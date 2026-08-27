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Dave Franco recordó el rodaje de Los ilusionistas: “Al terminar el primer día de filmación, brindamos por el fin de nuestras carreras”

El actor contó en Hot Ones que nadie en el equipo apostaba por aquella producción, que terminó convirtiéndose en una saga de tres entregas con una cuarta actualmente en desarrollo

Dave Franco presentó en Hot Ones su nueva comedia Idiots y anunció que la película llegará a los cines el 28 de agosto (YouTube: Franklg)
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Dave Franco sobrevivió a las salsas más picantes del mundo y, en su segunda visita al programa Hot Ones del canal First We Feast, reveló secretos de rodaje de Los Ilusionistas, habló sobre Alison Brie y promocionó su nueva comedia Idiots, que llegará a las salas de cine el 28 de agosto.

El actor no tuvo una entrada triunfal. Desde la primera salsa reconoció que la experiencia no arrancaba bien. “Vine bastante confiado porque ya estuve aquí antes. Esto no es un buen comienzo”, admitió ante el conductor Sean Evans, quien lo recibió con una Stella Artois —patrocinador oficial del programa— antes de iniciar el recorrido por 10 salsas de intensidad creciente.

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A mitad del trayecto, con una de las alas más picantes, decidió morder directamente hasta el hueso, lo que provocó una reacción de asombro evidente en el conductor.

La película que nació como “The Shitheads”

Idiots llega a los cines con un historial de cambios de nombre. La película se presentó en el Festival de Sundance bajo el título original The Shitheads, una comedia en la que Franco y el actor O’Shea Jackson Jr. interpretan a conductores asignados a trasladar a un adolescente mimado a un centro de rehabilitación.

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Un hombre con barba y camiseta naranja gesticula con las manos levantadas dentro de un automóvil
Idiots se presentó en Sundance con el título original The Shitheads antes de cambiar de nombre por razones de distribución y publicidad (YouTube: IGN)

La distribuidora IFC ofreció mantener el nombre original, pero el equipo optó por el cambio por razones prácticas. “Intentá vender tu película con ese título, intentá ponerlo en carteles publicitarios. No funciona”, explicó Franco ante First We Feast.

Del encasillamiento al caos en el set

Evans repasó una etapa de la carrera de Franco marcada por la reiteración de un perfil: el prepotente de Scrubs, el matón de Fright Night, el dealer de 21 Jump Street. El actor señaló que el rol de Greg Sestero en The Disaster Artist (2017) fue el que lo sacó de ese encasillamiento. “Para ser la persona que tiene empatía con ese personaje tan extravagante, necesitás una verdadera dulzura”, explicó.

Consultado sobre proyectos que parecieron descarrilarse durante el rodaje y luego resultaron ser éxitos, Franco recurrió a la saga Los ilusionistas: nada es lo que parece. Según contó, “al terminar el primer día de filmación, el equipo completo brindó ‘por el fin de nuestras carreras’”. “15 años después hicimos tres de estas cosas, con una cuarta en camino”, recordó con humor.

Dirigir cambió su forma de actuar

El actor recordó que el equipo de Los ilusionistas brindó por el fin de sus carreras tras el primer día de rodaje, aunque la saga ya suma tres películas y una cuarta en camino (REUTERS/Eduardo Munoz)
El actor recordó que el equipo de Los ilusionistas brindó por el fin de sus carreras tras el primer día de rodaje, aunque la saga ya suma tres películas y una cuarta en camino (REUTERS/Eduardo Munoz)

Franco lleva dos largometrajes como director y el proceso transformó su perspectiva frente a cámara. Su queja histórica como actor —hacer toma tras toma sin retroalimentación del director— fue lo que se propuso corregir: “Cuando empecé a dirigir, entendí que la mayoría de las veces es un problema técnico, no de actuación”, explicó.

Su método consiste en acercarse a los actores después de cada toma para evitar que entren en una espiral de inseguridad. Sobre directores exigentes como David Fincher, fue directo: “¿99 tomas? Fácil. Vamos por más”.

Casado con sus gatos y con Alison Brie

Evans mencionó que People había coronado a Franco como el “papá de gatos más sexy”. El actor confirmó que de soltero convivía con dos gatos de 8,2 kilogramos cada uno y que eso redujo considerablemente su universo de citas. La que superó el filtro fue Brie, con quien lleva casado casi 15 años.

Together
Dave Franco y Alison Brie protagonizaron Together: Juntos hasta la muerte, y el actor también anunció su participación en Forgotten Island de DreamWorks para el 25 de septiembre

La pareja protagonizó el filme de terror corporal Together: Juntos hasta la muerte, experiencia que los llevó a pasar hasta 10 horas diarias unidos físicamente mediante prótesis compartidas. “Cada día en ese rodaje nos dijimos en voz alta que no podríamos haberlo hecho con nadie más”, relató Franco ante First We Feast.

Al cierre del episodio, el actor anunció su participación en Forgotten Island, una película animada de DreamWorks prevista para el 25 de septiembre.

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