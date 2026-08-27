El presidente de Siria nombra al líder kurdo Mazloum Abdi como su asesor

Ahmed al Sharaa nombró asesor de la Presidencia de Siria a Mazloum Abdi, jefe kurdo que anunció la disolución de las Fuerzas Democráticas Sirias (X)

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El presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, nombró como asesor de la Presidencia a Mazloum Abdi, el jefe de las fuerzas kurdas que esta semana anunció la disolución de las Fuerzas Democráticas Sirias como estructura militar independiente. La medida consolidó el acuerdo de integración firmado entre ambas partes y amplió el control de Damasco sobre el norte y el noreste del país.

La designación quedó oficializada por un decreto difundido por la agencia estatal SANA, que identificó a Abdi por su nombre completo, Mustafá Jalil Abdi, sin añadir detalles sobre el alcance de sus nuevas funciones dentro del aparato presidencial.

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La decisión se conoció pocos días después del anuncio con el que el comandante kurdo comunicó el final formal de la organización armada que encabezó durante años y su incorporación al esquema del Estado sirio.

Abdi había confirmado el martes, tras una reunión con Sharaa en la capital siria, que las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) dejaban de existir como fuerza autónoma una vez completada la incorporación de sus integrantes a las brigadas del Ejército sirio. La disolución de las FDS como fuerza militar independiente marcó el cierre de una etapa en la guerra y en el mapa político del país, ya que esa coalición kurdo-árabe funcionó durante casi una década como la principal estructura armada en amplias zonas del norte sirio.

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En su comparecencia en Damasco, Abdi presentó la medida como parte de una nueva etapa para el país. Además, sostuvo que Siria atravesaba un momento histórico y afirmó que se cerraba una página de su historia para abrir otra centrada en la paz, la estabilidad y la reconstrucción. También remarcó que los integrantes de las antiguas FDS asumieron responsabilidades en una de las fases más duras del conflicto, con participación en combates tanto contra el aparato de los Assad como contra el grupo yihadista Estado Islámico.

Ahmed al Sharaa y Mazloum Abdi firmaron a fines de enero un acuerdo para absorber en el Estado sirio a las fuerzas de seguridad y la administración civil kurda (X)

El acuerdo de integración entre Sharaa y Abdi se firmó a fines de enero, después de varios días de enfrentamientos en el norte y el noreste sirio. Esos choques alteraron el equilibrio territorial entre las nuevas autoridades instaladas en Damasco y las fuerzas kurdas, que hasta entonces habían sostenido una administración semiautónoma en regiones bajo su control.

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El pacto del 29 de enero abrió un proceso político y militar para absorber en la estructura estatal a las fuerzas de seguridad y a la administración civil que dependían de las autoridades kurdas.

La incorporación de Abdi al círculo presidencial representó una señal política adicional dentro de ese proceso. El nuevo esquema dejó a uno de los principales dirigentes kurdos del país dentro de la estructura central del poder sirio, después de años de distancia, disputa armada y negociación intermitente con Damasco. La medida también colocó en una función institucional a una figura que mantuvo durante largo tiempo vínculos con Estados Unidos, principal respaldo externo de las FDS desde su creación.

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Las FDS se formaron en 2015 con apoyo de Washington, que buscaba un socio local eficaz en la ofensiva contra Estado Islámico. El protagonismo de los combatientes kurdos en la batalla de Kobane impulsó ese vínculo y dio forma a una alianza militar que, con el tiempo, quedó al frente de amplios territorios en el norte y noreste de Siria.

La disolución de las Fuerzas Democráticas Sirias consolidó el acuerdo de integración con Damasco y amplió el control sirio sobre el norte y el noreste del país (REUTERS/Aboud Hamam)

Esa estructura se convirtió en el brazo armado de la administración kurda que surgió durante la guerra civil, en paralelo al retroceso del Estado sirio en distintas provincias.

(Con información de AFP y Europa Press)