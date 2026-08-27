Honduras

Gobierno de Honduras acuerda aumento salarial para los empleados públicos

Tras varias jornadas de negociación, el Gobierno y las tres centrales obreras alcanzaron un entendimiento que contempla un reajuste para los trabajadores del sector público

El acta del acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones sindicales seguía en revisión antes de la firma oficial.
El acta del acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones sindicales seguía en revisión antes de la firma oficial.
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El Gobierno y las organizaciones que integran las principales centrales obreras alcanzaron un acuerdo para aplicar un reajuste salarial de L1,200 (un promedio de 45 dólares) mensuales a los trabajadores del sector público, luego de varias jornadas de diálogo en las que ambas partes intentaron encontrar un punto de coincidencia.

La información fue confirmada por Miguel Mejía, dirigente de la Confederación General de Trabajadores (CGT), quien explicó que el entendimiento ya fue alcanzado, aunque todavía quedaba pendiente la revisión del documento que debía formalizar los compromisos asumidos durante las negociaciones.

Mejía señaló que el acta correspondiente se encontraba en proceso de revisión antes de que fuera suscrita oficialmente por los representantes del Gobierno y las organizaciones sindicales.

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La firma permitiría dejar establecidos los términos definitivos del acuerdo y los plazos para cumplir con cada uno de los beneficios pactados.

Uno de los principales puntos del acuerdo estableció que el reajuste de L1,200 mensuales tendría vigencia a partir de junio de 2026.

Incremento en marcha

Esto significa que los trabajadores alcanzados por la medida deberán recibir también los montos correspondientes al período transcurrido desde la entrada en vigor del incremento. El pago de esta retroactividad deberá realizarse, como fecha límite, el 30 de noviembre de 2026.

Además del reajuste salarial mensual, Gobierno y centrales obreras acordaron una modificación relacionada con los quinquenios, mecanismo vinculado a la antigüedad laboral de los empleados públicos.

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Al igual que con el reajuste salarial, este beneficio tendrá carácter retroactivo. Las autoridades deberán efectuar el pago correspondiente.

La firma del documento establecerá los términos definitivos del acuerdo y los plazos de cumplimiento de los beneficios pactados.
La firma del documento establecerá los términos definitivos del acuerdo y los plazos de cumplimiento de los beneficios pactados.

El siguiente paso será la formalización del pacto. Las partes todavía revisan el acta que recogerá los compromisos alcanzados antes de proceder con su firma.

Una vez suscrito el documento, quedarán establecidos los términos del incremento, cuya vigencia fue fijada desde junio de 2026 según la información difundida por las centrales obreras y varios medios hondureños, así como los plazos para cancelar los pagos retroactivos.

Para las centrales obreras, aunque el monto alcanzado quedó por debajo de lo que habían solicitado inicialmente, el resultado permite cerrar la negociación con un acuerdo concreto.

Ahora, el punto clave será que el Gobierno cumpla con los plazos establecidos y que las instituciones correspondientes incorporen el reajuste en los pagos de los trabajadores, mientras el acta definitiva avanza hacia su firma.

El entendimiento también tiene relevancia para las discusiones salariales que puedan surgir en otras instituciones estatales. Al quedar establecido como un punto de referencia, el acuerdo puede servir de base para futuras negociaciones entre trabajadores y autoridades de organismos públicos que no forman parte directamente de la administración central.

El Gobierno acuerda un reajuste salarial de L1,200 para los empleados públicos. (un promedio de 45 dólares)
El Gobierno acuerda un reajuste salarial de L1,200 para los empleados públicos. (un promedio de 45 dólares)

Más allá del monto pactado, la negociación evidencia el papel de las centrales obreras como interlocutoras ante el Gobierno en la discusión de las condiciones laborales del sector público.

El cierre de las conversaciones permite ahora trasladar el debate de la negociación a la etapa de ejecución, mientras los trabajadores esperan conocer los mecanismos concretos mediante los cuales las instituciones aplicarán lo acordado.

El reajuste se produce en un contexto en el que el salario de los empleados estatales está vinculado no solo a las decisiones del Gobierno, sino también a la evolución de los precios y al costo de vida. Por ello, el impacto real del incremento dependerá de cómo se comporte la inflación durante el período de vigencia, ya que una parte del aumento puede destinarse a cubrir el encarecimiento de bienes y servicios que enfrentan las familias hondureñas.

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