV informó que “un deslizamiento de tierra en el lado nepalí provocó numerosas víctimas y desaparecidos en el puerto de Gyirong”, el paso que conecta esa región autónoma con Nepal.

Una cámara de seguridad capta el momento en que un alud de barro y agua arrasa edificios en Gyirong, en la frontera entre Nepal y la región del Tíbet, China (Social Media/via REUTERS)
Una cámara de seguridad capta el momento en que un alud de barro y agua arrasa edificios en Gyirong, en la frontera entre Nepal y la región del Tíbet, China (Social Media/via REUTERS)

La agencia oficial Xinhua señaló que el alud cortó rutas, comunicaciones y suministro eléctrico en la región de Shigatse, cercana a la frontera, aunque no dio más detalles.

Xi Jinping afirmó que “la tarea más urgente es hacer todo lo posible para buscar y rescatar a las personas desaparecidas (...) atender rápidamente a los heridos y reducir al mínimo el número de víctimas”, según reportó CCTV, y pidió además reforzar los sistemas de monitoreo y alerta temprana para evitar desastres secundarios.

Cientos de turistas desaparecidos, entre ellos indios

Una crecida repentina causa graves daños en varias aldeas de Nepal

La Oficina de Turismo de Nepal informó que, según un registro preliminar elaborado con datos de agencias y empresas de viajes, identificó a 384 viajeros reportados como desaparecidos en las zonas afectadas, entre ellos 291 ciudadanos extranjeros y 93 nepaleses. Entre los extranjeros desaparecidos figuran 105 ciudadanos indios, según precisó el organismo.

Una propiedad cubierta de barro tras la crecida repentina en Trishuli, distrito de Nuwakot, Nepal (REUTERS/Navesh Chitrakar)
Una propiedad cubierta de barro tras la crecida repentina en Trishuli, distrito de Nuwakot, Nepal (REUTERS/Navesh Chitrakar)

Un vocero de la policía había dicho a la agencia AFP que las autoridades todavía desconocían el alcance total de los daños, aunque aseguró que se había alertado a las personas cercanas a las riberas del río para que se alejaran. Raju Bhadel, de 56 años, contó que recibió una llamada de su cuñado durante la mañana: “Estaban llorando y dijeron que su casa fue arrasada. Tres miembros de la familia fueron rescatados, pero su hermano sigue desaparecido”, relató.

Helicópteros sin poder aterrizar y un antecedente similar

Imágenes satelitales muestran la localidad de Manakamana, Nepal, antes (arriba, 23 de agosto) y después (abajo, 26 de agosto) de la crecida repentina que devastó la zona (2026 Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)
Imágenes satelitales muestran la localidad de Manakamana, Nepal, antes (arriba, 23 de agosto) y después (abajo, 26 de agosto) de la crecida repentina que devastó la zona (2026 Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)

El vocero del Ejército nepalí, Raja Ram Basnet, señaló que los helicópteros de rescate no podrán aterrizar en las zonas afectadas hasta que bajen las aguas.

La causa de la inundación no quedó clara de inmediato, aunque una crecida repentina mortal ocurrida el año pasado en el mismo río terminó siendo atribuida al vaciamiento de un lago glaciar. El Ministerio de Recursos Hídricos de Nepal informó que, entre la infraestructura dañada, se cuentan proyectos hidroeléctricos, además de rutas y puentes, lo que provocó cortes en el suministro eléctrico de la zona.

Las inundaciones y los deslaves son frecuentes durante la temporada del monzón en Nepal y en todo el sur de Asia, un fenómeno que, según los científicos, el cambio climático vuelve más intenso y frecuente.

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